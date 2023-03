Így úszhatod meg olcsón a Nőnapot: mutatjuk, hol vehetsz most fillérekért virágot

Készülnek a virágüzletek a közelgő nőnapra, hiszen ez a nap a „legvirágosabb” jeles napok közé tartozik, ilyenkor a virágüzletek átlagos napi forgalma megtöbbszöröződik. Az, hogy idén szerdéra esik a nőnap, a munkahelyi ajándékozások számát is növelheti. A HelloVidék most annak járt utána, milyen virágot ajándékoznak leginkább a magyarok, illetve azt is megnéztük, hol vásárolhatunk fillérekért virágot, ha nem akarunk egy vagyont költeni Nőnapon.

A tapasztalatok szerint ajándékozottanként jellemzően legalább 1000 forintért vásárol egy-egy vevő virágot, többségében hazai termesztésű fréziát, jácintot, tulipánt, nárciszt, illetve az örök klasszikus rózsát, gerberát, szegfűt

– derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) körképéből.

Persze az, hogy ki, mennyit költ ilyenkor virágra, sok dolog befolyásolja: egy-egy nőnapi virágvásárlás értéke attól függ, hogy ki hány hölgynek vesz virágot, de a virágárusok tapasztalatai szerint egy-egy vevő legalább ezer forint értékben költ nőnapkor.

Mit mutatnak a trendek?

A vásárlók körében a legnépszerűbbek az egyszálas virágok és a kisebb csokrok, illetve a tavaszi hagymás cserepes virágok, melyekből a piaci keresletet nagy mértékben ki tudják elégíteni a hazai termesztők. Kisebb-nagyobb csokrokat is előszeretettel választanak a vevők, elsősorban családtagoknak vagy közelebbi barátoknak.

A tavasz hírnökei, a friss, üde színek a jellemzőek, és sokan veszik az előre elkészített egyszálas díszeket vagy kis csokrokat, cserepes növényeket, amikkel a virágkötők is készülnek március 8-ára. Kisebb méretben készülhetnek most nagyon divatos virágdobozok is, de nőnapon – mivel egy-egy vásárló több hölgyet is köszönt (ellentétben a Valentin-nappal) – inkább a kisebb „kiszerelések” a népszerűek. A legtöbben díszítve veszik a virágot, legyen az egy szép szalag, egy kis tavaszi hajtásos ág, barka, vagy egy kis zöld kiegészítő.

Az időjárás miatt ilyenkor hazai termesztésben kevesebb vágott és cserepes virág érhető el, de azért akad bőven a kínálatban. Az import virágokok – főleg a klasszikus vörös rózsa – többnyire a holland virágtőzsdén keresztül kerülnek hozzánk, de akad olyan importőr is, aki közvetlenül dél-amerikai, vagy akár dél-afrikai farmoktól szerzi be a virágokat. Ilyenkor az import mennyisége elérheti a 60%-ot is. Az elmúlt években szerencsére egyre jobban divatba jöttek a tavaszi hagymások (nárcisz, jácint). Ezek előnye, hogy javarészt hazai termesztésűek, frissen, életerősen kerülnek a virágüzletekbe, nem mellékesen alacsonyabb áron. Illetve a rózsa ugyanebbe a színkörbe tartozó, más-más színvariánsait – a bordót, a pirosat, a lilát és a pinket – is sokan veszik.

Nőnapkor a kék, fekete rózsa, az extrémebb színek nem jellemzőek, ahogy a cserepes növények ajándékozása, illetve a szegfű sem. Sokan választanak a virág mellé különféle kiegészítőket is. A virágkötők kreativitásának semmi sem szab határt, egyre divatosabbak és kelendőbbek a virágdobozok, vagyok azok az akár tavaszi virágból készült virágcsokrok/díszek, amelyek valamilyen kiegészítőt tartalmaznak. Nem is feltétlen ragaszkodnak a vásárlók minden esetben a piros színhez, egyre több a rózsaszínes, pinkes árnyalatú készítmény, melyek népszerűsége folyamatosan nő.

