14 +7 milliárdból fejlesztenek ebben a megyében: az aprófalvas Zala is becsatlakozik a jóba

Zalaegerszegen csaknem 14 milliárd forint összértékű beruházások fejeződnek be idén, és mintegy 7 milliárd forintból indulnak újabb fejlesztések, amelyekről pénteken a vármegyeszékhelyen tartott sajtótájékoztatón számoltak be.

A hagyományos évindító tájékoztatón Vigh László (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: "Zalaegerszegen erős csapat van", ezért is folytathatók mindazok a fejlesztések, amelyeket eddig elterveztek. Kiemelte ezek közül a ZalaZONE Járműipari Tesztpályán és annak környezetében folyó újabb beruházásokat.

Kitért arra is, hogy a Magyar falu program támogatási programját is szeretnék továbbvinni azzal a céllal, hogy tíz év alatt minden faluban újuljanak meg az utak, járdák és a közintézmények. Hozzátette, hogy a kormánypártok legfontosabb célja továbbra is az emberek biztonságának megőrzése, a foglalkoztatás biztosítása és a családpolitikai eredmények továbbvitele.

Sifter Rózsa főispán arról beszélt, hogy a vármegyei elnevezéssel a magyar államigazgatás visszatért a történelmi hagyományokhoz, ahogy 2013-ban, a járások visszaállításával már történt egy hasonló lépés. Ezek eredményeként az aprófalvas Zalában is elérhetővé váltak az államigazgatási szolgáltatások.

A koronavírus vagy a szomszédban dúló háború ellenére is idén nagy előrelépések várhatók a digitalizáció területén, így teljesen elektronikus lesz például a földforgalmi szolgáltatás, ami segíti a gazdaság fejlődését, lerövidíti és bürokráciamentessé teszi az ügyintézést. A kormányablakokban a mesterséges intelligencia alkalmazásával lerövidítik és papírmentessé teszik az államigazgatási szolgáltatásokat.

Palkovics László, a ZalaZONE-t is működtető Széchenyi István Egyetemért Alapítvány elnöke, az N7 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Holding Zrt. vezérigazgatója arról számolt be, hogy Zalaegerszeg északi ipari parkjában idén elindul a Rheinmetall harcjárműgyárában a termelés. Elkészül a Bosch járműipari kutató-fejlesztő központja, és újabb beruházások indulnak a tesztpályán is.

Jelezte továbbá, hogy Zalaegerszeg high-tech mivoltát újabb hadiipari és járműipari fejlesztések erősítik majd. Tervezik azt is, hogy egy megújuló energiaforrások hasznosítására épülő erőművet építenének, ami nemcsak a tesztpályát és a környező ipari parkot, de részben a zalai vármegyeszékhelyet is ellátná energiával.

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) polgármester az idén megvalósuló beruházásokat sorolva elmondta: hamarosan átadják a Magyar Posta új logisztikai központját, többmilliárd forintos beruházással, 90 munkahelyet teremtve új üzemcsarnokot épít a Europtec Kft. Mintegy 150 új álláshelyet teremt a callcentereket működtető Binax CC Kft. is ebben az esztendőben.

A városban hazai és európai uniós forrásból összesen 13,8 milliárd forint értékű beruházások zajlanak jelenleg, többek között a városi intézmények energetikai korszerűsítése. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz forrásaiból további mintegy 7 milliárd forint értékű fejlesztések indulnak az év során, amelyek révén sokkal energiahatékonyabban, takarékosabban működő intézményrendszert tud fenntartani a város.

Címlapkép: Getty Images