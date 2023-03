Mégsem lesz árcsökkenés a hazai boltokban? Korai volt az öröm, újabb csődhullám jöhet

Újabb csődhullámtól tart az energetikai szakértő, mivel lassan égető problémát fognak jelenteni a vállalkozásoknak a kifizetetlen rezsiszámlák. Balogh József emlékeztetett: sokan januártól kötöttek új szerződést a szolgáltatóval, jóval magasabb áron, mint korábban. A vendéglátásban már korábban is bezárásba menekültek a csődtől - tudtuk meg a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségétől. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség szerint energiacsapdába kerültek a magyar boltok beszállítói, így pedig elég nehézked az árak csökkentése.

Bár enyhe volt a tél, ami meglátszik a magyar lakosság rezsiszámláin is, a hazai vállalkozások helyzetén egyáltalán nem segített az évszázad egyik legenyhébb téli időszaka. Sőt, Balogh József energetikai szakértő szerint a problémák még csak most kezdődnek, például a vendéglátásban.

Pont a napokban jött be hozzám egy vendéglátós ügyfél, hogy segítsek. Ő eddig durván 237 ezer forintot fizetett, most pedig 2,7 millióról jött ki a számla. Mivel egy kis kávézóról van szó, és ha ez a számla jogos, akkor nekik gyakorlatilag kaputt, csődbe mentek

- mesélte a szakember a Pénzcentrumnak, aki szerint a csődhullám most, március-áprilisban fog beindulni az országban.

Most fog leesni a tantusz a fogyasztók jó részénél, hogy "Úristen mennyire megemelkedett a villany és a gáz ára!" A legnagyobb pofont azok fogják kapni, akik előtte 2-3 éves fix szerződésben voltak, még pont elcsípték a régi, olcsó árat. Amikor ezek átkerülnek a mostani piaci körülmények közé, akkor jönnek a tízszeres számlák. Nincs kess, nem tudja kifizetni, zár be

- magyarázta Balogh József, aki szerint a probléma legfőképpen az, hogy sok válallati fogyasztónak december 31-ig kitartott a régi szerződése a szolgáltatónál.

Nekem is van olyan ügyfelem, aki annak idején aláírt egy többéves szerződése az áramszolgáltatóval, ami tavaly év végén járt le. Ő is, amikor elkezde az új számláit kapni, folyamatosan reklamált, nem hiszi el, és kifizetni sem tudja. És most tavasszal fog lejárni a türelmi idő, a szolgáltatók pedig lassan indítják a behajtásokat, márpedig a 10-15-szörös számlákat sok vállalkozó egyszerűen nem tudja befizetni, nincs ennyi pénze

- magyarázta.

Sokan bezárással előzték meg a csődöt

A szakértő által vázolt aggodalom félig-meddig jogos is lehet, mondta a Pénzcentrumnak Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Mint mondta, arról nincs információjuk, hogy hányan kerültek bajba a megemelkedett számlák miatt, ám a bezárási hullám már hónapokkal ezelőtt elindult, hiszen mindenki ki tudta volna számolni, mennyi lesz a megemelkedett energiaköltsége - aki viszont nem gondolkodott előre, az valóban mostanában kerülhet bajba.

Bár manapság azt is nehéz megmondani, hogy mi lesz holnap, most úgy tűnik, az járt a legjobban, aki nem fix szerződést kötött, hanem piaci áron számláznak neki - esetleg fele-fele arányban fix és piaci áron kapja az energiát -, hiszen az utóbbi hónapokban jelentősen csökkentek az energiaárak. Aki viszont hosszabb távra, fix árakkal szerződött, annak azzal kell számolnia, hogy jó ideig ezeket a megemelkedett számlákat fogja kapni

- mondta az elnök.

A Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke szerint az energiaválság már tavaly év végén elég nagy problémákat okozott a szakmában, mivel több vállalkozásnak lejárt a szerződése, vagy egyoldalúan felmondta a szolgáltató az élő szerződésüket.

Nemcsak a vállalkozások kerülhetnek nehéz helyzetbe az elszállt energiadíjak miatt, hanem a hazai infláció letörése is veszélybe került a magas számlák, illetve a hosszabb távú szerződések miatt - erre hívta fel a figyelmet Neubauer Katalin. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára a Pénzcentrumnak arról beszélt, hogy a kiskereskedelmi árakat igyekeznek minél több termék esetében csökkenteni, de sok esetben ennek a magas rezsi az akadálya.

Amikor a tejtermékeknél indult el az árcsökkenés, a kereskedelmi láncok próbálták a nem nagyvállalati szektorba tartozó beszállítókkal is tárgyalni. Akkor derült ki, hogy a kkv-szektor szereplői sok esetben a múlt év utolsó hónapjaiban kötöttek új energiaszerződést. Esetükben nem csak az a baj, hogy ki tudják-e fizetni a számlákat, hanem az, hogy a magas energiaköltségekkel kalkulált önköltségi áraik nem versenyképesek

- húzta alá a szakember. Így pedig az említett vállalatok nem fogják tudni csökkentetni a beszállítói áraikat sem, magyarul a vásárlók a boltok polcain sem számíthatnak árcsökkenésre. Neubauer Katalin szerint ráadásul a legtöbb termelő semmilyen energiabeszerzési tapasztalattal nem rendelkezett korábban, így kellett leszerződni a szolgáltatókkal, a háború és a válság kellős közepén. Ellentétben a nagyvállalatokkal, akik jellemzően tudják, hogyan lehet a szabadpiacról energiát vásárolni.

Energiacsapda helyzete áll fenn, amelyen a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség szerint egy kormányzati határozat, módosítás tudna változtatni. Azt kérjük a döntéshozóktól, vizsgálják felül a helyzetet, mert mi azt tapasztaljuk a piacon, hogy a kínálati oldal nem fog tudni nagy árcsökkentést véghezvinni, ameddig magas energiaárak mellett kell működni

- hívta fel a figyelmet.

A teljes cikk itt olvasható.

Címlapkép: Getty Images