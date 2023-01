Hivatalos: új gyorsforgalmi épül, régóta vártak rá a Balatonra tartó autósok

Az elkövetkező négy évben 60,8 milliárd forint fordítható komplex közútfelújításra és -fejlesztésre, míg a következő két évben 8 milliárdból lehet útfelújításokat végezni. A Magyar Közlönyben megjelent határozatban a komplex közútfelújítási és -fejlesztési feladatokra szánt összeg 18 milliárd forint volt a 2022-es évben. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. jogutódjának, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek (MKIF) a segítségével válogattuk össze a vidéket legújabban érintő útfejlesztéseket.

Megváltozott a felügyeleti szerv

Az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet szerint a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 2023. január 1-jével megszűnik, és feladatait jogutódként az Építési és Beruházási Minisztérium (1054 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.) veszi át.

Veszprémből már könnyen elérhetjük Győrt vagy a Balatont

Befejeződtek a 8. sz. főút Veszprém déli elkerülő projekt Litéri csomópont és a Füredi csomópont közötti, második szakaszának építési munkálatai, így december 20-án az elkerülő egy újabb részét vehették birtokba a közlekedők. Ezzel egyidőben elkészült a már átadott Budapesti csomóponthoz szervesen kapcsolódó 8. sz. és 82. sz. főút összekötése elnevezése projekt is.

Veszprémben a 8. sz. főút Litéri és Füredi csomópontja között a fejlesztés keretein belül 7,5 km hosszon, a kiemelten balesetveszélyes csomópontok különszintű csomópontokká fejlesztésére, átépítésére kerül sor. A teljes beruházás a 8. sz. főút Litéri és Füredi csomópontja között készül el, 2×2 sávos, fizikai elválasztással, új pályaszerkezettel és burkolatszélesítéssel

- írja a NIF.

Az így kialakított, tervezett három csomópont: az új Budapesti, Almádi és Füredi csomópont. A szakasz kapacitásbővítése mellett a meglévő burkolatot is korszerűsítik. A fejlesztésnek köszönhetően a Balaton és Budapest közötti, rendkívül forgalmas útszakaszon megszűnhetnek a rendszeres torlódások. A most átadott 3km hosszú második szakaszon 2×2 sávon a teljes szakaszon haladhat a forgalom.

A Veszprém déli elkerülő beruházás részeként megépült Budapesti csomóponthoz szervesen kapcsolódik a 8-82. sz. főutak összekötésére kialakított, 8229. jelű Veszprém Aréna összekötő út. Az összekötő út 2×2 forgalmi sávos, a 8. sz. főút Budapesti úti csomópont részét képező ún. északi körfogalomból indul, a szakasz végén a 82. sz. főúthoz szintén körforgalmi csomóponttal kapcsolódik. A sportlétesítmények megközelítésére a szakaszon egy közbenső körforgalmi csomópont is létesült.

A 8. sz. főút és a 82. sz. főút összekötése megkönnyíti a Balaton, illetve Győr elérését is, emellett a 82. sz. főúton létesült körforgalmi csomópont biztonságosabbá teszi a közlekedést a kerékpárosok, gyalogosok és autóbuszt használók számára egyaránt.

A NIF Zrt. beruházásban megvalósuló fejlesztésekről Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője, Kontrát Károly, országgyűlési képviselő, Porga Gyula, Veszprém polgármestere és Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese tartott sajtótájékoztatót.

Hatalmas belterületi útfejlesztést hajtottunk végre Veszprémben, és nagyon örülünk, hogy az elkerülő is tovább épülhet, így nemcsak Veszprémben járhatunk új szakaszokon, hanem Veszprémbe is új utakon érkezhetünk meg. Ezek a fejlesztések egyre közelebb visznek minket ahhoz a célunkhoz, hogy 2030-ra Európa legélhetőbb városai között legyünk az élmezőnyben

- hangsúlyozta Porga Gyula, Veszprém polgármestere.

A 8. sz. főút elkerülése kapcsán egy kapacitásbővítő nagyon fontos útról beszélhetünk, hiszen ez teszi lehetővé a biztonságos és színvonalas közlekedést a város számára, mind elérési, mind elkerülési szempontból. A 8-82. sz. főút összekötése pedig megteremtette az összekötő forgalom feltételeit és a közelben lévő létesítmények minőségi megközelítését. Ez a projektcsomag nagyon sokat hozzátesz Veszprém közlekedésének fejlesztéséhez, illetve a város megfelelő eléréséhez, tette hozzá Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese.

