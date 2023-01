Bődületes tanárhiánnyal kezdődik az év: rengeteg az üres munkahely, egyre mérgesebb a helyzet

Pénzcentrum 2023.01.23. 08:35

2023 elején is több száz pedagógust keresnek Magyarországon iskolákba, óvodákban. Igaz, a közszféra hivatalos állásportálján most jóval kevesebb a meghirdetett állás, mint tavaly ilyenkor. Ezzel együtt is nagy hiány mutatkozik matematika és informatikus tanárokból, de országszerte keresnek óvodapedagógusokat is, számolt be róla a Pénzcentrum.

Ahogy a portál írja, 2023 harmadik hetében a hivatalos csatornán keresztül 166 tanárt, 50 tanítót, és 150 óvodapedagógust keresnek a magyar iskolákban és óvodákban. A friss adatok szerint a legégetőbb tanárhiány Pest megyében van, illetve Budapesten. A listát Csongrád, Heves és Tolna megye fojtatja, itt összesen 5-5-5 nyitott pozícióra toboroznak jelenleg. A tanítók esetében is a legtöbb állás Pest megyében van, második legtöbb pedig Budapesten, a lista harmadik helyén pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye áll. Az óvodapedagógusokkal kapcsolatban kicsit másabb a helyzet, itt egyetlen megye kivételével mindenhol van élő pozíció, ráadásul összességében annyi, ami alig marad el a meghirdetett tanárállások számától. A legtöbb óvodapedagógust Pest megyében keresik, a második legtöbbet Budapesten, a harmadik helyen pedig holtversenyben Heves és Borsod-Abaúj-Zemplém megye áll. Milyen szakok esetében legégetőbb a tanárhiány? Miylenek a fizetések? Milyen most a közhangukat? További részletek a Pénzcentrum cikkében olvashatók.