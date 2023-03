Itt a feketeleves: olyan spirálba került a hazai építőipar, amiből nehéz lesz jól kijönni

Mi várható 2023-ban itthon az építőiparban, lesz végre árcsökkenés, vagy maradnak a kereskedésekben a rekord árak? Ha rezsicsökkentés, milyen felújításokba érdemes belevágni? - A HelloVidék a gödi telephelyű Újház Piramis szakemberének segítségével ennek is utánajárt.

A KSH legfrissebb adatai szerint 3,6 százalékkal esett vissza a magyar építőipar termelése idén januárban az egy évvel korábbihoz képest. A tavaly decemberihez viszonyítva 5 százalékos a havi visszaesés. Ez azt jelenti, hogy egymás után már a második hónapban gyengébb az építőipari teljesítmény, mint egy évvel korábban, igaz, a mostani visszaesés kisebb, mint amilyen egy hónapja volt. Épületekből 4, egyéb építményből 2,1 százalékkal kevesebb készült. Az új szerződések száma ennél sokkal nagyobbat zuhant, összesen 28 százalékkal kevesebb szerződést kötöttek, mint 2022 januárjában. Épületekre 23,2, egyéb építményre 36,2 százalékkal kevesebb új szerződést írtak alá.

Mindeközben durván elszálltak az árak

2021. és 2022. nagy kihívása volt a világkereskedelmi árváltozások begyűrűzése a magyar építési piacra is. A 48 százalékban import termékeket beépítő magyar építési piacon 15-160 százalék közötti építőanyag és alapanyag áremelkedés történt. A legnagyobb árnövekedést mutató fa, acél, réz és alumínium alapú termékeknél 2021 végéig 10-15 százalékos, 2022-ben pedig 25 százalékos áremelkedés volt tapasztalható, ugyanakkor a cement ára megduplázódott. Összességében 26,2 százalékkal nőttek az építőipar termelői árai 2022-ben.

Olyan spirálba került a hazai építőipar, ami további áremelkedést generált

A tavalyi év, az orosz-ukrán háború majd a drasztikus mértékű energiaár-emelkedés mind-mind rányomta a bélyegét a hazai építőanyag-kereskedések életére. Az árak drámai mértékben emelkedtek, a megnövekedett kereslet miatt pedig nem egy termék esetében hiány is kialakult – közölte a HelloVidékkel Balogh János, az Újház Piramis Építőház kiskereskedelmi üzletágvezetője.

A kereslet hirtelen megnövekedését inkább a tavalyi év első felében tapasztaltuk, de az év második felében, ha nem is akkora mértékben, de velünk maradt. Amikor kitört a háború, hirtelen elkezdtek emelkedni az árak, ami pánikvásárlást indított be, ezt azonban a piac nem tudta lekövetni. Bizonyos termékcsoportokból hiány lett, ami tovább generálta a vásárlást, és az árak emelkedését. Jellemzőek lettek az előfoglalások, a tavalyi év első felében sokan előre lekötötték az építőanyagokat. Olyan spirálba került az építőipar, amely további áremelkedéseket generált. A termékek árával együtt emelkedtek aztán a kivitelezési költségek is.

- tette hozzá a szakember.

Az elmúlt évek nagy dobása volt az otthonfelújítási támogatás, ami tovább növelte a keresletet

A 3+3 milliós állami otthonfelújítási támogatás szintén nagy mértékben növelte a hazai építőiparban teljesítményét, egyúttal nagy árfelhajtó erővel bírt:

Mi, az Újház Piramisnál külön szolgáltatást építettünk ki erre. Profi szakértőink - gödi telephelyünkön szervezett - személyes konzultációk során pontról-pontra végigvezették az ügyfeleket a folyamaton, az állami támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok összeszedésétől a sikeres benyújtásig. Konkrétan tudtuk mérni, hogy ez a vevőkör nettó 800 millió forintos bevételt generált, ami idén azért nagyon hiányozni fog

- közölte Balog János, aki azt is elárulta, hogy vonzáskörzetükben, Pest környékén ezt az állami támogatást rengetegen szigetelésre és tetőfelújításra költötték.

