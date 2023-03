Az igazi fekete leves még csak most jöhet: ez várhat a magyarokra az árstop után

Az Eurostat adatai szerint az élelmiszerinfláció Magyarországon 47 százalék volt februárban, míg az uniós adat 19 és fél százalék. Minden hónapban ugyanaz a tíz élelmiszer kerül a kosárba. Ezek közül február óta kettő ára nem változott, nyolcé azonban tovább emelkedett- derült ki az ATV riportjából.

Az Eurostat adatai szerint az Európai Unióban februárban 19 és fél, itthon több mint a duplája: 47 százalék volt az élelmiszerinfláció. Az ATV Híradójának stábja ezúttal is megvásárolta azt az élelmiszercsomagot, aminek az árát ősz óta regisztrált:

A paradicsom kilójáért februárban 2490 forintot, most pedig csaknem háromezret kellett fizetnie a stábnak. Az alma egy hónappal ezelőtt 349 forint volt, márciusban 399 forintba került. A húsz dekás tészta ára nem változott. Ahogy múlt hónapban, most is 779 forintot kellett fizetnie a stábunknak. Nem emelkedett a tojás ára sem. Egy doboz most is 1199 forintba kerül.

A tejföl viszont 24, a sertéspárizsi 37, a barna kenyér kilója pedig hét százalékkal drágult a februári árhoz képest.

A 40 dekás vajat 699 forintért, a 2,8 százalékos tartós tejet 645-ért, a 20 dekás sajtot pedig 422 forintért emeltük le a polcokról. Ez utóbbi kilónkénti ára a szerdáig kiírt akció miatt 2000 forint volt.

Összesen 6500 forintot fizettük a bevásárlás végén. Négyszáz forinttal többet, mint februárban.

Amennyiben az ársapkát eltörlik, akkor egy nagyon komoly ugrás lesz, ami valószínűleg a vásárlók számára komoly csalódást fog okozni, akik abban reménykednek, hogy a mostani akció tartóssá válik és ezek az élelmiszerek egy alacsonyabb árszintre állnak vissza

- mondta Raskó György a híradóban.

Hozzátette: a csökkenés más országokhoz képest Magyarországon sokkal később lesz majd érezhető.

Címlapkép: Getty Images