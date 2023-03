Meglepőt húzott a Spart: ilyen akciókkal nyerné meg az árháborút az üzletlánc

A SPAR Magyarország eddig is igyekezett a lehető legkedvezőbb árú kínálattal és változatos akciókkal megkönnyíteni a bevásárlást. Mostantól az áruházlánc még nagyobb fokozatra kapcsol és az Árzuhanás Promóció keretében hetente megjelenő terméklistáinak csökkenő áraival teszi még vonzóbbá kínálatát a SPAR és INTERSPAR áruházakban. Az árcsökkenés mértéke a Promócióban ettől a héttől, terméktől függően 5 és 39% között lesz.

A SPAR szakemberei folyamatosan felülvizsgálják az árakat, melynek eredményeként az Árzuhanás Promóció keretein belül hetente újabb és újabb termékek ára csökken a SPAR és INTERSPAR áruházakban. Minden hétfőn konkrét terméklista jelenik meg a https://www.spar.hu/arzuhanas weboldalon, feltüntetve az árcsökkenés mértékét. Előfordulhat, hogy a már listán szereplő termékek ára később még tovább csökken, így érdemes hetente akár többször is meglátogatni a SPAR weboldalát. Az árcsökkenés mértéke a Promócióban ettől a héttől minimum 5%, maximum 39%, terméktől függően.

2023. március 13-a hétfőtől az Árzuhanás Promócióban résztvevő:

kenyerek, kalácsok ára 13-39 %,

szalámik, sonkák, párizsik ára 5-21 %,

száraztészták ára 5-10 %,

rizsek ára 6-8%,

tejfölök, UHT tejek, joghurtok, kefirek és túrók ára 5-10 % közötti mértékben,

és egyes lisztek ára 9 %-kal csökken.

Mint az már ismert, a SPAR 2023. március 2-ától 16-36%-kal olcsóbban kínálja sajtválasztékának meghatározott cikkeit a Szédületes Akció keretein belül. Az érintett termékek listája és az Akció részletei elérhetők a következő linken: www.spar.hu/sajtok. Emellett a vállalat januárban több mint 600 vegyi áru és kozmetikai cikk fogyasztói árát csökkentette, elérve, hogy ezek ára a drogériákban kapható termékek áránál ne legyen magasabb. Az érintett termékeket piros árcímkével jelölve találják meg a vásárlók.

A hetente csökkenő árakon túl az egyéb kedvezmények, akciók, hűség-, és kuponajánlatok is segítenek abban, hogy a SPAR vásárlói minél kevesebbet költsenek, miközben továbbra is minőségi, s zömében hazai forrásból származó termékek széles választékához jutnak hozzá. Nemcsak a mindig alacsony árú PIROS ÁRAK Promóció termékei, de a sárga címkés, hetente megújuló akciós termékeket bemutató szórólapos kínálat is ezt a célt szolgálja. A MySPAR mobilalkalmazás pedig még tovább bővíti az elérhető kedvezmények körét: a hetente frissülő, egy-egy kiemelt árucikkre vonatkozó kuponajánlataival, valamint az alkalmazásban is már elérhető havi rendszerességgel kiadott 20%-os kupon digitális verziójával is segít spórolni. A SuperShop-kártya használatával nemcsak később levásárolható pontokat gyűjthetnek, de további termékkedvezményekhez is hozzájuthatnak a vásárlók, akiknek érdemes hétvégén is ellátogatniuk a SPAR és INTERSPAR üzletekbe, hiszen péntektől-vasárnapig extra ajánlatok várják őket.

Az Árzuhanás Promóció részletei megtalálhatóak a https://www.spar.hu/arzuhanas weboldalon.

Címlapkép: Getty Images