Ezt veszik a magyar bevásárlóturisták a horvátoknál: megéri, tényleg sokat spórolnak

2023. év elejétől már a schengeni szabályok érvényesek a horvát-magyar határon, ami egyben szabad utat is jelent arra vonatkozóan is, hogy kedvezőbb árak esetén egy országgal „odébb” menjünk például bevásárolni vagy teletankolni az autónkat. Érdemes előtte azonban tüzetesen végigböngészni mind az árfolyamokat, mind az üzletek világhálón található prospektusait. A HelloVidék most autóba ült és feltérképezte déli szomszédunk árait.

Horvátország szárazföldi belső határain 2023. január 1-jén, a légi határok esetében pedig március 26-án szűnik meg a határellenőrzés. Ez Magyarország és Horvátország mind a 344 kilométer hosszú határszakaszára igaz és azt is jelenti, hogy az eddig itt szolgálatot teljesítő, a határőrizetet teljesítő rendőröket is úgymond átirányították, akik más határszakaszokon végzik a munkájukat. Horvátország közben elkezdte a schengeni vízumok kiadását, hamarosan teljes mértékben tudja majd használni a Schengeni Információs Rendszert is. Ez többek között a szabad mozgás jogának garantálását is jelenti nekünk, magyar (és a horvátok) állampolgárok számára. Konkrétan határellenőrzés nélkül utazhatunk a horvát tengerpartra vagy bevásárolni, de a zágrábi karácsonyi vásárra is különösebb fennakadás vagy a határellenőrzés miatt „elvesztegetett” idő nélkül látogathatunk el.

De mi a helyzet a mindennapokkal? Az erősödő infláció, a folyamatosan emelkedő élelmiszerárak és az egyre szűkösebbnek tűnő családi büdzsé miatt érdemes minden fillér spórolásának lehetőségét figyelembe venni. Így a határon túli bevásárlás és tankolás eshetőségét sem szabad figyelmen kívül hagyni.

Horvátország schengeni csatlakozása az euró bevezetését is jelentette déli szomszédainknál, ami viszonylag tovább könnyíti az esetleges bevásárlási terveinket, hiszen egyrészt euróhoz könnyebben hozzá tudunk jutni a valutaváltókban, másrészt jó eséllyel maradt némi készpénzünk a korábbi nyaralásokból, esetleg síelésből. Ráadásul a forint már egy ideje erősödést mutat, így viszonylag korrekt áron történik az átváltás még akkor is, ha bankkártyával szeretnénk fizetni a horvát áruházakban, élelmiszerboltokban vagy benzinkutakon.

Horvátországi utazásunk során először a benzinkutakat térképeztük fel: ahogy nálunk, úgy gyakran déli szomszédainknál is eltérhetnek az egyes kutak árai. A 95-ös benzin ára az általunk meglátogatott négy benzinkút esetében egységesen 1,33 euró, ami 402 forintos árfolyammal számolva körülbelül 534,66 forint – a magyarországi jelenlegi (2023. január 20.) átlagárban ez 631 forint körül mérhető, tehát literenként úgy 100 forintos különbséggel érdemes kalkulálnunk; ami egy 50 literes tank teletankolását tekintve 5 000 forint megtakarítást jelent. Hasonló a különbség a gázolaj esetében. A diesel üzemanyag 1,47 euróba kerül, ami körülbelül 590,94 forintot jelent – szemben a magyarországi jelenlegi 693 forintos átlagárral, tehát itt is körülbelül 100 forintos különbséggel lehet számolni. A differencia egyedül az autógáz tekintetében nem számottevő: míg Horvátországban 0,96 euró, tehát körülbelül 385,2 forint, addig Magyarországon átlagárban 381 forint.

Megnéztük néhány élelmiszer árát is Horvátországban:

Napraforgó étolaj (1 liter) 1,86 euró – körülbelül 747 forint

Tartós tej 2,8% (1 liter) 0,92-1,39 euró – körülbelül 370-559 forint

Tojás (10 darabos) 2,39-2,85 euró – körülbelül 961-1146 forint

Méz (900 gramm) 6,44-8,23 euró – körülbelül 2 589-3 308 forint

Kristálycukor (1 kilogramm) 1,32 euró – körülbelül 531 forint

Búzafinomliszt (1 kilogramm) 0,77-0,8 euró – körülbelül 309-322 forint

Száraztészta (500 gramm) 1,06-2,12 euró – körülbelül 426-852 forint

Sonka (100 gramm) 0,79 euró – körülbelül 318 forint

Kenyér (500 gramm) 1,72 euró – körülbelül 691 forint

Darált hús (850 gramm) 3,72 euró – körülbelül 1 495 forint

Ezek után nem meglepő, hogy az olyan, határmenti városokban, mint például a somogyi Barcson, inkább a horvátok járnak át a településre alapélelmiszereket bevásárolni. Magyarországon ugyanis olcsóbb (főként az ársapka miatt) az étolaj (549 forintba kerül), a búzafinomliszt (159 forint), de a tojás is (799 forint). Nagyjából hasonló áron van a fél kilogrammos kenyér (ami nálunk is körülbelül 600 forint) száraztészta (1 kilogramm körülbelül 1 000 forint, a méz (körülbelül 2 500-2 700 forint) és az egy literes tartós tej (körülbelül 430-500 forint) is. Egy kicsit olcsóbb horvát szomszédainál ebben az összehasonlításban a sonka, aminek az ára nálunk körülbelül 500 forint körül alakul.

Az azonban egy pillanatra sem tűnik véletlennek, hogy egyre több magyarral találkozhatunk a horvátországi benzinkutakon: a literenkénti száz forintos átlagár különbség főként akkor éri meg, ha megpróbáljuk teletankolni az autónkat, legyen szó diesel vagy benzin üzemanyagról.

És még egy ráadás: kíváncsiságból betértünk egy kávézóba is, hogy leteszteljük ezeket az árakat is. Az általunk választott viroviticai helyen (Verőce-Drávamente megye székehelyeként egy kisváros, körülbelül 21 ezres lakosságszámmal és mindössze 16 kilométerre a magyar határtól) egy latte macchiato 2,42 euró (körülbelül 973 forint), egy cappuccino 2,21 euró (körülbelül 888 forint), egy presszókávé 1,22 euró (körülbelül 490 forint) és egy dupla espresszó 1.97 euró (körülbelül 792 forint).

