Itt a brüsszeli mesterterv: őrület, így alakítanák át a vidéki Magyarországot

Jeki Gabriella 2023.03.21. 06:30 Megosztom

A zöld beruházások ösztönzése és a városok és régiók közvetlen forrásainak növelése 2023-ban is a helyi vezetők egyik legfontosabb prioritása marad a tervek szerint. Green Deal Going Local (magyarul Zöld Megállapodás) munkacsoport a Régiók Európai Bizottságának (CoR) kezdeményezése, amelynek célja, hogy a városok és régiók az európai zöld megállapodás középpontjába kerülhessenek, miközben hozzájárulnak az Európai Unió (EU) fenntartható növekedési stratégiájához. A szervezet márciusi ülésén elfogadta a 2023-as ütemtervet, és megvitatta a zöld beruházások és az innovatív finanszírozás fellendítésének módjait, hogy a helyi és regionális önkormányzatok elő tudják mozdítani a klímasemleges átmenetet. A HelloVidék most összeszedte az ülés legfontosabb iránymutatásait.

Az idei ütemterv három fő politikai célkitűzést tartalmaz: a többszintű kormányzás megerősítését, a pénzügyi források mozgósítását és a méltányosabb zöld megállapodás felé való elmozdulást. A helyi és regionális vezetők kulcsszerepet játszanak a Zöld Megállapodás helyi megvalósításában. Határozottan elkötelezettek vagyunk amellett, hogy diverzifikáljuk az orosz energiaimportot, segítsük a polgárokat és a kis- és középvállalkozáskat az energiaszámláikkal kapcsolatban, emellett pedig együttműködjünk a helyi magánbefektetőkkel a fenntartható beruházások ösztönzése érdekében, hogy elérjük az éghajlat-semlegességi célkitűzéseket. Az energetikai átállás azonban csak akkor valósulhat meg, ha megfelelő pénzügyi és technikai forrásokkal rendelkezünk. Sajnos sok tagállamban nem számíthatunk a nemzeti kormányok segítségére. Ezért a városok és régiók ismételten felszólítanak közvetlen uniós finanszírozásra, hogy a középületek energiahatékonyabbá, a tömegközlekedés környezetbarátabbá, a megújuló energiaforrások pedig elérhetőbbé váljanak polgáraink számára – mondta az ülésen Rafał Trzaskowski, Varsó polgármestere, az ENVE-bizottság és a Green Deal Going Local munkacsoport elnöke. Ahogy arra a tanácskozáson a szakemberek rámutattak, néhány önkormányzat rugalmassága „igencsak korlátozott”, mert a visszatérítendő pénzügyi lehetőség jelenleg nem állnak rendelkezésünkre. Ezért kérnek vissza nem térítendő forrásokat a kitűzött klímacélok megvalósításához. Hangsúlyozták, hogy a zöld átalakulás nagyszerű lehetőség a közinfrastruktúra korszerűsítésére és a helyi gazdaságok megerősítésére, ám a beruházásokhoz megfelelő pénzügyi forrásokra van szükségük. Ahogy azt az ülésen kijelentették, több önkormányzat sajnos nem képes egyedül elegendő forrást előteremteni az ökológiai törekvései megvalósításához. A döntéshozók ezért szorgalmazták a zöld és a digitális átállás méltányosságának garantálását. Szeretnék, ha a hamarosan felülvizsgálásra bocsátott, az energiaunió irányításáról és az éghajlati fellépésekről szóló rendelet megközelítése ambiciózus legyen, és a jövőbeli európai zöld megállapodás irányításának gerincévé váljon. Több egyértelműségre van szükség a Green Deal célkitűzéseinek gyakorlati megvalósítását illetően. Ha az unió el akarja érni a céljait, akkor el kell kerülnie, hogy vegyes üzeneteket küldjön olyan aktuális kérdésekben, mint az adózás, ahol csak a valóban zöld beruházásokat kell támogatni. Óva intek mindenkit attól, hogy az unió egyetlen beszállítóra hagyatkozzon például az akkumulátorok gyártása terén, és több támogatásra lenne szükség a Zöld Megállapodás végrehajtásához. Sok támogatást kapunk a tervezéshez, de most kulcsfontosságú, hogy továbblépjünk és forrásokat, befektetőket találjunk a konkrét, kézzelfogható hatású projektek megvalósításához – hangsúlyozta Kóbor József pécsi önkormányzati képviselő, akivel a HelloVidék korábban riportot készített a Green Deal Going Local” munkacsoport megalakulásáról és működéséről. Sebastian Łukaszewicz, a podlachiai régió elnökhelyettese szerint a tagállamok és az uniós programok közfinanszírozása nem elegendő a 2050-ig megvalósítandó klímasemlegességhez szükséges források biztosításához. Az átállás ugyanis komoly kihívásokkal jár, emellett aszimmetrikus társadalmi, környezeti és gazdasági hatásokkal jár, amelyek új egyenlőtlenségeket okozhatnak a régiók között. Ezért úgy véli, hogy magánfinanszírozásra lesz szükség ahhoz, hogy az önkormányzatok, a helyi hatóságok és a helyi közintézmények segítséget kapjanak az ambiciózus éghajlati célok elérésében és az energiaügyi cselekvési tervek végrehajtásában. Szerinte segíteni kell őket a finanszírozáshoz való hozzáférés jelentős akadályainak leküzdésében. Kiemelte: „e kötelezettségvállalás nélkül az Európai Unió nehezen tud majd versenyképes maradni”. A Green Deal jövőjéről szóló vitában az Európai Bizottság részéről Elisa Roller számos javaslatot jelentett be: az iparra vonatkozó nettó nullára vonatkozó tervet,

a kritikus nyersanyagokról szóló jogszabályra vonatkozó javaslatot és

egy hidrogénbank létrehozásának tervét, valamint

az uniós adórendszer 2023 júniusára várható frissítését. A tagok véleményt cseréltek a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatáról a Zöld Megállapodás szempontjából, valamint további forrásokat kértek az éghajlat-semleges átállás felgyorsítására, illetve a helyi és regionális önkormányzatoknak szánt közvetlen költségvetési tételek növelésére, ami a Horizont Európa uniós program példáját követné. A Green Deal finanszírozási hiányosságainak áthidalásáról folytatott eszmecsere során olyan konkrét programokat is bemutattak a közreműködő EU CINEA ügynöksége révén, amelyek a zöld projektek megvalósításában támogatják a városokat és régiókat. Ilyenek például az Európai Városfejlesztési Eszköz és az InvestEU keretében nemrégiben elindított Green Assist, ami egy új befektetési tanácsadó szolgálat, amelyet a LIFE program finanszíroz és célja, hogy segítsen létrehozni a nagy hatású zöld beruházási projekteket. Az ülésen megismerték az intelligens városok kihívását, amely egy olyan eszköz, amelynek célja a helyi zöld megállapodások kidolgozása, a helyi gazdaságok fellendítése és a kis- és középvállalkozások támogatása a munkaerő át- és továbbképzésében a zöld és digitális átállás megvalósítása érdekében. A Régiók Európai Bizottságának a területi kohéziós politikáért és az uniós költségvetésért felelős szakbizottsága, a COTER (Commission for Territorial Cohesion Policy and EU Budget) jelenleg „A többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata: a regionális és helyi szempontok” című véleményen dolgozik, amit 2023 májusában szeretnének elfogadtatni. Címlapkép: Getty Images JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 45 318 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 13,6 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 45 639 forintos törlesztőt (THM 13,95%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!