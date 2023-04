Ez pörög most a piactereken: nem mindegy, hogy használtan vagy felújítva veszed

A felújított számítástechnika ismerete sokat fejlődött az utóbbi években, de itthon még mindig gyerekcipőben jár. Hogy mit jelent pontosan, ha egy PC, laptop vagy monitor felújított, azzal még sokan most sincsenek tisztában. Egy felújított számítógép ugyanis nem egyenlő az apróhirdetésekből ismert használt gépekkel, és nem magánszemélyektől származnak. De akkor mi is ez valójában?

Felújítani főként csak prémium üzleti laptopokat, PC-ket és monitorokat szoktak, hiszen ezek kimondottan időtállóak. 8-10 éves időtávra lettek tervezve úgy, hogy napi 8-24 órás használatot is bírjanak. A nyugati piacokon jelent meg az igény és hazánkban is egyre népszerűbbé válik az a felismerés, hogy a használt, esetleg leselejtezett eszközök is érjék el használhatóságuk maximumát, ami nem csak környezetvédelmi szempontból elengedhetetlen.

Hozzánk némi késéssel, egy-két év múlva érkeznek meg azok a gépek, melyek a számítástechnikai piacot uralják. Emellett azonban a felújított gépek is egyre nagyobb figyelmet kapnak, köszönhetően annak, hogy itthon is egyre nagyobb a támogatottságuk. Szigorodtak a környezetvédelmi előírások, nagyobb hangsúlyt fektetünk a körkörös gazdaságra, fejlettebb fogyasztói réteg és környezettudatosabb vásárlók jelentek meg” – mondta Tóth Roland, a Furbify szakértője.

Szélesebb termékpaletta áll rendelkezésre

Ma már jóval nagyobb a választék az elektronika területén akár új, akár használt gépekről legyen szó. Mára már elmondhatjuk, hogy a nyugati vásárlók megszokták, hogy megbízhatnak a használt-áru webáruházaikban, piactereikben.

A kereslet és kínálat kéz a kézben fejlődik, külföldön már bátrabbak az eladók, és fogékonyabb a közönség is. Régebb óta téma a környezetvédelem és a környezettudatosságra való nevelés. Itthon ez még nem ennyire népszerű vagy kevés az ismeret róla. De ha az ember már látta élőben, kézbe fogta, kipróbálta a használt, de prémium kategóriás számítógépeket, akkor már nincs szüksége további győzködésre. Rájön, hogy egy két év irodai használat után ezek az eszközök még mindig sokkal jobbak egy új, alsó kategóriás műanyag eszköztől. Sajnos az online térben ezeket a minőségi különbségeket jóval nehezebb átadni, és a piaci kereslet, valamint a vásárlások gyorsasága miatt nincs is nagyon erre idő

- tette hozzá Tóth Roland.

Drón és kávéfőző is jól pörög használtan

A szakemberek szerint az igazi kihívás az, hogy az embereknek tájékoztatást kell adni az előnyökről és meg kell győzni őket arról, hogy a felújított eszközök jó alternatívát jelentenek az újak helyett. Az érthető és meggyőző kommunikáció kulcsfontosságú a vásárlóknak.

A nyugati online piactereken az emberek gyakran vásárolnak akár felújított kávéfőzőt vagy drónokat. Úgy is mondhatjuk, ott szinte már bármilyen eszközt vehetünk használtan online, garanciával. A használt telefonokkal szemben talán itthon sem vagyunk annyira bizalmatlanok, de ennek nehéz megmondani az okát. Valószínűleg azért, mert a használt-mobil bazárok, “dílerek” sokkal nagyon számban képviselték magukat az utóbbi egy-másfél évtizedben, mint a PC-shopok. Ráadásul telefont gyakrabban is cserélünk, mint számítógépet

- véli a Furbify szakértője, aki elárulta, a cég kínálatába elkezdtek bevezetni néhány kevésbé megszokott terméket is.

Ilyen például az okosóra, a robotporszívó, vagy az e-roller. A porszívóknál még keressük a legmegfelelőbb típusokat, de legutóbbi e-roller szállítmányunk például épp most apadt ki, úgyhogy ott sikeresnek mondható az indulás, és áprilisban újabb modellek érkezése várható. Persze továbbra is népszerűek az energiatakarékos mini PC-k és a praktikus 2in1 laptopok is. Fontos tudni azt is, hogy sokszor tévesen hiszik az emberek, hogy a használt termékekre nincs garancia. Törvényileg minimum 6 hónapot kell adni a webáruházban vásárolt használt termékre is, igaz, a legtöbb kereskedő épp csak ezt a minimumot kínálja. Mi a Furbify-nál viszont minimum 2 év garanciát adunk, ami 5 évig bővíthető. Ezzel is szeretnénk jelezni, hogy számunkra ezek a termékek ugyanolyan jók, mint az újak, és maximálisan megbízunk a minőségükben” – mondta Tóth Roland.

Címlapkép: Getty Images