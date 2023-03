Sok százezer magyar lehet feketelistás: ezért nem juthatnak kedvező kölcsönhöz

Vannak azonban olyan magyarok, akiknek esélyük sincs jelenleg hitelhez jutni. A probléma nem csak a munkanélkülieket és a minimálbér alatt keresőket, hanem a kisgyermeket nevelőket is érinti - írta a Pénzcentrum.

Vélhetően a magyarok megélhetési költségeinek rohamos növekedése tartja továbbra is magas szinten a személyi kölcsönök iránti keresletek. Éppen a leginkább rászorulók közül kerülnek viszont ki azok is, akiknek esélyük sincsen kölcsönhöz jutni a nagyobb bankoktól. A probléma ráadásul nem csak a minimálbéreseket és munkanélkülieket, hanem számos egyéb csoportot is érint. Aki pedig az átlagnál szegényebbként hozzá is jut egy banki kölcsönhöz, számolhat vele, hogy rosszabb kondíciók mellett juthat csak a pénzéhez, mint a jobban kereső igénylők. fizetőképességének javulása és fogyasztási cikkek drágulása miatt jelenleg iszonyúan népszerűek a személyi hitelek. Vannak azonban olyan magyarok, akiknek esélyük sincs jelenleg hitelhez jutni. A probléma nem csak a munkanélkülieket és a minimálbér alatt keresőket, hanem a kisgyermeket nevelőket is érinti - írta a Pénzcentrum.

Kik lehetnek ma Magyarországon rossz adósok?

Fontos az is, mennyit keresünk, de könnyen a "rossz adósok" közé kerülhetnek a bankoknál azok, akik az alábbi kategórába tartoznak:

A túl rövid ideje foglalkoztatottak.

A próbaidősök.

A cselekvőképtelenek.

A nyugdíjasok, a gyerekesek és a közmunkások.

A GYED-en, GYES-en, GYET-en lévők.

A cikk folytatása a Pénzcentrumon olvasható!

Címlapkép: Getty Images