Őrület! Lángosbokrokat ültettek a Balaton partján: a terméséből speciális liszt készül

HelloVidék 2023.04.01. 13:08 Megosztom

Idén a Balaton partjára is ültetettek hasonló spagettifákat, ezek tövébe lángosbokrokat is telepítettek, amelyek termése alkalmas lehet egy speciális liszt készítésére is. Az ültetvényeken szüretelt spagettiből és lángoslisztből kizárólag a helyi éttermek tulajdonosai vásárolhatnak, hogy ezzel is csökkenteni tudják a vendéglátóegységek költségeit. A spagettifa beruházás 423.000 euró uniós támogatást kapott, amelynek feltétele az volt, hogy a termékek szállítását kizárólag olyan energiával meghajtott járművekkel lehet szállítani, amelyek nem tartoznak az Európai Unió embargóval sújtott termékei közé és a tiltás nem elérhető az EUR-Lex adatbázisában.

Ez az oka annak, hogy kizárólag kerékpárral (nem elektromos!) lehet majd szállítani a lángos olcsó alapanyagát -írta a közösségé médiában megtalálható bejegyzés. Ez az oka annak, hogy a termelők együtt fognak működni a BalatonBike366 elnevezésű kerékpárközpontokkal, amelyek Balatonfüreden, Balatonföldváron és Keszthelyen nyíltak meg. Itt olyan utánfutóval is felszerelt kerékpárokat is lehet majd bérelni, amelyek alkalmasak 15-45 kg tésztafa termés szállítására is. Az új alapanyag árából külön kedvezményt kapnak azok a vállalkozók, akik elkészítik a nyári időszakban Füred Kapitány, a balatoni mesehős menüjét is, amely a spagetti mellett olyan gyümölcslevekből készült frissítőt is tartalmaz, amelyet kizárólag a környékbeli termelők készítettek. Mindezzel a gyermekek egészséges táplálkozására, a folyadék fogyasztásának fontosságára is fel szeretnék hívni a figyelmet. Sok olyan hír jelenik meg a Balatonról, ami nem fedi teljesen a valóságot



Éskovács Péter, több turisztikai projekt tanácsadója elmondta, hogy hírt elsőként néhány közösségi oldalon osztották meg, még április 1. előtt. Természetesen az olvasók 98 százaléka átlátott a hír tartalmán és jót nevetett, de 2% azt kérdezte, hogy mikortól lehet ilyen spagettit szüretelni. Az áprilisi tréfának szánt hírrel arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy nem kell mindent elhinni, amit látunk, még akkor sem, ha valaki videókat, fotókat is mellékel anyagához. Az sem jelent semmit, ha mondjuk valaki komoly szervezetre hivatkozik, mint mondjuk az Európai Unió. Ébernek kell lennünk akkor is, ha valós helyszínekre, mint például a BalatonBike365 kerékpáros központjaihoz hasonló helyekre hivatkozik valaki, amelyek valóban léteznek - mondta Éskovács Péter. Hozzátette, a BBC 1957-es áprilisi tréfának szánt videója is létezik, a brit közszolgálati média már akkor is a tudatosabb médiafogyasztásra akarta felhívni a figyelmet a tésztafáról szóló "fake news" tudósításában. A tudatos utazóké a jövő Mint azt Éskovács Péter elmondta, szerinte fake news az is, ami az utóbbi időben körbejárta a sajtó egy jelentős részét. Olyan drága a Balatonon a lángos, a szállodai szoba, hogy már nem is érdemes ide utazni. Éskovács szerint jóval árnyaltabb ennél a kép. Szerinte minden árkategóriában meg lehet találni a megfelelő szolgáltatást. Igaz, nem esik a legolcsóbb szállás vagy lángos az "ölünkbe", tudatosan kell választani , hiszen olyan sok már a vendéglátós, a szálloda és programgazda a Balatonon, hogy e nélkül nehéz átlátni a régiót. Szerinte a széles kínálat miatt, a jövőben jobban meg kell tervezni egy balatoni utazást, ugyanúgy, ahogy azt egy külföldi kirándulás alkalmával tesszük. Aki nem tudatosan készül egy balatoni útra, annak tényleg drága lehet a Balaton, pont úgy, mint mondjuk egy utolsó pillanatban megvásárolt fapados repülőjegy Ciprusra, vagy az augusztus elején lefoglalt horvát tengerparti szállás, amikor az olcsóbb szobákat a tudatos vásárlók már rég lefoglalták. - összegezte Éskovács Péter. Címlapkép: Getty Images NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? IGEN, VAN! MEGÉRI VÁLTANI Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes szémlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!