Sok volt a burkolás és a kertrendezés is – ahogy fogalmazott – ez a folyamat már a Covid-időszakban is megindult, de azóta sem állt le, hogy az emberek sokkal több energiát és figyelmet kezdtek fordítani a kertjükre – és annak rendbetételére is.

A tavalyi év második felében, az energiaárak emelkedése aztán azt is magával hozta, hogy egyre több kéményt adtunk el, megnőtt eziránt is a kereslet. A mi kereskedésünkben is látszott, hogy elkezdtek visszatérni az emberek a fatüzeléshez.

Mi a helyzet most az építőiparban?

Az Újház Piramis kiskereskedelmi üzletágvezetője szerint idén a helyzet kezd normalizálódni, bizonyos termékkörökben bekövetkezett árcsökkenés is, egyfajta nyugalmi helyzet alakult ki:

Ami már látszik, hogy a kereslet a tavalyi évhez képest csökkent. A piacra egyfajta bizonytalanság jellemző, sokan kivárnak. Azt remélik, hogy talán jobb lesz, és a termékek, valamint a kivitelezési költségek árának csökkenésében bíznak. Remélik, hogy a visszaesés árcsökkenést is eredményez.

A szakember szerint a másik tendencia, ami most megfigyelhető, hogy nem épülnek olyan számban családi házak, mint az elmúlt esztendőkben. Ennek egyrészt a bizonytalanság is lehet az oka, másrészt a magas árak miatt a telkek ára is az egekben van:

Azt láttuk, hogy az ingatlanok eladása is megtorpant. Az elmúlt években még jellemző volt, hogy azok a fiatalok, akik örökség útján hozzájutottak egy-egy ingatlanhoz, jó áron tovább tudták adni. Felvették hozzá a Csokot, a babavárót, plusz még egyéb kedvezményes kölcsönöket. Így össze tudtak annyi tőkét gyűjteni, hogy bátran bele tudtak vágni egy új családi ház építésébe. Manapság már a telekvásárlás is komoly fejtörést okozhat, annyira felmentek az árak. A hitelfelvétel is kérdéses, emiatt sem mernek annyira belevágni, nem csoda hát, ha drámai mértékben lecsökkent az új családi házak építése.

Az idei évben a építőanyag-kereskedések forgalma is jelentősen csökkent, látszik, az emberek kivárnak, nincs már pénz, összességében- a vevők nem vásárolnak olyan mértékben, mint a korábbi években, és ez iparági probléma

- tette hozzá Balogh János.

Az Újház csoport tagjaként a gödi Piramis Építőház kapcsolatban áll számos más vidéken működő telephellyel is, de mindenhol ugyanezt a visszaesést tapasztalják.

Ez már az ingatlanok eladásában is érzékelhető. Mi is látunk statisztikákat, a tavalyi évhez képest kb. 50 % -kal esett vissza a szerződéskötések száma. Sokan most arra várnak, hogy majd minden olcsóbb lesz, de ez is téves elképzelés.

- mondta a szakember.

Milyen építőanyagárakkal számolhatunk 2023-ban?

Balogh János szerint nem könnyű megmondani, mire számíthatunk idén, mert folyamatosan mozognak az építőanyag-árak. Vannak bizonyos termékkörök, amelyeknél tavaly óta csökkenés tapasztalható, például a polisztirol-anyagoknál, vagy a vasnál is. Összességében azonban, az egész termékpalettát nézve, az idei évben még 10-15 %-os áremelkedésre számíthatunk.

A szakember szerint lesznek olyan termékcsoportok (10-20%-ban), amelyek olcsóbbak lesznek, de, 80-90%-ban további árnövekedés prognosztizálható: az építőanyagok ára borítékolhatóan drágulni fog. Időközben ugyanis megnövekedtek az előállítási költségek, nincs nagyon miből az árakat lefaragni.

