Brutális akcióra készül a PENNY: mutatjuk, mire számíthatnak a vásárlók

Szó szerint ezernyi akciós termékajánlattal várja vásárlóit az áruház, ugyanis havonta közel 1000 árucikket kínál jelentős árengedményekkel az áruházlánc. A hetente frissülő kínálat a teljes árukészlet közel egyharmadára terjed ki, és az eredeti árakhoz képest akár 50 százalékos kedvezményeket biztosít. A PENNY kártyával pedig további 200 akciós ajánlathoz férhetnek hozzá a hűségprogramban résztvevők, amelyek a vállalat mind a 228 magyarországi üzletében elérhetőek lesznek.

Valamennyi árucsoportot lefednek a kedvezményes ajánlatok, amelybe éppúgy beletartoznak az alapvető és legkedveltebb élelmiszerek, mint a szezonális és tematikus termékek. A hetente megújuló akciós kínálatban jellemzően 20-30, de akár 40-50 százalékos kedvezményekkel is találkozhatnak a vásárlók.

Ugyanakkor a boltlánc hűségprogramjába is érdemes regisztrálni. A tartós árcsökkentések mellett további, heti 200 kedvezményes ajánlat várja a hűségkártyával rendelkező vásárlókat. Ezen felül még számos egyéb előnnyel jár a törzsvásárlói program, amely kuponokat és extra hűségpontokat kínál. Továbbá az új belépőknek egyszeri, 1000 Ft-os kedvezmény jár, a szülinapos vásárlóknak pedig 10 százalékos kuponnal kedveskedik az üzletlánc a kártya használatakor.

Mint minden esetben, most is az a célunk, hogy a lehető legjobb ár-érték arányú termékeket kínáljuk vásárlóink számára. Az év elejétől már 400 termék árát csökkentettük jelentősen és tartósan,az érintett árucikkek között megtalálhatóak a legnépszerűbb tejtermékek, húskészítmények és száraztészták, de számos kényelmi készétel, valamint teák és kávék is kedvezőbb árakon érhetőek el az áruházaink polcain. Ezen felül már havonta ezer terméket kínálunk jelentős kedvezménnyel, a választék pedig hetente megújul. Bízunk benne, hogy ezzel is segíthetünk vásárlóinknak és tovább tudjuk csökkenteni a bevásárlás okozta anyagi terheket

– mondta Kazatsay Eszter, az áruházlánc magyarországi kommunikációs vezetője.

Címlapkép: Getty Images