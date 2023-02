Itt van Brüsszel új terve a természeti katasztrófák megelőzésére

Jeki Gabriella 2023.02.21. 15:02 Megosztom

A biodiverzitás csökkenése és az ökoszisztémák degradációja riasztó ütemben folytatódik, nem csak az Európai Unióban, hanem világszerte. Az ENSZ szerint a Föld 8 millióra becsült növény- és állatfajából akár 1 milliót is a kihalás veszélye fenyeget – sok közülük évtizedeken belül végleg eltűnhet a Föld színéről. Az Európai Bizottság becslései szerint az európai élőhelyek több mint 80 százaléka „rossz” állapotban van. Ez ellen tesz lépéseket az unió úgynevezett természet-helyreállítási törvénye, amelyben fontos szerepet szánnak a városok és régiók lehetőségeinek felszabadítására a természet helyreállítása érdekében. A HelloVidék most a Régiók Európai Bizottságát (European Committee of the Regions - CoR) kérdezte a tervezet részleteiről.

Bár az Európai Unió rendelkezik többek között jogi kerettel, stratégiákkal és cselekvési tervekkel a természet védelmére, valamint az élőhelyek és fajok helyreállítására, ám a helyreállítás a tapasztalatok szerint csak kis léptékű, miközben a jogszabályok végrehajtása és betartatása pedig elégtelennek minősíthető a szakemberek szerint. Ebben az összefüggésben a Régiók Európai Bizottsága is támogatja az Európai Bizottság természetvédelmi helyreállításról szóló európai uniós törvényét, különösen annak első, jogilag kötelező erejű célkitűzéseit, valamint a biológiai sokféleség finanszírozásának ésszerűsítésére és a városok és régiók technikai támogatására irányuló felhívásait. Arra azonban február 9-i plenáris ülésen elfogadott, az EU természetvédelmi törvényéről szóló véleményükben emlékeztettek a tagok, az élelmiszer- és energiabiztonság nem veszélyeztetheti a természet helyreállításáról szóló törvény és más környezetvédelmi jogszabályok végrehajtását. A helyi és régiós önkormányzatokat és döntéshozókat tömörítő szervezet emellett felhívta a tagállamok figyelmét arra, hogy szubnacionális szinten vegyenek részt együtt a természet helyreállítására vonatkozó tervek meghatározásában. A Régiók Európai Bizottsága szerint mindez azért kiemelten fontos, mert ők azok, akik képesek a helyreállítási intézkedéseket a helyszínen végrehajtani. A helyi és regionális vezetők azt is kérték, hogy a természet helyreállítását célzó intézkedéseket építsék be a nemzeti energia- és éghajlatvédelmi tervekbe, figyelembe véve a Repower EU program célkitűzéseit, amelyek az energiaszuverenitás növelésére és annak biztosítására irányulnak, hogy a megújuló energiával kapcsolatos projektek ne versenyezhessenek a természet helyreállításával kapcsolatos célkitűzésekkel, hanem inkább támogassák azokat. Az ENSZ éghajlat-változási keretegyezmény 15. konferenciáján Montreálban (COP15) történelmi jelentőségű megállapodás született egy 2020 utáni globális biodiverzitási keretrendszerről, amelyben a városok és régiók is részt vesznek. Az új uniós természet helyreállításáról szóló törvénnyel az Európai Unió egyfajta paradigmaváltást hajt végre, mivel az élőhelyek kezelésével igyekszik elősegíteni a biológiai sokféleség helyreállítását, amely egyre nagyobb mértékben csökken. Az éghajlati és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos menetrendek szinergiájának megteremtése az évszázad egyik legfontosabb kihívása. Az unió azonban csak akkor játszhat ebben globális vezető szerepet, ha az unió városai és régiói teljes mértékben kiveszik a részüket ebből a folyamatból. A természet helyreállításáról szóló törvény sikere nagymértékben függ a