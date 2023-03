Hatalmas változás jöhet a magyar gazdaságban: mutatjuk, mire készülnek a szakemberek

Ha a termelők részéről kialakul egy olyan gyakorlat, hogy nem veszik meg előre a termeléshez szükséges nitrogén-műtrágyát, annak később a teljes inputanyag-ágazatra komoly hatása lehet - hangzott el a Portfolio Agrárium 2023 konferencián. Ahogy azt az Agrárszektor írja, most még van elegendő műtrágya a következő szezonra, a megtorpanó kereslet a forgalmazás, ezzel együtt pedig az előállítás visszaesését is okozhatja. A konferencián a szakemberek megvitatták, mi várható az európai zöld megállapodás, a Green Deal kapcsán, milyen lehetőségek rejlenek az új Közös Agrárpolitika agroökológiai programjában, valamint azt is, hogy milyen innovációk várhatók a műtrágyák- és az inputanyagok terén.

Ahogy a portál írja, a Green Deal komoly kihívások elé állítja a növénytermesztést. Szundy Péter, a Marton Genetics stratégiai igazgatója szerint a Green Deal társadalmi elvárásokat fogalmaz meg a mezőgazdasági ágazat szereplőivel szemben, ráadásul érzelmekre épít, és nem számokra, ezért nem lehet kitérni előle. A szakember szerint stratégiai részről jó az elgondolás, mert fel kell készülni a jövő kihívásaira, azonban ha eszközöket vesznek ki a termelők kezéből, akkor nem reális elvárás feléjük az, hogy a mostani szintű élelmiszer-biztonságot produkáljanak. Szundy Péter szerint a genetika oldaláról megkerülhetetlen lesz a génsebészet elfogadása a mezőgazdasági termelésben is. A szakember úgy látja, hogy a jövőt illetően egységes kommunikációra lesz szükség, hogy az ágazat szereplői meg tudják nyerni maguknak a társadalmat. A témával kapcsolatban Pénzes Éva, a Agriturf 2022 Zrt. kereskedelmi és marketing igazgatója úgy fogalmazott, hogy a Green Deal előkészítése során nagyon sok tanulmány, tudományos kutatás és adat született, például az európai lakosság egészségi állapotáról, valamint arról is, hogy világszerte, Európában és Magyarországon is egyre romlanak a termőföldek. A szakember szerint is szükség lenne egy olyan hatástanulmányra, hogy mi lesz az eredménye a zöld megállapodást övező döntéseknek. Mire számítanak még a szakemberek? Arról többet az Agrárszektor cikkében olvashatunk, ide kattintva.