Keresd a hazait! A kora tavaszi időszak egyik legkedvesebb növénycsoportja a tavaszi hagymások csoportja. E csoportba tartozó fajok és fajták számosak, a hóvirágtól a krókuszon át a sort hosszan lehet folytatni. Hazánkban a leginkább elterjedtek és legnagyobb mennyiségben termesztettek a tulipán, a jácint, nárcisz fajtáit.



A kora tavaszi időszakban előszeretettel visszük be őket otthonainkba cserepes, vagy vágott virág formában, előrehozva a hosszú szürke hideg tél után a tavasz illatos, színes, lélekmelegítő, pezsgő varázsát. A méltán népszerű tavaszi hagymásokat Magyarországon közel 100 kertész állítja elő, 50-60 nagyobb termelő és 40-50 kistermelő foglalkozik hajtatásukkal.



Vágott virág célra hajtatott vágott tulipán mennyisége közel évi 7 millió hagyma. A tulipánt a jácint követi a rangsorban, amiből évente 1 millió darabot ültetnek a hajtató kertészek. A nárcisz és az írisz mennyisége kicsit csökkent az előző évekhez képest a nárcisz mennyisége 1 millió szálra.



A hagymások másik kedvelt értékesítési formája a cserepes hagymások, ahol a hagymákat egy vagy többesével ültetik, majd hajtatják a kertészek. A cserepes jácint mennyisége 1,2 millió körül alakul, míg nárcisz esetében 1,5 millió hagyma kerül cserepekbe, ami kb. 500 e cserép nárciszt jelent évente Magyarországon.



A 100 kertész mintegy 10 ha fedett termesztőfelületen hajtat. A szabadföldi termesztőterület nagysága 20 ha. Jellemző termesztőterület makói, nem véletlenül, a kedvező éghajlati adottságok és a gyorsan melegedő homoktalaj miatt csoportosult ide a hagymafélék termesztése.

Mutatjuk, hol szerezd be fillérekért a Nőnapi virágokat

Ahogy a legtöbb körképünkben, most is igyekeztünk körültekintően végignézni a nagyobb áruházak kínálatát, hol találunk viszonylag kedvező áron cserepes virágokat illetve, virágcsokrokat nőnapra. Nézzük is meg a kínálatot, hogy megtudjuk, hol juthatunk fillérekért ajándékhoz az ünnepre:

Az ALDI kínálatában több csokrot is találunk: vegyes virágcsokrot vehetünk 1499-3999 forintért, jácint csokrot 1199 Ft áron, nárciszcsokrot 399 forintért, tulipáncsokrot 1199 forintért, rózsacsokrot pedig 1099 forintért. Cserepes virágok közül találunk itt harangvirágot 1599 forintért, cikálment 1199 forintért, szobaliliomot pedig 3299 forintért.

Az Auchan polcain is bőven találunk cserepes virágokat: itt a lepkeorchidea 1900 Ft, a cserepes százszorszép 399 Ft, a primula 479 Ft, a korallvirág 599 Ft, a cserepes szegfű 849 Ft, a begónia 2690, a harangvirág 1790 Ft, a cserepes rózsa pedig 2490 Ft.

A Lidl is készül virágokkal nőnapra, náluk a harangvirág 1399 Ft, a primula 699 Ft, a cserepes rózsa 999 Ft, a korallvirág 1199 Ft, a kála 3333 Ft, a jácint 399 Ft, a begónia 1299 Ft, a gerbera szintén 1299 Ft.

A Spar kínálatában a kála 2499 Ft, az orchidea is 2499 Ft, de virágcsokrot is 2499 forintba kerül.

A Tesco üzleteiben a cserepes rózsa 1999 Ft, a liliom 2999 Ft, a ciklámen 2499 Ft, az orchidea 3999 Ft, a kankalin 429 Ft, a szegfű 899 Ft.

Ha jól megnézzük, a legtöbb áruházban találunk párszázas, cserepes virágokat, melyből, ha többet is vásárolunk, nem kell vagyonokat a boltba hagynunk. Ehhez érdemes az egyes üzletek akciós újságait böngészni, hiszen az ünnep előtti pár napban, minden áruház készül friss kínálattal.

Címlapkép: Getty Images