helyi és regionális szintű végrehajtástól és az alkalmazott intézkedések minőségétől, valamint attól, hogy a városok és régiók megfelelő pénzügyi eszközökkel és szakképzett technikai segítségnyújtással rendelkeznek-e. A természet nagyszabású helyreállítása most már elengedhetetlen – hangsúlyozta Roby Biwer, Bettembourg városi tanácsának tagja, a CoR előadója a februári ülésen. Az Európai unió városai és régiói most arra ösztönzik a tagállamokat, hogy vegyék figyelembe a helyi és regionális helyreállítási igényeket és prioritásokat, és összpontosítsanak a különösen sérülékeny ökoszisztémákra és a veszélyeztetett fajokra. A szakemberek szerint ebbe kell folyamatosan bevonni a helyi és regionális közösségeket, hogy az intézkedések az egyes területek társadalmi-gazdasági, földrajzi és környezeti sajátosságaihoz igazodjanak. A képviselők hangsúlyozták, hogy a természet helyreállítása a városi területeken és vidéken is alapvető fontosságú, mivel ökoszisztéma-szolgáltatásokat és egyértelmű előnyöket biztosít a biológiai sokféleség szempontjából. A képviselők hangsúlyozták: a biológiai sokféleséggel kapcsolatos jelenlegi közfinanszírozási hiányt a természet helyreállítására irányuló, a helyi és regionális önkormányzatok számára könnyen hozzáférhető pénzügyi eszközökkel kell megszüntetni, hogy a területükön beleértve a városi és vidéki területeket is – visszafordítsák a biológiai sokféleség csökkenését. A városok és régiók uniós közgyűlése emellett felszólított a helyi és regionális önkormányzatok azonosított prioritásaival és szükségleteivel teljes mértékben összhangban álló, elkülönített nemzeti finanszírozási források biztosítására. Javasolták a biológiai sokféleség védelmébe és az ökoszisztémák helyreállításába történő magánberuházások ösztönzését olyan piaci alapú eszközök kísérleti alkalmazása és kiterjesztése révén, mint például a hatásbefektetés, az ökoszisztéma-szolgáltatásokért való fizetés vagy a földalapú szén-dioxid-kibocsátási kreditek. Az ülésen emlékeztettek arra is, hogy a helyi és regionális hatóságok gyakran nem rendelkeznek a helyreállítási intézkedések hatékony megtervezéséhez, végrehajtásához és nyomon követéséhez szükséges erőforrásokkal és szakértelemmel. A szakemberek ezért arra kérik az Európai Bizottságot, hogy hozzon létre egy átfogó technikai támogatási rendszert a városok és régiók számára, amely a bevált gyakorlatok cseréjének és átvételének előmozdítása mellett kapacitásépítési programokat, a finanszírozáshoz való hozzáférésre, valamint a nyomon követési és jelentéstételi eszközök összehangolására vonatkozó iránymutatást is magában foglal. Kiemelték a természetvédelmi irányelvek végrehajtási hiányosságait, ami miatt a döntéshozók erősebb végrehajtási mechanizmusokat sürgetnek. Az Régiók Európai Bizottsága világszerte összefogott a szubnacionális szintű önkormányzatokkal, hogy a helyi és regionális önkormányzatok nagyobb elismerést és támogatást kapjanak az ökoszisztémák pusztulásának megállítása és a biológiai sokféleség helyreállítása terén. Emlékeztetőül: az Európai Bizottság természetvédelmi helyreállítási törvényre vonatkozó javaslata az első ilyen jellegű, kontinensnyi területre kiterjedő, átfogó törvény. Ez az unió biológiai sokféleséggel kapcsolatos stratégiájának egyik kulcsfontosságú eleme, amely kötelező érvényű célokat ír elő a leromlott ökoszisztémák helyreállítására, különösen azokéra, amelyek a leginkább alkalmasak a szén-dioxid megkötésére és tárolására, valamint a természeti katasztrófák megelőzésére és hatásainak csökkentésére. Címlapkép: Getty Images Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!