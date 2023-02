Akik meglépték, milliókat spóroltak: akár 50%-ot is lefaraghatunk így a rezsiszámlából

Spórolnál az energiaszámlákkal? Korszerűsítenél, de nem vagy biztos abban, hogy merre indulj el? Itt egy vadiúj szolgáltatás, amely egyedülálló Magyarországon! - írta közleményében az Újház Piramis Építőház.

A megnövekedett energiaárak és az infláció miatt egyre többen gondolkodnak el azon, hogyan csökkenthetnék a kiadásainkat. Egy lakóépület korszerűtlen hőszigetelése nem csak magas téli rezsiköltséget eredményez: a nyári hőség sem kegyelmez, egy légkondi is az egekbe röpítheti a kiadásaidat. Meglehet, a szigetelés csak egy a sok probléma közül, amit orvosolni kéne, hiszen a tetővel is gond lehet, a radiátorok is korszerűsítésre szorulnának, de minek álljunk neki? Egy biztos, egy okosan ütemezett energetikai felújítással akár 60-80% energiát is megtakaríthatunk. Az Újház Piramis Építőház szakemberei - ahogy a sajtóközleményükben is olvasható - ebben segítenek: lépésről-lépésre kiszámolják, mivel mennyit spórolhatunk, hogyan lehet okosan nekiállni az energiatakarékos otthonfelújításnak!

Egy Pest környéki családnak komoly gondot okozott, hogy 20 éve épült házuk nappalijában telente jóval hidegebb volt, mint más helyiségekben. Nem tudták úgy felfűteni, mint a többi szobát, télvíz idején alig használták a központi helyiségüket. A szigetelő plusz szigetelést, az asztalos új ablakot, a fűtésszerelő pedig gépészeti korszerűsítéseket javasolt, de maguk nem tudták eldönteni, minek is álljanak neki. Ezért is keresték fel az Újház Piramis Építőház energetikai szakembereit, akik első körben egy átfogó vizsgálatot végeztek el. Mérőműszereikkel kiderítették: a nappali melege a tetőn keresztül szökik el. 20 év alatt lecsúszott a tetőszigetelés, zsugorodott, a tetőfólia elöregedett és nagymértékű vizesedés is keletkezett, emiatt volt hidegebb a nappaliban. A problémát a szakemberek azóta orvosolták, a nappali pedig a legmelegebb helyiség lett. A tanulság adott: mielőtt energetikai felújítás címén bármibe belevágnánk, először érdemes független szakemberek segítségével felméretni a lakásunk gyenge pontjait, aztán nekiállni a tényleges munkálatoknak.

A megszaladó fűtési (és hűtési) költségek egyre többeket késztetnek arra, hogy észszerűbb, energiatakarékos felújításokba kezdjenek, de nagyon nem mindegy, hogyan is vágunk bele a korszerűsítésbe. Ebből a felismerésből született meg az Újház Piramis Építőház „teljes körű energiahatékonysági szaktanácsadása”, amely tavaly december elején indult.

Az energiahatékonysági tanácsadás alapául a nagy sikerrel futó otthonfelújítási szolgáltatás szolgált, amelyben közel ezer ügyfél jelentkezett, ebből a személyes tanácsadást közel 600-an vették igénybe. Ezt alapul véve fejlesztett ki az Újház Piramis Építőház egy olyan egyedülálló szolgáltatást, amelyben független szakértők segítenek megtervezni, hogy lehet energiatakarékos az otthonunk.

Kimennek a helyszínre, megmérik, aztán kiszámolják mennyit spórolhatunk

Energiahatékonysági Szaktanácsadás szolgáltatásunk keretében szakembereink személyesen, egy előre egyeztetett időpontban - a legmodernebb műszerekkel felszerelve - mérik fel otthona/ingatlana energiahatékonyságát, megvizsgáljuk az épület műszaki adatait. A múltbéli fogyasztási szokásaidat kiértékelve, a jelenlegi energiaárak figyelembevételével, az anyagok bekerülési költségével – a munkadíjat is megbecsülve

- magyarázta Juhász Attila, az Újház Piramis Építőház ügyvezetője, aki hozzátette, az országban szinte egyedülálló tanácsadás során a független energetikai mérnökök közérthetően diagnosztizálják a legfőbb problémát, amit orvosolni kell. Pontosan kiszámolják, könnyen érthetően megfogalmazzák, hogy milyen típusú energetikai felújítással mekkora megtakarítást lehet elérni.

Hogyan zajlik egy ilyen állapotfelmérés?