A fejlesztések a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, hazai forrásból valósulnak meg. A kivitelezést a Strabag Építő Kft. végzi nettó 25,3 milliárd, valamint nettó 2,9 milliárd forint értékben.

2023 végétől nyílegyenes út vezet a Balatonhoz Kaposvárról

Az elkészült bővítés eredményeként Kaposvár és az M7-es autópálya (Balaton) között gyorsabb és biztonságosabb lesz a közlekedés, valamint javul Kaposvár megközelíthetősége.

A Kaposfüred és Látrány közötti 33,2 kilométeres szakasz alapkőletételére 2017. november végén került sor. 2019 december közepére (több ütemben átadva)a teljes 33,2 kilométeren 2×2 sávon, 110 km/óra sebességgel közlekedhettek az autósok. A szakaszon több mint 20 km teljesen új nyomvonalon épült meg.

A projekt részeként az Állomás utca (6709 j. összekötő út), különszinten vezetik át a 67. sz főút felett, mellette gyalogos és kerékpárút is épült. A kialakított átvezetés nem tekinthető teljes értékű csomópontnak, hiszen innen csak Kaposvár irányába lehet fel és lehajtani, a Balaton felé közlekedők ezt a Kaposfüred északi csomópontban tudják megtenni.

A projekt megvalósítása során jövő év tavaszáig kiépül az üzemi hírközlő hálózat a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kaposvári üzemmérnöksége és az elkerülő út között, valamint a 67. sz. főút korábban megépült 2×2 sávos szakaszán is, amelynek eszközei a biztonságosabb közlekedést és üzemeltetést fogják elősegíteni.

Két évvel ezelőtt azt a gazdaságfejlesztési célt tűztük ki magunk elé, hogy újra iparosítanunk kell Kaposvárt. El akartuk érni, hogy mindenki kaphasson munkát ebben a térségben, aki csak dolgozni szeretne és azt is, hogy a munkabérek a korábbiaknál magasabbak legyenek. Tudjuk azonban, hogy a gazdaságfejlesztés nem működik megfelelő közlekedési infrastruktúra nélkül. Ezért fontos számunka annyira a 67. sz főút fejlesztése és a mai nap is. Örömmel jelenthetem be, hogy terveink annyira jól sikerülnek, hogy egy ipari parkunk betelt és jelenleg egy új megépítésén dolgozunk

- mondta el Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere. Pántya József, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgatója hozzátette:

Ahhoz, hogy teljessé váljon a 2×2 sávos kapcsolat az M7-es autópálya és Kaposvár között, hiányzik még a 10,1 kilométeres, Látrányt elkerülő szakasz, amelynek bővítésén 2021 szeptembere óta dolgozik a kivitelező.

Tavasszal a forgalom a jelenlegi (szelvényezés szerinti bal) pályáról átkerül a megépített új pályára. Az átterelést követően a meglévő burkolat terv szerinti szintbe marása, majd új pályaszerkezeti aszfaltrétegek kiépítése marad hátra.

A kivitelező várhatóan 2023 év végére befejezi a munkát, így a jövő év végétől 110 km/h sebességgel, kétszer két sávon juthatunk el a Balatontól Kaposvárig.

A fejlesztés, NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg hazai finanszírozással. A kivitelezést a Duna Aszfalt Zrt. végzi, nettó 7.998.660.009 forint összegben.

Újabb áttörésre készülnek az M85-ös alagútjában

Ütemterv szerint haladnak az M85-ös gyorsforgalmi úton épülő alagút munkálatai – értesült a magyarepitok.hu. A Sopron közelében két egymás mellett futó járattal létrejövő alagútban a déli járatban már zajlik a vasbetonszerkezet kivitelezése, az északi járatban ugyanakkor még a fejtés zajlik, immár mindkét irányból.

A Dömper Kft., Subterra-Raab Kft., Pannon-Doprastav Kft. alkotta SDD konzorcium kivitelezésében zajló projektről a Konzorcium projektvezetője kiemelte, hogy a déli járatban a végleges szerkezet betonozása január első felében elindul.

