Itt van Gulyás Gergely bejelentése az élelmiszerárstopról: ez vár a magyar vásárlókra

Röviden fogalmazott mind az inflációt, mind az élelmiszerárstopot illetően Gulyás Gergely. A miniszter elmondta, jelenleg nincs döntés arról, hogy meghosszabbítják-e az ársapka hatályát.

Azzal számolunk, hogy június-július-augusztusra az infláció visszaesése ugrásszerűen fel fog gyorsulni Magyarországon. Minden intézkedést fenn kell tartani, ami ehhez hozzásegít

– mondta el a március 23-i kormányinfón Gulyás Gergely, amelyet a Pénzcentrum is követett.

Újságírói kérdésre arról is beszélt a miniszter, hogy egyelőre nincs döntés arról, hogy a jelenleg április 30-ig hatályban lévő élelmiszerárstopot meghosszabbítják-e, esetleg hamarabb kivezetésre kerül.

Éppen ezért nem is akar találgatni a kérdésben. Szintén kérdésre válaszolva arról is beszélt Gulyás Gergely, hogy napszakot sem tud egyelőre mondani emiatt, hogy mikor jöhet a bejelentés. A napszak kérdése egyébként a benzinárstop kivezetése kapcsán merült fel az élelmiszereknél is.