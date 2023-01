Nem jó hír jött a SZÉP-kártyáról: felfalja a cafetériák értékét a horrorinfláció

Alig több mint 10 százalékkal emelték a juttatásokat átlagosan a cégek a Cafeteria Trend friss felmérése szerint. Miközben az éttermek már 30 százalékkal, az üdülés pedig 20 százalékkal drágább, mint egy éve a KSH adatai alapján. A szakszervezeteknél azt mondják, kevesebben választanak SZÉP-kártyát, mert kevésbé veszik hasznát a dolgozók, főleg azok után, hogy megszűnt annak a lehetősége, hogy a juttatásból élelmiszert lehessen vásárolni. Ez utóbbi kifejezetten népszerű volt, amit az egyik nagy magyar bank adatai is megerősítettek - számolt be róla az RTL.

Az RTL Híradójának beszámolója szerint az infláció alaposan felülírja a munkavállalók számításait. Eddig a hétvégi forgalom 80 százalékát rendezték SZÉP-kártyával az egyik gyulai vendéglőben. Főleg menüre költöttek vele. Ami most 2 ezer forintba kerül, 400-zal többe, mint tavaly ilyenkor, mindez családtagonként. Hasonló a helyzet Széchenyi Pihenőkártyával is, annak az értéke is ugyanannyit csökkent, mint az összes dolog vásárlóértéke – mondta a Híradónak Miklós Kálmán, a Bols Café tulajdonosa.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint majdnem 30 százalékkal többe kerül az éttermi étkezés, a büfében fogyasztás pedig több mint 40 százalékkal drágább, mint egy évvel ezelőtt. Az Ipartestület elnöke főként az élelmiszerdrágulásra hivatkozik, és azt mondja, tavasszal újabb áremelés várható.

Az indokolt mértéket talán majd március-április, amikor nyiladozik a természet és a vendégek költési kedve, akkor fogják megtenni az üzletek és azt gondolom, hogy 10-15 százaléknál nem lesz több

– közölte Kovács László, a Vendéglátók Ipartestületének elnöke.

Csökken a SZÉP-kártya népszerűsége

Viszont bőven az infláció alatt emeltek a cégek a cafetérián. A Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke szerint inkább egyre több munkahelyen választanak egészégügyi szolgáltatást vagy helyi közlekedési támogatást SZÉP-kártya helyett.

Az MKB Bank szerint tavaly február és június között, amikor átmenetileg a boltok is elfogadhatták a SZÉP-kártyát, a költések közel egynegyede kimondottan élelmiszerre ment. Az OTP is ugyanilyen arányról számolt be az állami hírügynökségnek. Ők úgy számolnak, 2022-ben összesen 300 milliárd forintot utaltak az ügyfeleik SZÉP-kártyáira, ami majdnem pontosan megegyezik az előző évivel.