Csak az elmúlt évben az energiaárak drasztikus emelkedésével a tető vagy a cserép előállítási költsége 8-10-szeresére emelkedett.

Viszont olcsóbban és jobb kivitelezőket lehet majd találni

Az elmúlt években a megnövekedett kereslet hatására a kivitelezők is feljebb vitték az áraikat:

Bizonyos szakkivitelezési munkáknál akár 100%-ban is emelkedtek a munkaköltségek. Átmenetileg szakemberhiány is kialakult. A kivitelezők munkadíjként annyit kértek el, amennyit akartak. Ahogy viszont csökkenni fog a kereslet, egyre kevesebb az építkezés, azt gondolom ezek a munkadíjak is elkezdenek visszamenni. Nem egy kivitelezővel beszélgettünk, akik azt mesélték, hogy míg tavaly ilyenkor fél évre előre be voltak táblázva, most már csak 1-2 hónapra látják előre, milyen munkájuk lesz. Rendkívül szoros lett a verseny, ami törvényszerűen azt fogja jelenteni, hogy olcsóbban és jobb kivitelezőket lehet majd találni.

- emelte ki a szakember, aki hozzátette, összességében, a kivitelezési díjak csökkenése az építési költségek csökkenését is okozhatja. Hiszen a költségek fele jellemzően azért a munkadíj.

Az idei év minden bizonnyal az energetikai felújításoké lesz

Balogh János szerint az elkövetkezendő időszak a hazai építőiparban az energetikai felújítások időszaka lesz, a megnövekedett energiaárak mellett ugyanis sokaknak muszáj lesz valamerre lépni. Most még rengetegen kivárnak, egyrészt árcsökkenésben, másrészt új állami támogatásban bíznak.

A nyílászárók cseréje miatt is sokan keresnek meg minket, de egyértelműen látszik, hogy egyre többen az esztétikai helyett az energetikai felújításokban gondolkodnak. Ezért is mondom azt, hogy 2023. a felújítási piac éve lesz.

- közölte a szakember, aki azt is hozzátette, ebből a felismerésből született meg az Újház Piramis Építőház energiahatékonysági tanácsadás szolgáltatása, amely még tavaly december elején indult.

Egy szaktanácsadás keretében energetikusaink személyesen, egy előre egyeztetett időpontban - a legmodernebb műszerekkel felszerelve - felmérik a lakóház energiahatékonyságát, megvizsgálják az épület műszaki adatait. A múltbéli fogyasztási szokásaikat kiértékelve, a jelenlegi energiaárak figyelembevételével, az anyagok bekerülési költségével – a munkadíjat is megbecsülik. A tanácsadás során a független energetikai mérnökök közérthetően diagnosztizálják a legfőbb problémát, amit orvosolni kell. Pontosan kiszámolják, könnyen érthetően megfogalmazzák, hogy milyen típusú energetikai felújítással mekkora megtakarítást lehet elérni. Így könnyebben el lehet dönteni, hogy mondjuk homlokzatot vagy födémet szigeteljünk, és azt is, milyen típusú anyaggal és vastagsággal. Az energetikai vizsgálat során kiderül, érdemes-e a nyílászárót kicserélni, és milyen gépészeti felújítás célszerű. Igény esetén segítenek a megújuló energiahatékonysági beruházás megtérülési idejének kiszámításában is.

- magyarázta a szakember, aki hozzátette, hogy a legtöbbet azoknál az otthonoknál lehet így spórolni, ahol nincs hőszigetelés, ezeknél egy utólagos hőszigeteléssel akár 50%-ot is lefaraghatunk a mostani rezsiszámlából, és 5-10 év alatt megtérülhet a beruházás.

De azoknál a lakásoknál, ahol van már egy alapszigetelés, ott is nagy eredményeket lehet elérni a spórolás területén, ha mondjuk más energetikai felújításokba kezdünk, de a megtérülési idő 15-évig is elhúzódhat, lassabban hozza vissza az árát a befektetés, de idővel megtérül!

Címlapkép: Getty Images