Tarthatatlan a helyzet az autók eredetvizsgájánál: 17 éve nem volt áremelés, lassan összedől a rendszer

Felröppent a hír, hogy a magyarországi használtautó-piacon erőteljes visszaesés tapasztalható, aminek látszólag ellentmond a Datahouse januári felmérése, mely szerint az előzetes adatok alapján minden eddiginél több, közel 827 ezer személygépkocsi cserélt tulajdonost tavaly, ez 1,2 százalékkal meghaladja az egy évvel korábbit - közölte a JóAutók.hu a napokban. Utánajártunk, és mi azt a választ kaptuk a legtöbb autókereskedőtől, hogy a januári forgalom igencsak visszaesett. Közben pedig felhívták a figyelmünket egy még ennél is égetőbb problémára, ami, ha nem orvosolják valahogy hamarosan, országosan fog gondot okozni a használtautó-piacon, egyáltalán az autópiacon. Ez pedig nem más, mint hogy az eredetiségvizsgák díja 2005 óta változatlan, így pedig rengeteg eredetvizsgáztató hagyja el a pályát, vagy kénytelen bővíteni a korábbi szolgáltatásainak a körét, szükség hozta megoldásként a túlélésért. Sokan gondolják azt, hogy ők is jogosan sztrájkolhatnának és tüntethetnének, akárcsak a tanárok, mert az ő helyzetük is hasonlóan elkeserítő és tarthatatlan. Freiser Tamás, a HolSzervizeljek.hu Kft. ügyvezető tulajdonosa jelezte először nekünk, hogy hamarosan komoly gondokat okozhat országosan ez a probléma, mi pedig körbekérdeztünk, hogyan is néz ki most pontosan az eredetiségvizsgálat itthon.

Az eredetiségvizsgálat egy olyan hatósági eljárás, mely a jármű okmányainak és azonosító adatainak eredetiségét hivatott eldönteni. 1998-ban egy Belügyminisztériumi Rendelet alapján szabályozták a külföldről származó járművek első magyarországi forgalomba helyezését megelőzően a kötelező eredetiségvizsgálatot.

Az eredetiségvizsgálat célja igazolni és felülvizsgálni azt a tényt, hogy a gépjármű állapota megegyezik a gyári eredeti állapottal. Ami minden jármű esetében könnyen ellenőrizhető, az az alvázszám, a jármű színe, motor, szélvédő, ülés, karosszéria, ezért az eredetiségvizsgálat elsősorban ezekre a beazonosítható tételekre irányul. Ezek mellett még számos olyan lehetőség van, mely segíti a beazonosítást, hiszem a vizsgálat technológiái lehetővé teszik bizonyos jellemzők bevizsgálását. Az így elvégzett vizsgálatok eredménye megmutatja az eredetivel való egyezést, a változatlanságot, tehát igazolja az eredetiséget.

Korábban mód volt a mobil eredetiségvizsgálat elvégeztetésére, de 2009 óta, a 301/2009 kormányrendelet szerint erre már nincs lehetőség, az eredetiségvizsgálat kizárólag az erre létrehozott állomásokon végeztethető el. A vizsgálati eredményt az igazgatási eljárásban a kiadástól számított 60 napon belül lehet felhasználni.

Küszködnek az eredetvizsgáló műhelyek

A Debreceni illetőségű Félix Professional Kft. fő profilja még évekkel ezelőtt is az eredetvizsgáztatás volt, de mivel a bevételi oldalon az árak nem változtak, a kiadásokén viszont ugyancsak megugrottak, így bővíteniük kellett a profiljukat, és most már gépjárműátírást, forgalombahelyezést is végeznek a műhelyükben.

1200-1600 eredetiségvizsgálatot csinálunk évente, és most az látszik, hogy január 2. és 3. hetében nagyon visszaesett a forgalom, sokkal kevesebb használt autóval jönnek hozzánk, mint akár decemberben is

- kezdte a tulajdonos ügyvezető, Soós Szabolcs felvázolni a helyzetet, aki szerint érezhetően visszaesett 2023-ban a használtautó-forgalom.

Nagyon nehéz kitermelnünk a költségeket, és akkor a haszonról még nem is beszéltünk. 2005-ben még jó megélhetésnek számított ez a munka, hiszen ugyanannyit kaptunk az államtól, mint most, 2022-ben. Ráadásul a részesülési arány is ugyanaz maradt, vagyis egy eredetiségvizsgálat díjából 60 százalék a Belügyminisztériumé, vagyis az államé, 40 százalék marad nálunk, akik a vizsgálatot elvégezzük. Ha például a nálunk legnagyobb vizsgálható kategóriájú gépjárművet, például egy kisbuszt nézek, akkor annak a díja, amit a vevő fizet, 20ezer forint most, és 20ezer forint volt 2005-ben. Csak bele kell gondolni, micsoda áremelések voltak azóta, a legutóbbi válságról nem is beszélve. Egyedül a benzin ára azóta több mint a négyszeresére emelkedett, de a pénz, amit mi a munkánkért kapunk, ugyanannyi. Mehetnénk mi is tüntetni az utcára a tanárokkal, de mi nem vagyunk annyian, mint ők, a helyzetünk viszont ugyanolyan tarthatatlan.

