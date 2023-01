Rengeteg magyart húz le a saját bankja: így változtathatsz te is a rejtett költségeken

A hétköznapi élet elengedhetetlen része egy bankszámla, de a legtöbb bankszámla közel sem elhanyagolható kiadás, ráadásul az infláción kívül a költési szokásaink változása is kihat a havi költségekre. Sokan ennek ellenére is óvakodnak a váltástól, pedig nem kevés pénzt sporólhatnának rajta a Pénzentrum összehasonlítsa szerint.

15-20 százalékkal drágulhat a bankolás, a tavaly kivetett különadó hatására minden korábbinál több cég emelhet tarifát. A legszegényebbek csak az úgynevezett alapszámlák közül válogathatnak, amelyekért akár havi 3 ezer forintot is elkérnek a bankok - árulták el a szakértők.

A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb statisztikái szerint ugyanis a tavalyi év első felének végén körülbelül 10,6 millió bankszámlát vezettek Magyarországon, ezek döntő többsége pedig (hozzávetőleg 9,58 millió) magánszemélyek birtokában volt.

2010 és 2020 között a számlavezetés két és félszeresére, a készpénzfelvétel költsége pedig duplájára emelkedett, a rendszeres átutalás díja is 40 százalékos növekedést produkált. 2021 közepétől aztán a banki költségek gyakorlatilag minden alkalommal nagyot emelkedtek, amikor csak azt a jogszabályok lehetőéve tették a pénzintézeteknek. Az infláció és a hónapról hónapra növekvő működési költségek egy részét pedig értelemszerűen az ügyfelekre hárítják a pénzintézetek. Érrdemes tehát legalább évente átgondolni pénzügyeinket, különös figyelmet fordítva a gyakran változó kondíciókkal bíró bankszámlára.

A lakosság körülbelül harmadának érheti meg csomag alapú árazást alkalmazó számlacsomagra váltani, de egyéb konstrukció választásával is jelentős költség spórolható meg.

Egy 1000, vagy 1500 forintos havi költséggel járó ajánlathoz képest akár a Magnet Bank évente mindössze 3948 forintos bíró számlacsomagja, vagy az OTP Bank ennél is olcsóbb, 3276 forintot kóstáló Smart Szolgáltatáscsomagja (ami az első évben adott feltételek mellett ráadásul teljesen ingyenes) is extrémen jó ajánlatnak tűnik. Az ezek valamelyikénél bankolóknak ezért akár érdemes lehet bankon belül is váltani, mert mindkét pénzintézetnél találni az itt említetteknél jóval kevésbé kedvező csomagokat is.

Az abszolút nyerő viszont a IB ECO bankszámla, vagy az UniCredit Partner Aktív Zéró Csomag viszont, amiknél a vállalt jövedelemérkeztetés esetén az összes általunk vizsgált szolgáltatási tétel díjmentes, ami simán megérhet egy bankváltást is. Egyébként a Raiffeisennek is van már hasonló nullás csomagja, de annak kondíciói némileg szigorúbbak, így az általunk vizsgált 250 ezer forintos jövedelemátutalással arra még nem lennénk jogosultak.

További részletek a teljes cikkben itt olvashatóak.

Címlapkép: Getty Images