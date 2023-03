Lenyomhatja a Tisza-tó a Balatont? Egyre többen vesznek itt házat, nyaralót

Egyre népszerűbb a Tisza-tó, egyre többen vásárolnak itt nyaralóingatlant és szálláshelyként működtethető ingatlanokat is. Ahogy a Világgazdaság írja, a térség különleges természeti adottságai, fejlődő turisztikai attrakciói és az átlagosan 25-30 milliós helyi ingatlanárak együttesen évről évre több vásárló számára meggyőzők. Ráadásul a fővárostól sincs túlságosan messze, időben kb. annyi, mintha a Balatonra ugranánk le Budapestről. De, hogy alakulnak az ingatlanárak a tó környékén? Most kiderül!

A tóparti településeken 30 millió forint alatti átlagáron kínálják az ingatlanokat még most is – írta meg a Világgazdaság az Ingatlan.com által kigyűjtött adatokra hivatkozva. Mint azt vázolták, az adatok szerint a legértékesebbek a tiszafüredi ingatlanok, ott március végén csaknem 40 millió volt a napi középár, amit nem meglepő módon a poroszlói piac követ több mint 30 milliós átlaggal. A két település népszerűségát erősítheti, hogy Budapestről is közvetlen vasúti járatokkal, átszállás nélkül megközelíthető.

A portál kiemelte azt is, hogy Abádszalókon és Kiskörén is 24,5 millió forint körül mozog az átlagos kínálati ár, Sarudon egymillióval több, 25,6 millió az aktuális árszint. A tóparttól távolabb fekvő tiszaderzsi lakóövezetben kínált ingatlanok árszintje fele a környékbelieknek, aminek a helyi munkalehetőségek és az idegenforgalom hiánya a speciális oka.

Nem riadnak meg a magyarok a munkától sem

A tó közelében azonban nem riadnak vissza a vásárlók a teljesen felújítandó vagy a bontandó épületektől sem, hiszen így olcsóbban juthatnak jó helyen lévő telekhez, mintha a folyamatosan dráguló üres telkek kínálatából választanának

– mondta el Benedikt Károly, a Duna House (DH) PR- és elemzési vezetője a portálnak.

Hozzátette, hogy intenzívebb lett a tókörnyéki ingatlanok iránti kereslet, a népszerűséggel az ingatlanárak is növekedtek, már millió feletti négyzetméterárakkal is lehet találkozni a kínálatban. Az árak emelkedése azonban közel sem volt annyira dinamikus, mint például a Balaton környékén, ám emiatt árcsökkenésre nem, legfeljebb az árak stagnálására lehet számítani az idei évben a szakember szerint.