Oláh Tamás okleveles energiatechnikai mérnök elmesélte, mire számíthat az, aki az Újház Piramis független energetikai felmérését veszi igénybe:

Hőkamerával kimegyünk és felmérjük, hol távozik a házból a hő: a nyílászárókon, a födémen vagy a falakon. A tetőteret is végigmérjük, így még tisztább képet kaphatunk az épület hőháztartásáról. Elkérjük a rezsiszámlákat, mert fontos adat, mennyi a mostani gáz-, villamosenergia fogyasztás. Összességében egy komplex felmérés készül az ingatlanról, amiből mi, energetikai szakemberek már látjuk a meglévő állapotot. A jelenlegi rétegrendek alapján kiszámoljuk, pontosan hol mekkora a hőveszteség. Ezt követően az ügyfél számára tanácsadást és részletes írásbeli szakvéleményt adunk arról, milyen irányba indulhatnak el, hol a legsürgetőbb energetikai felújításokba kezdeni, melyik felújítás élvezzen prioritást. Azt is kiszámoljuk, milyen típusú felújítással, milyen anyag és munkadíj költségek mellett mennyi pénzt és energiát spórolhatunk meg.

Az Újház Piramis Építőház energetikusai a tanácsadás mellett utólagos nyomonkövetést is végeznek. Ráadásul ezt a tanácsadást jóval olcsóbban megúszhatjuk, mint egy átlagos energetikai vizsgálatot, mert ennek a díját le is vásárolhatjuk. Másrészt valóban szakértők segítenek, akik visszafizetési garanciát is vállalnak!

Akik meglépték, már most milliókat spóroltak a felújításokkal

P. Zoltánék azzal kereték meg az Újház Piramis Építőházat, hogy a 16. kerületi családi házukban a gázfogyasztás a rezsicsökkentett értéknek a duplája. Több szakemberrel is egyeztetett korábban: a szigetelő azt mondta, hogy le kell szigetelni a homlokzatot, a tetőt és a födémet. A napelemes szakember plusz napelemet javasolt. Hőszivattyút is ajánlottak nekik. Túl azon, hogy mindenki mást mondott, részmegoldások voltak csak, és a beruházás messze meghaladta a jelenlegi anyagi forrásaikat. Az Újház Piramis Építőház energetikai szakembere az állapotfelmérés után kiszámolta, milyen felújításokkal érhetik el a legnagyobb megtakarítást. A szakemberek javaslatára P. Zoltánék a kondenzációs + elektromos kazán beszerelésére, tető szigetelésére, fűtési rendszer vezérlésének korszerűsítésére 4.5 M forintot költöttek, amivel 1.5 M Ft megtakarítást értek el. Abban az esetben azonban, ha a másik szakemberekre hallgattak volna, a beruházás körülbelül 12 M Ft lett volna, évi 1.8 M Ft megtakarítást eredményezve. P. Zoltánéknak az Újház Piramis Építőház segítségével nem csak az évi 1.5 M Ft-ot sikerült megspórolni, de azt a 7.5 M Ft-ot is, amit szinte feleslegesen fizettek volna ki.

Szigeteletlen családi ház Szentendrén, amelyet árammal fűtenek

Szentendrén, egy szigeteletlen családi házban élő ügyfél tisztában volt azzal, hogyha csökkenteni kívánja a rezsiszámláját, muszáj lesz nagyobb felújításba kezdeni. Tudta, szigetelni kell a homlokzatot és a födémet is, de tudni szerette volna, hogy milyen anyagokkal érdemes, ezért kereste fel az Újház Piramis Építőházat. A kiérkező energetikusnak az ügyfél elmondta, hogy redőnyöket is szeretne, ezért +20 cm homlokzati szigetelésben gondolkodik. Grafitos EPS volt nála a favorit. Ezen felül a házban állandó problémát okozott a párásodás és a falak penészedése. A hőkamerás felvételek aztán pontosan megmutatták, a háznak hol vannak a gyenge pontjai. A szigetelésen felül, a párásodás megszüntetésére, az energetikus klíma beszerelését is javasolta, amely a komfortérzetet is jelentősen emeli. Azáltal, hogy az energetikus pontosan ki tudta választani a legjobb megoldást, az ügyfél szinte azonnal százezreket takaríthatott meg.

Jó hír, hogy az elvégzett energiahatékonysági felújítás vállalkozásoknak leírható a TAO-ból is Az egész Európát sújtó energiaügyi válsághelyzet és az ebből fakadó energiaár emelkedés miatt nemcsak a családok, de egyre több magyar vállalkozás is gondolkozik el azon, hogy – hosszútávú költségeit csökkentve – energiahatékonysági célokat szolgáló beruházást, felújítást hajtson végre. Ezért is jó hír, hogy a hazai vállalatok (kis-, közép és nagyvállalatok is) az elvégzett energiahatékonysági felújítást továbbra is akár 40-50%-ban leírhatják a társasági adóból. A gyakorlatban ilyen energiahatékonysági célú felújítás lehet – egyebek mellett – egy épület hőszigetelése, egy meglévő, korszerűtlen gázkazán vagy légkondicionáló rendszer lecserélése (pl. hőszivattyús hűtési-fűtési rendszerre), vagy egy magas energiafogyasztással üzemelő gyártóberendezés lecserélése egy alacsony fogyasztásúra.

