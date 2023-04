Horror árakkal indul a szezon a sportáruházakban: drága lesz idén a tavaszi, nyári kikapcsolódás

Magyarországon a sportfelszerelések piaca is érzékelte az infláció és az energiaárak emelkedésének hatásait. A vásárlók vásárlási szokásai lassan, de biztosan változnak a pénztárcájukban tapasztalható nyomás miatt. Az egyre magasabb élelmiszer-, üzemanyag-, és lakbérköltségek mellett a sportolásra fordítható összegek csökkenése nem meglepő. De milyen konkrét változásokat láthatunk a sportfelszerelések piacán? Hogyan befolyásolja az infláció és az energiaárak a vásárlói döntéseket? A válaszokban segítségünkre van a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézete, valamint a Decathlon Sportszeráruház.

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézetének munkatársai szerint több olyan megatrend is van, ami a sporttal kapcsolatos fogyasztási szokásokat és rövidebb időtávon ható fogyasztói trendeket befolyásolja. Ilyen például a fokozódó tempó, a fogyasztás-élmény, a fiatalságvágy és az egészség megatrendje is, de nyilván a digitalizáció is egyre nagyobb teret hasít ki magának, elég csak a hordozható eszközökre gondolni, amit sportolás közben is lehet viselni. Egyre többször kerül előtérbe, hogy az emberek az ÉN-nel akarnak foglalkozni, saját magukat akarják fejleszteni, aminek része az is, hogy sportolás által tartják karban a testüket.

Emellett a márkák kommunikációjában is többször középpontba kerül az egyén és annak fontossága. Azt is látják, hogy a sportruházat vásárlása már több, mint egy feladatorientált döntés, sok új aspektus került előtérbe a vásárlók szemszögéből – akár az, hogy gyorsan hozzájussanak a termékhez, de az is, hogyan néz ki a termék, amikor felhúzza az ember sportoláskor.

Az online kiskereskedelem növekedése látszik évek óta hazánkban is, így ez a fejlődés a sportszerek vásárlása terén is megfigyelhető. Ezt a koronavírus járvány még inkább felgyorsította. A járvány magyarországi megjelenésekor végzett primer kutatásaik azt mutatták, hogy rövidebb távon inkább kevesebben vásároltak sportszereket általánosságban. Az átlagosnál többet vásároltak jellemzően a fiatalok és a férfiak. Egy másik kutatásuk arra mutatott rá, hogy a sportcipő és sportruházat általában a legmagasabb arányban vásárolt termékkategóriák. Maga a sportszer sok esetben még mindig megköveteli a személyes jelenlétet, ennek ellenére látható, hogy az online piac itt is erős.

A fogyasztói trendek, vagyis a fogyasztók igényei nagyban befolyásolják, hogy éppen milyen új termékek jelennek meg, de ezen felül az is fontos, ha éppen egy olyan nagyobb hatóerejű esemény történik, ami a piacot vagy az emberek életét megváltoztatja. Ilyen volt például, amikor a Covid-járvány idején nem lehetett edzőterembe menni, akkor többen választották a szabadban való sportolást, ami az ahhoz szükséges eszközök iránti keresletet fokozta. Egy másik ilyen tényező lehet, hogy érzékelik a fogyasztók, mennyi elkölthető jövedelmük van, milyen a gazdasági környezet, amiben élnek. Ezen felül az újabb megoldások, technológiai újítások megjelenése is mozgatja a piacot, hiszen egy-egy új termék vagy szolgáltatás, ami valamilyen problémát megold, magával hozza az új keresletet is. Elég csak belegondolni, hogy az okosórák piaca milyen gyorsan fejlődött az utóbbi években (a Statista adata alapján a 2021-es évhez képest 2024-ben várhatóan 47%-kal több okosórát fognak globális szinten értékesíteni).

A sportszergyártók és forgalmazók oldaláról az országos lefedettséggel működő Decathlon Sportszeráruház osztotta meg velünk tapasztalataikat. Megtudtuk, hogy gyártóként az infláció és az energiaválság kevésbé, sokkal inkább az alapanyagok árainak emelkedése és a szállítási költségek folyamatos drágulása hatottak az áraikra.

Árképzési politikájukhoz híven a legalacsonyabban próbálták tartani az áraikat, nemcsak időszakosan akciózásokban, hanem folyamatosan. Ezt az előnyüket, hogy állandó alacsony árakat biztosítsanak, a megfelelő minőség mellett nem szeretnék elengedni.

A vásárlók árérzékenysége a termékek iránt nem szembetűnő az áremelkedés és az energiaválság ellenére sem. A technikaibb termékek, amiket rendszeres vagy intenzívebb sportolási szinthez ajánlanak továbbra is keresettek. A jelenlegi gazdasági helyzetben az üzemanyag árak emelkedése egyértelműen hatott a városi közlekedéshez kapcsolódó termékek értékesítésére, a kerékpárokra, rollerekre. Ezzel kapcsolatban a meglévő választékon túl, különböző szolgáltatásokkal igyekeznek segítséget nyújtani, ilyen a műhely a sporteszközök karbantartására vagy a használt sportszer vásár, a Recathlon.

Emellett a vásárlóik a fenntarthatóságot is egyre inkább szem előtt tartják a döntéseik során, szerencsére ezen a területen is sokat fejlődnek, folyamatosan bővül az ecodesign termékek sora, céljuk pedig, hogy rövidesen a teljes választék ecodesign termék legyen.

A COVID évei nagyban segítették az online értékesítés térnyerését, és ennek egy részét sikerült is megtartani, ugyanakkor továbbra is az áruházaikon keresztül bonyolódik a nagyobb forgalom. Azt látják, hogy fővárosi és a környéki üzleteik jobban teljesítenek jelenleg, a vidékieknél van némi elmaradás forgalom tekintetében.

A termékek iránti keresletet nagyban meghatározza az időjárás is, és természetesen vannak kialakult trendek is. Most már egyértelműen az outdoor tevékenységekhez kapcsolódó sportszerek mennek jobban, illetve a fent említett közlekedési eszközök.

Mint minden szereplő, a Decathlon is érzi, hogy a gazdasági helyzet jelenleg nem egyszerű, így küldetésük most aktuálisabb, mint valaha. A sport segíthet abban, hogy az emberek testi-lelki egészségüket megőrizzék a nehézségek közepette is, ők pedig abban szeretnének segíteni, hogy ezt elérhető áron, megfelelő minőségű termékekkel tehessék meg.

