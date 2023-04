Hajlandóak sokat fizetni a magyarok, ha ez a tét: még mindig kevés itt a szakember

A szakemberek szerint a beruházási kedv csökkenésével „felhígult” építőipar most visszatér a normalitásba – derült ki a Wavin friss, fókuszcsoportos kutatásából. A jelenlegi helyzet egyfajta megnyugvásnak tekinthető a korábbi években tapasztalható “őrület” után, a vezető kivitelező, mélyépítő és épületgépészeti cégek vezetői úgy látják, hogy a piac szűkülése az építőiparban tapasztalható munkamorálra is kedvező hatással lesz. A kutatásból az is kiderült, hogy azok a megbízók, akik az előírások vagy az ingatlanok értékállósága miatt fenntartható projektekben gondolkodnak, tisztában vannak annak költségvonzatával, amit hajlandók is megfizetni.

Az épületgépészettel és mélyépítéssel foglalkozó Wavin idén márciusban – az iparágban egyedülálló módon – fókuszcsoportos kutatás keretében kérdezte a piacvezető kivitelező, mélyépítő és épületgépészeti vállalatok vezetőit az általuk tapasztalt építőipari trendekről. A válaszadók egyetértettek abban, hogy az építőiparban a visszaeső kereslet következtében valójában egyfajta visszarendeződést figyelhetünk meg – enyhe recesszió mellett. A beruházási kedv visszafogása természetesen már érezhető, de a megbízások hiánya csak 1-3 év múlva jelenthet gondot, hiszen az elmúlt néhány év szerződésállománya még nem futott ki, és a bevételek sem estek lényegesen vissza. A piac szűkülése elsősorban abban nyilvánul meg, hogy olyan ágazati szereplők is megjelentek a versenyszférában kiírt tendereken, amelyek korábban kizárólag a nagy állami megrendeléseken dolgoztak. A kutatásban résztvevő szakemberek szerint jelenleg a legnagyobb kihívás az építőiparban tapasztalható munkamorál, a munkavállalók egy részének hozzáállása, illetve a szakképzett munkaerő, és az utánpótlás hiánya. A válaszadók szerint ennek oka abban keresendő, hogy a közelmúlt "építőipari lázának" köszönhetően a munkavállalók kifejezetten előnyös helyzetbe kerültek, és ezzel sokan vissza is éltek, a magas fluktuáció pedig nagyban megnehezítette a kivitelezők munkáját. A piac szűkülése ezen is változtathat, és felértékelődik a megbízható, korrekt munkahelyet biztosító cégek, illetve a minőségi munkát végző kollégák szerepe, különösen, ha a korábbi kereslethez feltöltött vállalkozások elkezdik lassan visszaengedni a létszámukat az aktuális megrendelésállományhoz. A Wavin – mely komoly múltra visszatektinő, partneri viszonyt ápol a magyar építőipari cégekkel – a beruházások során megvalósuló fenntarthatósági szempontokról is kérdezte a piacvezető vállalatok képviselőt. A szakemberek szerint a megrendelők egy része az aktuális előírásokat, illetve az épülő ingatlanok jövőbeni értékét szem előtt tartva hajlandó megfizetni a magasabb költségeket a jobb energiamérleg és a hatékonyabb energiaellátás érdekében. E mögött az a cél lebeg, hogy az így készült épületek értékesítésénél, illetve bérbeadásánál később árrésként is érvényesíthető lesz a fenntartható ingatlan kivitelezési felára. A piacvezető, 2022-ben 11 milliárd forintos árbevételt realizáló Wavin több, mint 200 hazai építőipari partnerrel működik együtt, termékei számos állami, önkormányzati, vállalati és magánprojekt során kerültek beépítésre. A Wavinhoz köthető többek között a LEGO nyíregyházi gyárának bővítése, a kecskeméti Mercedes gyár tetővíz elvezetése, az érdi közművelődési centrum, a Nissin kecskeméti gyára és a Csepel szabadkikötő esővíz szikkasztó rendszere, illetve a fenntarthatósági szempontból díjnyertes miskolctapolcai Avalon park igényeit kiszolgáló műanyag aknák szállítása. Címlapkép: Getty Images