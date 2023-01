Nicsak, mi készül a Balatonnál! Erre minden látogató felkapja majd a fejét!

HelloVidék 2023.01.24. 20:02 Megosztom

Kishajós víziturisztikai megállópontok létesültek Balatonfüreden valamint Keszthelyen, melyeket tavasszal már birtokba is vehetnek a látogatók – hangzott el a „Balatoni Megállópontok létesítése” projekt záróünnepségén Balatonfüreden. A balatonfüredi, központi létesítmény számára a Város Önkormányzata biztosított helyet, a Balatonfüredi Camping területén. A fejlesztés keretében új sétányt is létesítettek, ugyanis a látogatók az új, 140 férőhelyes kikötőnek, víziturisztikai szabadidőközpontnak és kajak-kenu pontnak is otthont adó Kékszalag PORT-ot a Kékszalag-sétányon keresztül tudják megközelíteni.

Keszthelyen a frissen létesült Kajak-Kenu Pont a Keszthelyi Yacht Kikötő melletti Libás strandon, a város keleti részén várja a látogatókat. A projektzáró ünnepség sajtótájékoztatóján Schmidt Gábor a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárság sportért felelős helyettes államtitkára, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke elmondta: ezek a beruházások hatalmas lépést jelentenek abba az irányba, hogy minél többen válasszák a sportot, azon belül is a vízisportokat a szabadidejük eltöltésére, ezáltal az egészségük életminőségük javítására. Külön kiemelte, ezek a létesítmények azt is segítik, hogy az utánpótlásnevelés még szélesebb körben megvalósulhasson a Balaton körül. Kiemelten fontos, hogy ezek a létesítmények, megtöltődjenek és a nap szinte minden percében körülöttük minden szintű, azaz szabadidős- és élsporttevékenység is legyen. Minél többeknek lehetőséget kell adnunk, hogy ezen Megállópontokon a hozzájuk kapcsolódó sportágakat kipróbálják, itt mozogjanak, sportoljanak - fogalmazott Schmidt Gábor. Dr Kontrát Károly Balatonfüred térségének országgyűlési képviselője örömét fejezte ki, hogy a régióban, kiemelten Balatonfüred városában ilyen magas minőségű beruházások valósulhattak meg. A politikus hangsúlyozta, ezek a jövőbe való befektetésnek tekinthetőek, hiszen éppen a minőség és a színvonal okán egyre több vendéget csábítanak a térségbe. Ilyen és ehhez hasonló létesítmények mindenféleképpen segítik a helyi és a régió turizmusát, hiszen ezeket látogatva emelkedik a vendégszám, illetve a turisztikai költésekkel kapcsolatos mutatók is még inkább javulnak. Ki kell emelnem az ezen felüli gazdasági hatásokat is, ugyanis egy-egy ilyen létesítmény munkahelyeket teremt, valamint helyben tartja a meglévő munkaerőt - fogalmazott Dr. Kontrát Károly. Dr Bóka István, Balatonfüred polgármestere arról beszélt, hogy ezen városrész az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően most már teljesen más arcát mutatja. Hozzátette: nem titkolt cél volt, hogy ezt a területet még inkább bekapcsolják a város vérkeringésébe. Egy évvel ezelőtt tavasszal nyithattuk meg a Balaton első ötcsillagos szállodáját, ami a Kékszalag PORT szomszédságában van. Megvalósult a kemping mostanra tervezett felújítása, magas színvonalú konferenciaterem is épült a területen, valamint elkészült a Kékszalag-sétány. Mindezen beruházások célja, hogy minél szélesebb körű szolgáltatás legyen elérhető a városban, egészen a konferenciaturizmustól a szabadidős- és sportturizmusig. Fontos kiemelnem, hogy ezek a létesítmények ahogyan a hozzánk látogató vendégeket, úgy a városban és a térségben lakókat is kiszolgálják - fogalmazott Dr. Bóka István. Gerendy Zoltán, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy a balatonfüredi megállópont létrejötte egy nagyon fontos mérföldkő a sportszövetség életében. Itt ugyanis nem csupán a hajóhelyet bérlők találtak otthonra, hanem számos a Szövetség által rendezett versenynek biztosít helyszínt a létesítmény. Nem volt akadálymentes az út amíg eljutottunk ideig, de én nagyon büszke vagyok rá, hogy a beruházás ilyen sikeresen elkészülhetett. Ez a vízisporttelep nem csupán egy hajóparkoló, hanem nagyon fontos és kiemelkedő rendezvényhelyszín is. Legyen szó szabadidős, vagy versenyvitorlázásról, úgy gondolom, hogy mindenki, aki sportágunk iránt érdeklődik megtalálja a lehetőségeket - fogalmazott Gerendy Zoltán. A beszédek után Holczhauser András, a Kékszalag PORT-ot üzemeltető Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ ügyvezetője mutatta be részletesen a kikötői infrastruktúrát, valamint a marina központi épületét, és annak szolgáltatásait. Címlapkép: Getty Images Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!