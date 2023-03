Nem semmi jutalmat kapnak idén az Audi dolgozói: kérdés, épül-e Győrnél akkugyár

Az Audi Hungaria stabil évet zárt 2022-ben, az autógyártásban csúcsot döntött, és nyilvánvalóan készül az elektromos meghajtásokra való átállásra. Tavaly nyár óta égető kérdés Győrben, hogy az ipari park bővítése nem azt jelenti-e, hogy Debrecenhez hasonlóan egy gigantikus akkumulátorgyár épül a város határában, Győrszentiván városrészben. Az aggódó hangok az elmúlt napokban felerősödtek, miután az Audi bejelentette: 2026-tól az új modellekbe már csak elektromos motorokat szerel be, 2033-ig pedig fokozatosan leállítja a belsőégésű motorral készülő modelljeinek gyártását. A vállalat csütörtöki éves sajtótájékoztatóján a Telex arra kérdezett rá: a magyar Audi-gyár vezetése elképzelhetőnek tartja-e, hogy egy óriási akkumulátorgyár épüljön a város határában a Volkswagen konszern beruházásában.

Válaszában Alfons Dintner, az Audi Hungaria ügyvezetésének elnöke megismételte, hogy az Audi Hungaria nem fog akkumulátorgyárat építeni Győrben – ezt már korábban is tisztázták –, elismerte ugyanakkor, hogy a Volkswagen valóban telephelyeket keres. Négy ország kapott konkrét megkeresést, tette hozzá, de hogy melyik ez a négy, azt nem árulta el.

Rákérdeztek arra is, hogy a Magyarországon letelepülő távol-keleti gyárak akkumulátoraira épít-e az Audi Hungaria? Patrick Heinecke pénzügyeket és a beszerzést vezető igazgatósági tag válaszából az derült ki, hogy a Volkswagen konszern brüsszeli gyárába már szállít a Samsung Gödről elektromos meghajtásokat, és hogy az akkumulátorok beszerzését a konszern szintjén kezelik és irányítják, nem Győrből.

Az Audi magyarországi gyárának termeléséről is szó volt a sajtótájékoztatón, íme a számok:

1 677 545 motort gyártottak Győrben, ebből 300 ezer e-motor, 108 ezer elektromos hajtás.

171 134 autó gördült le a gyártósorokról, ami csúcsot jelent.

Az Audi Hungaria árbevétele 8,436 milliárd euró volt, ebből 343 millió lett az adózott eredmény.

A vállalat tavaly 220 millió euró értékű beruházást hajtott végre, a harminc évvel ezelőtti alapítás óta így már összesen 12,172 milliárd eurót fektetett be az Audi a magyar gyárba.

Jelenleg 11 957 munkatárs dolgozik a győri Audiban,

ahol 2024-ben egy új modell, a Cupra Terramar gyártása is elkezdődik.

Szó volt arról is, hogy a győri gyárban – ami idén harmincéves – még most is zajlanak az idei bértárgyalások, a feleknek az eredeti tervek szerint március végéig megállapodásra kellene jutniuk. Alfons Dintner egyértelműbben fogalmazott: ebben az évben dől el, hogy a konszernen belül mely gyárak nyerik el az elektormotorok gyártásának jogát, hol készülnek majd a tisztán elektromos meghajtású autók.

Ahogy megszokott, idén is az éves sajtótájékoztatón jelentették be az audis munkavállalók számára valószínűleg legfontosabb számot is.

A győri vállalat csaknem tizenkétezer dolgozója éves jutalma idén: minden dolgozó a havi bére 2,6-szorosát kapja meg a márciusi fizetésével.

