Rengeteg magyar diák indulhat meg a bankokba: erről jobb, ha mindannyian tudnak

A bankok mindig is kiemelten jó ügyfeleknek tekintették a diákokat, emögött pedig számos jól megfontolt, racionális indok áll. A tanulók bevonzásával ugyanis kiváló ügyfeleket szerezhetnek meg "elsőként", jó eséllyel hosszabb távon elnyerve bizalmukat - írta a Pénzcentrum.

Jövő héten az olasz nyelv érettségikkel lezárulnak az írásbeli érettségi vizsgák aztán június 7-14-től az emelt- majd június 19-30 között a középszintű szóbeli vizsgák is lezajlanak. Persze rengeteg fiatal számára ezzel még nem zárulnak tanulmányaik, a felsőoktatási intézmények képzéseit megcélzó ifjak számára pedig a nyár további izgalmakat és feladatokat tartogat. Ők pedig igen sokan vannak, ugyanis idén 10 éves csúcsot jelentő számban, több mint 126 ezren jelentkeztek a magyar egyetemekre és főiskolákra és izgulhatnak ponthatárok július 26.-i kihirdetése előtt. Mint ismeretes, tavaly mindössze 99 ezren jelentkeztek valamilyen felsőoktatási intézménybe és közülük majdnem 76 ezren felvételt is nyertek, nem tűnik tehát túlzó várakozásnak, hogy (különösen a módosult felvételi rendszerben) 100 000 feletti számú hallgató kezdheti majd meg tanulmányait szeptembertől - írta a Pénzcentrum.

A bankok mindig is kiemelten jó ügyfeleknek tekintették a diákokat, emögött pedig számos jól megfontolt, racionális indok áll. A tanulók bevonzásával ugyanis kiváló ügyfeleket szerezhetnek meg "elsőként", jó eséllyel hosszabb távon elnyerve bizalmukat. Az egész Európai Unióban visszaigazolják ugyanis a statisztikák, de Magyarországon különösen jellemző, hogy az ügyfelek alapvetően igen "hűségesek" és nem igen váltanak pénzügyi szolgáltatót. Egy frissen megszerzett ügyfél ezért hosszú távú pénzforrás lehet a pénzintézet számára. Ezen kívül az érettségit megszerző, de különösen a felsőfokú képzettséggel is rendelkező szerződők személyében jól kereső ügyfelekhez juthatnak. Az is igazolt tény ugyanis, hogy lényegesen jobb az átlagjövedelem a magasabb végzettséggel rendelkezők, mint a 8 általánossal, vagy annyival sem rendelkezők körében.

A Pénzcentrum kalkulátorát segítségül hívva most kilenc nagy hazai bank diákoknak kedvező ajánlatait vizsgálta meg egy havi mindössze 80 ezer forintos diákbért összekuporgató 20 éves példadiák szemszögéből.

Címlapkép: Getty Images