Nyár végére jöhet a brutális rezsipofon: már most nagy bajok vannak az elszámolásokkal

Még mindig elég nagy a zűrzavar a tavalyi rezsiváltoztatások után. A végeláthatatlan számú hibás számla miatt több tízezer fős csoportok alakultak a közösségi oldalakon, ahol bizonyos típushibák is kirajzolódnak. Ráadásul azt, hogy mennyire viseli meg a családi kasszát a hó végi energiaszámla, nem egyedül a kilowattok és köbméterek ára befolyásolja - írta a HVG. A leggyakoribbak a túlszámlázások egyébként a hibásan rögzített hivatalos mérőóraállások, akár olyan időpontokból, amikor nem is járt leolvasó a háztartásban. De sokan panaszkodnak arra is, hogy hónapok óta nem kaptak számlát, illetve hogy a rendszer nem engedi bediktálni az aktuális óraállást.

Az éves elszámoláskor jöhet a rezsiarmageddon

A lap szerint a feketeleves augusztusban, az éves leolvasáskor és elszámoláskor jöhet, amikor a sok hiba miatt bőven lesznek olyan háztartások, amelyeknek egy összegben kellene törleszteniük a – nem is miattuk – felhalmozott tartozásukat.

A lap szerint valódi reklamációnak és jogorvoslatnak sincs helye, főleg miután azt az MVM számlázási gyakorlata aláássa. A rezsicsökkentett áram 36,9 forintos egységárát például egyetlen elszámoláson sem fogja megtalálni a fogyasztó, az ravaszul megoszlik az „A1 kedvezményes árszabás ára”, a „rendszerhasználati-üzemeltetési díj” vagy „átviteli díj” és az „elosztói forgalmi díj” rubrikák között.

