Foghatják a fejüket ezek a gazdák: borús világ jöhet rájuk a következő hónapokban

Amilyen drasztikusan emelkedtek meg a gabonaárak, az elmúlt hónapokban olyan váratlanul kezdtek el lecsökkeni, ami rengeteg gazdának okoz súlyos gondokat, sokan ugyanis nem adták el a csúcson az árut - tájékoztatta az Agrárszektort Kulik Zoltán, a Vitafort Zrt. vezérigazgatója.

A szakember a lapnak arról beszélt beszélt, hogy ma már napi 12-15 ezer tonna gabona érkezhet be hazánkba Ukrajnából, ami havi szinten akár 350-400 ezer tonnát is jelenthet. Elmondta, 2023 február közepéig csak kukoricából mintegy 1,1-1,2 millió tonna jött be az országba, ugyanakkor érdemes vigyázni vele, hiszen míg itthon az okozza a legnagyobb problémát a gazdáknak, hogy a kukoricatermés jelentős része aflatoxinnal szennyezett, addig az ukrán áru fuzáriumos lehet.

Beszélt arról is, hogy furcsa fordulat jöhet a piacon: lehet, hogy idén lesz az első olyan év, amikor az állattenyésztők tartják majd el a növénytermesztőket.

Mint mondta, ha most valaki szeretne új kukoricát vagy búzát venni, akkor 90 forint körüli áron megkaphatja tonnánként, ugyanakkor a baromfi ára például nem csökkent, a sertésé végre elkezdett növekedni. A tejtermelőknél lehet gond, mivel jelenleg a spot ár csökken, továbbá a kereskedelmi láncok árképzésében a feldolgozott tejtermékek árai nincsenek összhangban a nyerstej árával és változásaival. A GVH jelenleg is vizsgálja ezeket az anomáliákat.

Az állattenyésztőkkel szemben a növénytermesztőknél most csökkenő árak vannak, ám az időjárás szempontjából most optimális a helyzet, hiszen az elmúlt három hónap átlagában a talaj telítettsége 90 százalékos, ami kedvez a vetéseknek. Mind az árpánál, mind a búzánál az elmúlt hat év legnagyobb területét vetették el itthon a gazdák, az árpa 332 ezer hektár, ami 20 ezer hektárral több a tavalyinál, az őszi búzánál pedig egymillió hektár fölött van a terület, ami 70-80 ezer hektáros növekedést jelent. Az őszi káposztarepcénél azonban folyamatos csökkenés figyelhető meg, 6 év alatt majdnem megfeleződött a termőterület. A csökkenés az időjárási anomáliák és a gazdaságossági okokban keresendő

- mondta Kulik Zoltán.

