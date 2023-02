Összezúzhatja sok magyar család büdzséjét a rejtett rezsi: hihetetlen, mennyit költünk erre

Már szinte alig van olyan háztartás, ahol ne fizetnének elő valamilyen streaming szolgáltatásra. Ezeknek az ára viszont nemcsak csomagonként lehet más és más, de országonként is változhat. Nem beszélve arról, hogy egy 10 eurós tétel egy osztrák előfizetőnek teljesen mást jelent, mint egy magyarnak. De vajon ki járt a legrosszabbul és ki a legjobban? A Pénzcentrum annak járt utána, hogy az egyes országokban hogyan viszonyul az előfizetés az országok átlagkeresetéhez.

A streaming oldalak ma már szinte a mindennapjaink részévé váltak, de ha nem figyelünk oda, akkor könnyen tízezreket is fizethetünk havonta ezekért a szolgáltatásokért, hiszen az előfizetési rátát automatikusan vonja le a kártyánkról a rendszer, írja a Pénzcentrum.

Így pedig észre sem vesszük, de a sok kis apróság ára könnyen meghaladhatja a 30 ezer forintot. Mindezt azért, mert elfelejtettük lemondani a szolgáltatást a próbaidőszak végén, vagy csak megfeledkeztünk róla. Éppen ezért érdemes csínján bánni ezekkel az előfizetésekkel, hiszen a digitális rezsink könnyen akár a gáz és áramszámlánkat is meghaladhatja.

Ezen a ponton azonban felmerül a kérdés, hogy mégis mennyire változik a Netflix, Amazon Prime, az HBO Max, a Disney+ vagy az Apple TV árai az egyes országokban.

Tényleg luxusnak számít a streaming szolgáltatás?

Ahogyan már lapunk korábban is kiszámolta a digitális rezsink egy hónapban akár 40 ezer forintra is rúghat, hogy ha nem figyelünk oda eléggé. Egy átlagos ember, akinek Android készüléke van, mondjuk előfizet a Netflixre, az HBO-ra, Spotify-on és Youtube-on hallgat zenét, mindemellett pedig elköteleződik mondjuk a PlayStation mellett. Extra tárhellyel, elkötelezettség nélkül nem kevesebb mint 16415 forintba kerülnek havonta. Ebben pedig nincsenek is még benne a munkánlhoz szükséges eszközök.

De szűkítsük le egy kicsit a kört, vegyük csak a filmes oldalakat, mint a Netflix, az HBO Max, az Amazon Prime, az Apple Tv és a Disney+. Ha ezek közül mindenre előfizetünk, és sajnálatos módon nem tudtunk élni egyik kedvezménnyel se, akkor csak ezeknek az oldalaknak az előfizetése tízezrekbe is kerülhet. És akkor még nem számoltuk bele a SkyShowtime oldalt, ami 14-étől lesz elérhető hazánkban. Utóbbit jelenlegi cikkünkbe azért nem számoltuk bele, mert a vizsgált országokban nem mindenhol lesz elérhető a szolgáltatás.

Változó árak a Netflixen

A fent összeállított csomag pedig régiónként, sőt országonként is teljesen eltérő lehet. A Netflix például régiónként más árakat határoz meg: Nyugat-Európában az eurózónán belül, így Németországban és Ausztriában is 17.99 eurót kér el a Prémium csomagért, ami jelenlegi árfolyamon számolva körülbelül 7000 forintba kerül havonta. Ez a csomag Magyarország 4490 forint, míg hazánk környező országaiban 11.99 eurót fizetnek, azaz 4532 forintot.

Na de tényleg mi jártunk a legjobban?

Németországban, ha mind az 5 csomagra szeretnénk előfizetni, akkor az közel 19 ezer forintunkba kerül átszámolva. Azonban az átlagkereset is jóval magasabb, majdnem a háromszorosa az Eurostat adatai szerint: az éves átlagkereset körülbelül bruttó 44 ezer euró, azaz több mint 14 millió forint. Ezzel pedig a havi átlagkereset bruttó másfél millió forint körül van, de az osztrákok még ennél is jobb helyzetben vannak. Szomszédjaink ugyanannyit fizetnek egy hónapban, mint a németek, miközben körülbelül bruttó 1,6 millió forint az osztrák átlagfizetés. Innen nézve pedig a 19 ezer forintos előfizetés egészen csekélynek tűnik, főleg ha azt nézzük, hogy mindkét ország esetében ez a nettó átlagfizetés kevesebb, mint 2 százalékát teszi ki.

A csehek és a lengyelek hasonló összegeket fizetnek, mint mi. Ez a csomag mindkét ország lakosaink kicsit kevesebb, mint 17 ezer forintjába kerül havonta. Azonban az átlagkeresetet nézve már nagyobb a különbség: Csehországban a bruttó átlagbér 600 ezer forint körül helyezkedik el, míg a lengyeleknél bruttó 470 ezer forint. Ezzel pedig bár pár száz forinttal többet fizetnek a streaming oldalakért, mégis kevésbé érzik meg a kiadást: a cseheknek mindössze a nettó fizetésük 3 százaléka, míg a lengyelek esetében pedig kevesebb, mint 5 százaléka vándorol a streaming szolgáltatók zsebébe.

A szlovénok ugyanannyit fizetnek az oldalakért, mint mi, azonban 935 ezer forint körül van a bruttó átlagfizetésük, így szintén jobban jártak összességében, mint mi. A horvátok és a szlovákok pedig szintén: mindkét országban körülbelül 525 ezer forint a bruttó átlagkereset és mindkét ország lakói 17 ezer forint alatti összeget fizetnek az 5 streaming oldalért összesen.

Így mindössze Romániával tudtunk versenyre kelni, ahol hasonló a bruttó átlagkereset, mint hazánkban: 422 ezer forintot kapnak, miközben többet fizetnek 400 forinttal a szolgáltatásokért, mint mi. Azonban Magyarországon 10 ezer forinttal kisebb a bruttó átlagfizetés, így lényegében ezt a csatát sajnos elvesztettük.

