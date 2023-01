2023-ban ezek a sztárszakmák: ha itt dolgozol, meg sem érzed a brutális inflációt

Nagyon kevés fizetés tudja felvenni a versenyt Magyarországon az inflációval. A munkaerőpiac egyes szegmenseiben nem számíthatnak a dolgozók béremelésre, vagy csak nagyon alacsony korrekcióra, vannak azonban olyan szakmák, melyek "inflációállók", azaz bőven az infláció mértéke felett kaptak béremelést a dolgozók az idei évben is. Szakértőkkel járta körül a témát a Pénzcentrum.

A KSH legfrissebb statisztikái szerint 2022 novemberében a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 706 ezer fő volt, 29 ezerrel több, mint egy éve, ugyanakkor piaci szereplők szerint 2022 végére tovább erősödött a harmadik negyedévben kezdődő munkavállalói aktivitás. A mozgolódásnak egyik oka az elszabaduló infláció, aki elégedetlen az egyre kevesebbet érő fizetésével, motiváltabb új állást keresni, olyat, ami jobban fizet. De a nyomasztó munkaerőhiány sem szűnt meg, a szakember még mindig óriási kincs.

Arra a kérdésre, hogy milyen munkakörökben van a legnagyobb emberhiány a kékgalléros, illetve a fehérgalléros állásoknál, Dénes Rajmund Roland, a Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetsége (MMOSZ) kommunikációs alelnöke válaszolt a Pénzcentrumnak.

A kékgalléros munkakörökben a munkatapasztalattal rendelkező szakember hiánya a legáltalánosabb, versenyképes fizetésük szakmától és tapasztalattól függően a legtöbb esetben a garantált bérminimum 1,5-3-szorosa. Fehérgalléros munkakörökben a mérnök, IT, sales, pénzügyi és gazdasági munkakörök a legkeresettebbek és a legjobban fizetettek, ezekben a munkakörökben bruttó 600-800 ezer- 4 millió között mozognak a bérek munkakörtől, szakmai tapasztalattól, teljesítménytől függően.

A legtöbb embert még mindig a kékgalléros operátori munkakörökbe keresik, az elmúlt években sok új beruházás jött Magyarországra, és sok van folyamatban. Ezekbe az új gyárakba fehérgalléros szellemi munkaerőre is szükség van, nemcsak a gyártósori munkásra. Rudi Péter, a Trenkwalder szakértője szerint jellemzően a fizikai operátorokból és szakmunkásokból állunk a legrosszabban.

A felpörgő gyártások mérnököket, termelésvezetőket igényelnek. Mivel mindenki digitalizál és automatizál, robotizál, ezért az automata rendszerek telepítésének különböző szintű technikus- és mérnökigényei vannak, beleértve még a mechatronikai mérnököket is. A rendszereket a CRM rendszerekkel össze kell fésülni, így a digitalizációval együtt járó feladatokra is kellenek az IT-s szakemberek.

A legdinamikusabb piacok az elektromobilitással összefüggő pozíciók. Az akkumulátorgyártástól kezdve a töltőhálózatok üzemeltetéséig aktívan zajlanak a képzések. Mind az elektromos autók gyártása területén, mind a használt autók szervizelése kapcsán gyorsan nőnek a létszámigények.

A gyártás mellett a logisztika, a kereskedelem és a vendéglátás területén a legnagyobb a kereslet, de az építőipar is nagy számban keresi a szakmunkásait. Rudi szerint az egyszerű betanított munkásokra, operátorokra futnak a legnagyobb létszámú keresések, több ezres tömegben lehetne vinni operátorokat a cégeknek, ezt követik a gépkezelők, hegesztők, lakatosok, karbantartók és legvégül a mérnökök hada.

Nem elhanyagolható a nyelvtudás sem. Fehérgalléros területen az informatikai és mérnöki munkakörökre keresik a legtöbb jelentkezőt, de sok nyitott pozíció van a szolgáltató központokban (SSC/BSC) is, főleg olyan jelöltek számára, akik magabiztosan beszélnek angolul és még legalább egy másik nyelven.

A teljes cikk itt olvasható.

Címlapkép: Getty Images