Kitört a vajháború: az Aldi, a Lidl és a Penny is további élelmiszerek árát csökkentené

Beindult a hazai szupermarketekben a vajcsata, egymás után tehát három bolt is úgy döntött, hogy csökkenti ennek a tejterméknek az árát. De a diszkontláncok más élelmiszereknél is tervezik az árcsökkentést - írta a 24.hu.

Ahogy a HelloVidék is hírt adott róla, az elmúlt napokban egymás után több diszkontlánc döntött úgy, hogy csökkenti a vaj árát. Az Aldi február 6-ától tartós, 20 százalékos árcsökkentést jelentett be, két import sajátmárkás és egy magyar beszerzésű vajra. Közlésük szerint ez a három vaj teszi ki az áruházlánc forgalmának több mint felét. A Lidl február 8-ától csökkentette tartósan két sajátmárkás vaja árát 25 százalékkal, továbbá egy hazai vaj árát 21 százalékkal. Ők azt írták, ez a három termék tette ki a vajforgalmuk 60 százalékát az elmúlt negyedévben.

Mint a 24.hu megtudta, a Penny is csökkentette egyes általa forgalmazott vajak árát – egy import termék 25 százalékkal lett olcsóbb, a többi 20 százalékkal. Az egyik sajátmárkás termékük február 9-étől, egyéb vajas termékeik (összesen hatról van szó, köztük két magyar vajról) pedig előző naptól olcsóbbak.

Kész horror volt a vaj drágulása

A KSH adatai alapján a vaj ára 2021. januárhoz képest 2022. decemberre majdnem két és félszeresére emelkedett átlagban – konkrétabban a 100 grammos, 80 százalékos zsírtartalmú vaj ára 332 forintról 797 forintra hízott.

A 20–25 százalékos árcsökkentés tehát azt jelenti, hogy a szóban forgó termékek ára visszamegy nagyjából a tavaly szeptemberi szintre.

A vaj súlya egyébként nem túl jelentős a KSH adatai szerint a magyar háztartások fogyasztásán belül. Az összes átlagos zsiradékfogyasztás 2020-ban 20,9 kg volt, ebből a vaj, vajkrém 1,5 kg-ot tett ki. Összességében éves szinten átlagban 336 kg-ot fogyasztottunk a különféle ennivalókból fejenként, így a vaj mindössze 0,45 százalékot tett ki a fogyasztásunkból és a vásárlásainkból.

Olcsóbb lett a beszerzés, ezért csökkenthették a vaj árát a diszkontok

Az Aldi a vajárcsökkenést azzal indokolta, hogy az utóbbi napokban jelentős változás ment végbe a nemzetközi tejpiacon. A nagyobb mennyiségben előállított nyerstej miatt megnőtt a kínálat, ami a nyerstej árának csökkenéséhez vezetett. Illetve januárban számos beszállítói szerződésük lejárt, és most alacsonyabb beszerzési árakat értek el. A Lidl is utalt arra, hogy a piaci változásokra reagáltak. A Penny pedig a többi között azt írta megkeresésünkre, hogy folyamatosan tárgyalnak a beszállítóikkal a kedvezőbb beszerzési árakért.

Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) 2023. januári tej- és tejtermékjelentésében azt írja, 2023 harmadik hetében a világpiacon 26 százalékkal, Németországban 20 százalékkal csökkent az ömlesztett vaj értékesítési ára az előző évihez képest. A hazai előállítású adagolt vajak feldolgozói értékesítési ára 73 százalékkal, a vajkrémeké 50 százalékkal emelkedett 2021 és 2022 decembere között. A KSH adatai szerint ugyanebben az időszakban a vaj fogyasztói ára megduplázódott. Vajból és vajkrémből egyébként nem vagyunk önellátók, és mintegy 7,5-szer annyit hozunk be külföldről, mint amennyit a hazai gyártásból exportként értékesítünk.

Várható további árcsökkentés?

Mi várható a közeljövőben az átlagban legutóbb majdnem 45 százalékos inflációval sújtott élelmiszerek árainál? - tette fel a kérdést a lap több szupermarketnek.

Az Aldi saját bevallása szerint keresi a lehetőséget, hogy még több magyar és nemzetközi vajtermék árát vigye lejjebb, illetve bíznak abban, hogy a vajárak csökkenése csupán a kezdet, és a tejtermékeknél, illetve általában az élelmiszereknél is további árcsökkentések jöhetnek náluk. Hozzátették, a cég beszerzői most is azon dolgoznak, hogy minél több terméknél tudják tartósan csökkenteni az árakat. Az árcsökkentés mértékéről és az érintett termékkategóriákról pedig hírt adnak majd.

A Lidlnek is célja, hogy az elkövetkező hónapokban további árcsökkenést, kedvezményeket tudjon biztosítani minél több árukategóriában, de ennél többet üzleti titokra hivatkozva nem árultak el.

A Penny megfogalmazása szerint vannak olyan termékkategóriák, ahova előbb, vannak, ahova később érkezik meg a nemzetközi trendeknek megfelelő, a nemzetközi piacon már tapasztalható árcsökkentés lehetősége. A fogyasztói kosarak átalakulása az utóbbi fél évben szemmel látható. Érzékelhető az eltolódás a sajátmárkás és a kedvezőbb árú termékek irányába, valamint megfigyelhető bizonyos termékkategóriák visszaesése – ezek jellemzően olyan termékcsoportok, amelyek a fogyasztó számára már-már luxuscikké váltak – tették hozzá. Továbbá az is tapasztalják, hogy az akciók iránti nyitottság jelentősen megnőtt, így ezeknek is kiemelt szerepet szánnak.

A Metro a 24.hu-nak küldött válaszában hangsúlyozta, nagykereskedelemi vállalatként az ő céljuk alapvetően a profi vevők (vendéglátóipari és kiskereskedői szektor) igényeinek kiszolgálása, ezért több ezer terméknél alkalmaznak meghatározott mennyiség felett kedvezményes ajánlatokat. Amennyiben csökkenést tapasztalnak a beszerzési áraikban, azt a fogyasztói árakban is érvényesítik. Ugyanerről biztosította lapot a többi lánc is.

Címlapkép: Getty Images