Kényszerhelyzetben vannak a szakemberek, de az biztos, hogy sokat segítene rajtuk, ha a Belügyminisztérium csak 40 százalékot vonna le tőlük járulékként, és náluk maradhatna az elvégzett munkáért a díj 60 százaléka.

Napi 8 órában 10-15 autót akkor se tudnánk megvizsgálni, ha egyébként jönnének hozzánk annyival, mert van egy bizonyos technológia, amit alkalmaznunk kell. Nagyon elgondolkodtató, hogy folytassa-e ezt az ember, mert nem éri meg, hiszen ott van az adó, a cég költségei, a járulékok, a fizetések, az internet, a bérleti díj. Van egy virtuális számlám, ez minden eredetiségvizsgálónál így működik, amire előre föl kell töltenem pénzt, pár százezer forintot, ahonnan a minisztérium majd leemeli a maga 60 százalékát autónként. Ha az arány fordított lenne, már jobban nézne ki a dolog. Szóval nekem előre költenem kell arra, amiért még pénzt sem kaptam, ugyanis az egész díjat feltöltöm előre az összes kocsira vonatkoztatva, amelyek be vannak jelentve.

A 60 százalék bevétel tehát az államkasszába vándorol, amiből az eredetiségvizsgálathoz szükséges adatbázist működtetik, a szervert tartják belőle fenn.

A központi program aztán számviteli bizonylatot ad. Ha fennakadás van, akkor viszont az egész országban leállnak a vizsgálatok. Így történt ez most hétfőn is, január 30-án, állt a munka mindenhol reggel fél kilenctől délután kettőig, amíg helyre nem hozták a minisztérium központi szerverét, mert a papírokat onnan kapjuk, addig hozzá se tudunk fogni semmihez.

Jobb a helyzet a műszaki vizsgáztatásokkal, ott ugyanis egyrészt emelkedtek a vizsgadíjak az évek folyamán,

másrészt nem központilag szabott az ár, műhelyenként változik, és összekapcsolható szervizeléssel is, van, ahol 27 ezret is elkérnek egy műszakiért. Itt nálunk viszont fix, szabott díjtételezés van, kategóriánként változik az ár, a személygépkocsiknál három kategória van.

Így néznek ki az egyes kategóriák és a díjtételek

Személyautó esetén:

1400 cm3-ig: 17 000 Ft

1401 és 2000 cm3 között: 18 500 Ft

2000 cm3 felett: 20 000 Ft

Aki csak eredetvizsgáztatásból élne, felkopik az álla

Freizer Tamás, a HolSzervizeljek.hu Kft tulajdonosának az országban több helyen is van eredetiségvizsgálattal foglalkozó műhelye, de ők a legtöbb helyen műszakiztatnak és szervizelnek is, széles körű szolgáltatást nyújtanak, emiatt pedig kevésbé kiszolgáltatottak. Viszont ők is megérzik a szabott díjak stagnálásából eredő kiesést.

Az eredetvizsgálóknak 17-18 éve ugyanannyi a díja, a költségeik pedig nemhogy nem csökkennek, de rengeteget emelkedtek az elmúlt években. Lassan nagyon nem éri meg eredetvizsgálónak lenni, egyre többen jelentenek csődöt vagy hagyják el a szakmát, több műhelyről is tudok az ismeretségi körömből, ahol ez megtörtént. Annak idején jó pénz volt ez, de ma ugyanannyit kapni érte, mikor ott vannak a műhelyben az energiaszámlák, a járulékok, a fizetések. Nekem több ilyen műhelyem is van az országban, de veszteséges számomra az alkalmazottak kifizetése jelenleg

- vázolta fel a problémát Freizer Tamás.

Ráadásul most januárban az autópiac is stagnál, a tavalyi év sem olyan volt már, mint korábban, de most durván visszaesett a használtautó-forgalom, amit mi is nagyon megérzünk, tette hozzá.

Novemberben a műhelyeinkben napi 12-13 eredetvizsgálatot végeztek a szakembereink a használt autóknál, decemberben ez a szám már csak 7-8 autót jelentett, mostanra pedig lecsökkent napi 2-3 járműre. Három hónapja több bért fizetek az embereknek, mint amekkora bevétel bejön, de nem zárunk be, mert a többi rész egyelőre kompenzál, és erre a szegmensre is szükség van. De történnie kell végre változásnak, mert ez így nem lesz fenntartható az országban a legtöbb műhelynek, és akkor nagyon nagy bajban lesz az autópiac.

Most azt látom, egyelőre kivárnak az emberek is, kevesebb autó fogyott januárban. Ez persze nem is csoda, hisz amit 2022-ben még 4-5 millió forintért meg lehetett venni, mostanra 5-6 millió forintba kerül, az autókereskedőknek sem kedvez ez a helyzet most, összegzett a szakember.

Címlapkép: Getty Images