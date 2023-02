Itt a kormány bejelentése: ez lesz a rezsicsökkentéssel, eddig maradnak a hatósági árak

Szombat délutánra hirdetett kormányinfót Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Az átlagfogyasztásig 2023-ban is fenntartják a rezsicsökkentést a lakosságnak - hangzott el a tájékoztatón.

A kormány foglalkozott a háború kérdésével, gazdasági ügyekkel és gyermekvédelemmel is, valamint azzal, hogy a 10. orosz szankciós csomagot elfogadta az EU - sorolta Gulyás Gergely.

A miniszter arról beszélt: a legfrissebb foglalkoztatási adatok szerint 4,7 millióan dolgoznak, 46 ezerrel többen, mint egy éve. Az energiaárak kapcsán elmondta, az emelkedés jelenik meg az élelmiszerek és a szolgáltatások áraiban is.

Az átlagfogyasztásig 2023-ban is fenntartják a rezsicsökkentést a lakosságnak

- ismertette.

Ileltve a vállalkozásokat is igyekszik segíteni a kormány, a támogatások megmaradnak. A költségvetési egyensúlyt fenn kell tartani, ez sikerült 2022-ben is, és idén is csökkentik a hiányt, a kormány elkötelezett a 3,9 százalékos hiánycél mellett. A szükséges bevételeket a különadókból fedezik, amelyeket fenntartanak 2023-ban.

A kormány készen áll arra, hogy tárgyaljon az érintett nagy cégekkel a befizetés módjáról, de az adótétel változatlan marad - tette hozzá. A miniszter kifejtette: szigorítani fogják a gyermekvédelmi törvényt is a közeljövőben.