Emellett a másik közelgő mérföldkő, hogy a fejtési munkáknak köszönhetően az északi járat lyukasztása január végén megtörténik

- tette hozzá Kerékgyártó Attila.

A déli járatban a nyári lyukasztás után az első és legfontosabb feladat az alagút kitisztítása, profilozása, valamint az ellenbolt betonozása volt, amely az első vészátjáróig már el is készült. A fogadófelületet elkészítették a betonozáshoz: „Ez azt jelenti, hogy az első zsaluzókocsi összeállítása befejeződött.”

Elsőként a zártszakaszi blokként megvalósuló negyedik blokk betonozási munkáját kezdik el. A három nyílt szakaszi blokkot a második zsalukocsi betonozza majd a későbbiekben. A betonozási munkák a fejtéshez hasonlóan keletről indulnak, miután itt van olyan felvonulási terület, amely lehetővé teszi a géplánc összeszerelését.

2022-ben 960 kilométer állami út épült meg

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában 2022-ben a megváltozott gazdasági környezet ellenére is jelentős mennyiségű útfelújítási munka valósult meg. Külső kivitelezők 960 kilométernyi állami utat teljes körűen, míg a közútkezelő saját gépláncaival 800 kilométernyi mellékutat újított fel. 2023 tavaszától pedig további 130 kilométernyi, már megkezdett felújítás folytatódik.

Az elmúlt években egyre nagyobb volumenű útfelújítások valósultak meg az állami, Magyar Közút által kezelt utakon. 2022-ben a megváltozott gazdasági környezet mellett is jelentős mennyiségű teljes körű felújítás indult el.

2010 óta összesen közel 8000 kilométernyi útfelújítást végeztek el a kivitelezők állami beruházásokon keresztül. Ebből csak 2022-ben mintegy 960 kilométernyi, főleg mellékúti szakasz volt érintett. A 2022-es beruházások összértéke meghaladja a 185 milliárd forintot, amit döntő többségében a hazai költségvetési források biztosítottak. Bár az elmúlt nyár végén az állami beruházások felfüggesztésére került sor, és jelenleg az előkészítés alatt álló projekt megvalósításának menetrendjének újraütemezésén és felülvizsgálatán dolgozunk, kijelenthető, hogy nem hagyunk félbe beruházásokat, így a tavaly elkezdődött, de még nem befejezett projektek közül 2023 tavaszán további 130 kilométernyi úton folytatódnak a kivitelezések

- mondta el Bartal Tamás, az Építési és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkára, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Igazgatóságának elnöke.

A teljes körű felújítások mellett további jelentős mennyiségű üzemeltetési és fenntartási feladatot végzett el a közútkezelő tavaly is, melyekkel biztonságosabban és komfortosabb közlekedhetnek számos országos úton is az autósok:

A tavalyi év legnagyobb sikere, hogy több mint 10 saját géplánccal több mint 800 kilométernyi mellékúton végezhettünk 1-2 vagy két rétegben aszfaltcserét, melyek így komfort érzetben megegyeznek a teljes körű felújításokkal. Ehhez több mint 340 ezer tonna aszfaltot használhattunk fel a Magyar Falu Program támogatási forrásainak köszönhetően. Ezeknél a beavatkozásoknál is törekedtünk arra, hogy nemcsak az út, hanem annak környezete is megújuljon, így a lehetséges helyszíneken a padkát és az árkot is rendezték a mérnökségi szakembereink

- tette hozzá Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

A Magyar Közút az elmúlt években jelentős gép- és eszközbeszerzési programot valósított meg, hogy még hatékonyabban tudja végezni az üzemeltetési és fenntartási feladatait. 2022-ben többek között 20 új teherautót, a Magyar Falu Program támogatásának köszönhetően 2 komplett aszfaltozó gépláncot (aszfaltterítő finisher, úthenger, emulziószóró berendezés, nyergesvontató, tréler), 10 univerzális munkagépet, 3 oszlopverő gépet, 14 darab ütközési energiaelnyelő eszközt és további számos kisebb-nagyobb adaptert, célgépet szerzett be mérnökségei számára.

