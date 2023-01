Spóroltak a gázzal, most fizetniük kell: nem jártak jól ezek a városok

Azok a városok, amelyek spóroltak a gázzal, mint például Miskolc, Szeged és Hódmezővásárhely, fizetniük kell. Ahogy a HVG írja, a jelenlegi adatok szerint Szekszárd eddig úgy tűnik, megúszta a fizetést.

Ahogy azt az Energiaügyi Minisztérium közölte a múlt héten: az elmúlt évben negyedével kevesebb gáz fogyott Magyarországon, mint egy évvel korábban. A fogyasztáscsökkenést elsősorban az enyhe időjárás okozta, de szerepet játszott benne az országszerte bevezetett takarékossági intézkedések is, amelyekre a kormány szólította fel az önkormányzatokat.

A hvg.hu beszámolója szerint viszont több város is elég rosszul járt ezzel, mert a korábbi szerződésben lekötött, de fel nem használt gázmennyiség után Miskolc távhőcégétől októberre 89,5, novemberre 85 millió forint, a Szegedi Hőszolgáltató Kft-től októberre 90, decemberre pedig 100 millió forint kötbért követel az állami energiacég, azaz az MVM Zrt. De a hódmezővásárhelyi távhős cég is novemberre 8 milliós kötbért kapott. A portál megkeresésére ugyanakkor több városi távhőszolgáltató is közölte, hogy eddig nem kellett kötbért fizetnie az enyhe tél ellenére sem, ezek közé tartozik péládul Szekszárd is.

