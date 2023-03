Átalakította a házhozrendelést a brutális infláció: ezt az ételt választja a legtöbb magyar

A Pénzcentrumnak nyilatkozó melegétel-házhozszállítással foglalkozó cégek szerint a velük kapcsolatban álló éttermek ételeinek az árai kisebb mértékben emelkedtek, mint amekkorát a legnagyobb boltláncok élelmiszerosztályain tapasztalhatnak a magyar vásárlók. Ezt támaszthatja alá az is, hogy nem csökkent a házhozszállítási kedv 2022-ben, sőt még a kedvenc ételek rangsorát sem rendítette meg az évtizedek óta nem látott infláció Magyarországon. Mindez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem történtek drágulások, az ételek átlagosan drágábbak lettek, nőttek a szállítási költségek is.

De mi történt egy éves távlatban a melegétel-kiszállítás világában, hogyan csapódott le a brutális drágulás, illetve az elmúlt egy év átrendezte-e például a magyarok kedvenc házhoz rendelt ételeinek rangsorát? A Foodpanda és a Wolt is elmondta tapasztalatait a Pénzcentrumnak.

Hiába az infláció, a pizzából nem engednek a magyarok

Ahogy azt megtudtuk, a foodpanda platformján - évek óta - változatlan a slágerételek toplistája, és ez nem változott sem a Covid alatt, sem a mostani növekvő infláció hatására. Az adatok alapján ugyanis a magyarok imádják a pizzát, a melegételrendelések 27%-át a köralakú élvezet tette ki: azon belül magyaros, húsos, hagyományos és különleges - minden jöhet. A második legnépszerűbb ételcsoport a hamburgerek, ez a 2022-es évben a melegétel rendelések 21%-ánál megfordult a futárpartnereink táskájában – közölte velünk a foodpanda. Ezen felül a további 3 legnépszerűbb konyhatípus a magyaros (9%), egyéb amerikai (8%) és egyéb olasz (4%), például tészta ételek voltak. A vállalattól megtudtuk azt is, hogy ha egyedi melegételt nézünk, akkor ezt a helyet évek óta a sajtburger foglalja el.

A rendelt ételek tekintetében tehát nem mutatkozott meg az évtizedes infláció hatása. Sőt, a foodpanda arról is tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy ők jelenleg a rendelési számaik megszilárdulását tapasztalják. Ahogy azt lapunknak írták: „a járványhelyzet növekvő kíváncsiságot és elfogadást eredményezett az online szolgáltatások, így az ételrendelés iránt is. Ez a fogyasztóimagatartás-változás továbbra is erősödik, most azonban ez a kíváncsiság egybeesik az emberek szűkülő gazdasági lehetőségeivel.”

Ezzel párhuzamosan azt is elismerték, hogy a vásárlók bár racionálisabban racionálisabban gondolkodnak - esetenként kevesebb termék kerül a kosárba, mint korábban, ugyanannyiért - és a növekedés óvatosabb, nem érzünk jelentős változást a korábbi trendekhez képest.

Az elmúlt egy évben is folyamatos növekedést tapasztaltunk a rendelések számában. A legnépszerűbb ételek tekintetében nincsen változás tavaly januárhoz képest, továbbra is a hamburgerfélék és menük, különböző ázsiai tésztafélék, pizza, gyros és kebab a legnépszerűbb ételek

- válaszolta kérdéseikre Tajta Ákos, a Wolt regionális ügyvezető igazgatója.

Az áremelkedésekkel kapcsolatban a Wolt arról is tájékoztatott, hogy az elmúlt egy évben a gazdasági helyzet miatt a vendéglátóhelyek nagy része kénytelen volt emelni az árait, ez alól a Wolton keresztül házhozszállítást kínáló éttermek sem jelentenek kivételt. A konkrét számok kapcsán a házhozszállító cég viszont azt mondta, ők platformként működnek, közvetítőként köti össze az éttermeket és üzleteket a vendégekkel.

Az ételek árazása ennek megfelelően teljes mértékben az éttermek hatásköre, ők az árképzésben nem vesznek részt. Azt viszont elárulták, hogy a helyzetre való tekintettel folyamatosan promóciókat, kampányokat szerveznek az éttermekkel közösen, amelyben az éttermek különféle kedvezményeket biztosítanak a vásárlóknak.

Az árakról való beszélgetést a foodpanda onnan kezdte, hogy az emelkedő alap- és energiaárak az elmúlt 12 hónapban megjelenhettek a fogyasztói árakban. Ezen felül fontos tényezőként emelték ki, hogy a kiszállított étel ÁFÁ-ja továbbra is több mint 20%-kal magasabb mint ugyanannak az ételnek az étteremben elfogyasztott változatáé, ami a nettó ár emelkedése esetén nagyobb értékben drágítja a gyorskereskedelmi cégek kényelmi szolgáltatását.

Címlapkép: Getty Images