Életmentő is lehet egy-egy támogatás: rengeteg gazdának segíthetnek túlélni a nehéz időszakokat

Jelentős változásokat hozott az agrártámogatási szabályozásban az Európai Unió idén hatályba lépett új Közös Agrárpolitikája (KAP), és ez a gazdálkodóknak járó támogatások banki előfinanszírozására is kihat - nyilatkozta az agrárszektor.hu-nak Hollósi Dávid, a május elején létrejött MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója és Molnár Tamás, a pénzintézet Faktoring és Üzletfinanszírozási Igazgatóságának ügyvezető igazgatója.

Az agrárhitelezésben piacvezető pozíciót betöltő MBH Bank az agrártámogatások előfinanszírozására május közepén új faktoring konstrukciót léptetett életbe, amellyel a termelők pénzhez jutását kívánja egyszerűsíteni és gyorsítani.

Az utóbbi időszakban a hazai agrárium működésében fontos szerepet töltött be az agrártámogatások banki előfinanszírozása, amelynek révén a termelők a támogatások tényleges folyósítása előtt hozzájuthattak a nekik járó összegekhez. A portál arra is kíváncsi volt, kockázatosabbá teszik-e az új KAP-szabályok az előfinanszírozást?

Igen, és ezért is van szükség olyan banki szakértelemre, amellyel egyértelműen meghatározható, mi illeszkedik a finanszírozási struktúrába. A MBH Bank május elején elnyerte végső jogi formáját, amelyben az Agrár- és Élelmiszeripari Üzletág önálló, stratégiai ágazatként szerepel. Továbbra is fontos szegmensnek tartjuk ezen belül, hogy a támogatásokat miként és milyen formában előfinanszírozzuk az ügyfeleknek. Ezt a feladatot a jogelőd tagbankok, a Takarékbank, az MKB Bank és a Budapest Bank, amelyek egyesüléséből az MBH Bank létrejött, korábban különböző módokon látták el. A Takarékbanknál például az előfinanszírozást alapvetően hitelkonstrukcióval oldottuk meg, míg a megújult stratégia szerint mostantól inkább faktorálással végezzük az új bankon belül, amit támogat, hogy az eddig önállóan működő Takarék Faktorház is beolvadt. Az új uniós támogatási ciklus most kezdődött, és ez jó alkalmat teremt arra, hogy az új támogatási szabályozást harmonizáljuk az MBH Bank indulásával, az új faktoringterülettel, illetve az agrárüzletágunk végső formájának kialakításával

- magyarázta Hollósi Dávid.

Az új termékünk megalkotásánál arra törekedtünk, hogy az agrártámogatás-előfinanszírozást választó ügyfeleknek csak egyszer kelljen szerződést kötniük a bankkal. Tehát itt éveken átívelő, lejárat nélküli megállapodásról van szó, amelynek megkötése után a gazdálkodóknak csak egy kérelmet kell kitölteniük, ha támogatási előfinanszírozáshoz szeretnének jutni, és a szükséges mellékletek benyújtásával, a szerződés feltételeinek teljesülésével napokon belül a számlájukra kerülhet a pénz. Március óta vezetem az MBH Bank Faktoring és Üzletfinanszírozási Igazgatóságát, előtte pedig tíz évig egy másik nagy banknál felügyeltem ugyanezeket a szegmenseket. Egyértelműen az a célunk, hogy e területen is piacvezetők legyünk, és ehhez szeretnénk megfelelő kiszolgálást nyújtani az agrárügyfélkörünknek.

- tette hozzá Molnár Tamás.

A gazdálkodók ma milyen kondíciók és költségek mellett finanszíroztathatják meg támogatásaikat? Hogyan látják, elsősorban mely vállalkozásoknak lehet szükségük támogatási előfinanszírozásra?

