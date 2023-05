Legendás szakma térne vissza Magyarországra: vagyonokat lehetne keresni vele

Összefogtak a baranyai szakemberek, hogy a Kesztyűkészítő, a Bőrtermékkészítő szakmairányaként kerüljön be a szakmajegyzékbe, hogy lehessen újra kesztyűs szakmát tanulni Magyarországon. Ahogy arra emlékeztettek, ma sem a szakmai oktatás, sem a szakmai képzés nem elérhető a fiatalok vagy az érdeklődő felnőttek számára. Pedig ennek segítségével elsajátítható lenne a manufakturális kesztyűkészítés minden fortélya, miközben a képzés elvégzésével államilag elismert végzettséghez juthatnának. A kesztyűkészítő szakmairány felvételére irányuló kérelmet a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara az érintett cégek támogató nyilatkozataival együtt elküldte a Kulturális és Innovációs Minisztériumba. A HelloVidék most a téma realitását járta körbe az érintettekkel együtt.

Egy asztalhoz ültek a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és a Manual Divat Kft. szervezésében a mérvadó kesztyűs vállalkozások képviselői, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzési intézményirányítási osztályvezetője, a Kreatív Ágazati Készségtanács két tagja és a Baranya Megyei Szakképzési centrum vezetői, hogy egyeztessenek a vállalkozások azon javaslatáról, hogy a kesztyűkészítő szakmairányként újra kerüljön be a hazai szakmajegyzékbe.

A pécsi kesztyűkészítés története gazdag és híres része a magyarországi kézműves hagyományoknak. A város hosszú ideig fontos központja volt a kesztyűkészítésnek, és az itt készült kesztyűk híre messze földön elterjedt. A 20. században a pécsi kesztyűk már világszerte ismertek voltak a kiváló minőségükről és az elegáns stílusukról. A híres divatházak, például a Dior és a Chanel is rendszeresen beszereztek kesztyűket a baranyai városból. Az iparág hanyatlása a 20. század végén elkezdődött, amikor az olcsóbb ázsiai importtermékek és a változó divattrendek hatására a pécsi kesztyűkészítés visszaszorult. A gyártási folyamatok modernizációja, az olcsóbb munkaerő és alapanyagok elérhetősége más régiókban, valamint a divattrendek változása mind hozzájárultak ehhez a folyamathoz. Ez a hanyatlás jelentős hatással volt a városra és a helyi kézművesekre. Sok hagyományos kesztyűműhely bezárt, és a szakértői tudás generációkon keresztül továbbadott láncolata megszakadt. A pécsi kesztyűkészítés iránti érdeklődés is csökkent, ahogy az emberek inkább olcsóbb és tömegtermeléssel készült kesztyűket vásároltak.

A pécsi kesztyűgyárakban a 19-20. században több ezer munkavállaló dolgozott, ám a rendszerváltozás után megszűnt a munkájuk, pedig máshoz nem értettek. Az én édesapám is szabászati vezető volt, édesanyám pedig varrónő. 1994-ben alapítottak egy kisebb céget, ami szépen kezdett prosperálni, most is ezt az utat folytatjuk. Ma is ugyanazt a gyártási technológiát használjuk: asztali szabást, ami a méretes gyártás mivoltát adja, és a francia típusú szteppvarrást, ami csak Európára jellemző. Megőriztük ezeket a régi, nagyon tradicionális műveleteket, ami a kesztyű minőségét adja, amiből mi nem adunk lejebb. A gyártási technológia és a hagyományőrzés megmaradt, és emeltük a tétet az anyagminőséggel. Olyan prémium márkák rendelnek tőlünk, akik szintén elkötelezettek a minőség mellett. Azt látom, hogy a fenntarthatóság előtérbe kerülése miatt az európai gyártási kapacitás egyre felértékelődik. Több márka visszatér a távol-keleti gyáraktól, a jövőnk tehát biztosított. A kesztyűviselést a divat diktálja: most újra trendi lett. Ez is azt prognosztizálja, hogy a jövőben abszolút gyarapodásra számíthatunk

– mondta el a HelloVidék kérdésére Schweitzerné Hornicz Bernadett, a Pécsi Gloves International ügyvezetője.

Legutóbb a Super Bowl-on tűnt fel egy pécsi kesztyű Rihanna kezén, ám Madonna, Katy Perry vagy Ryan Gosling is viselte már ezt a terméket. Ahogy arra a pécsi kesztyűs vállalkozók rámutattak, a jövő a fenntarthatóságé és az olyan típusú fejlesztéseké, amelyek fókuszában a lokalitás és a tartósság áll, ami abszolút a pécsi kesztyűgyártás malmára hajtja a vizet. Hisznek abban, hogy együtt erősebbek lehetnek és ha Pécsett több gyártó van, akkor a Pécsi Kesztyűről már mint egy iparágról beszélhetnek.

A régi időkből itt maradt varrónők ma már 60 évesek, ám ez a könnyű fizikai munka egyre nehezebb számukra: romlik a szemük, problémás tű befűzése. Régen az iskola termelt ki valamennyi kesztyűst, de most már hosszú évek óta nincsen utánpótlás; mintegy 15 éve nem indult hagyományos kesztyűs szak Pécsen. Tehát nincsenek szakképzett kollégák, pedig szükség lenne rájuk. Nem elég, hogy változik a gazdasági környezet, váltani kell az értékesítési piacok között, a háború és a COVID, de szakemberek sincsenek. A megoldásra törekedve elkezdtünk saját szakembert képezni, ám ez sokkal több pénzt emészt fel, mint amire számítottunk, ráadásul körülbelül 2-3 év a szakmai tapasztalatra van szükség, mire valaki munkába állhat. A problémát tetézi, hogy ha elmennek az apró trükköket ismerő, idősebb kollégák, akkor el fognak veszni olyan technikai elemek, amikre szükségünk van. Most vagyunk az utolsó percben, de mintha szélmalomharcot vívnánk, hiszen annyira pici, regionális iparágról van szó. Pedig hiszek abban, hogy mi is lehetnénk hungarikum

– hangsúlyozta a szakember, hozzátéve, hogy jelenleg szűkösek a lehetőségeik, hiszen kisvállalkozás lévén nagyon költséges önálló oktatási projektet futtatni, mert semmilyen támogatásra nem számíthatnak, mivel már nem tartoznak a szakmák közé.

Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) a kesztyűkészítő szakképesítések 1992 és 2000 között szerepeltek, míg a 2006-os és a 2012-es jegyzékben már csak részképzések kaptak helyet. A szakmajegyzékben ma már sem kesztyűkészítő szakma, sem részszakma sincs. Emellett programkövetelményt sem dolgoztak ki a kapcsolódó kompetenciák és végzettség szerzéséhez. Kesztyűkészítéssel kapcsolatos anyag-, illetve technológiai ismereteket egyedül a Könnyűipari technikus szakma bőrfeldolgozó-ipar szakmairány tartalmaz.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara rámutatott arra is, hogy az országban jelenleg kimondottan kesztyűkészítéssel 14 vállalkozás, valamint három szövetkezet foglalkozik. Ők összesen 450 munkavállalóval évi közel 5 milliárd forint bevételt generálnak, amely 90 százaléka exportból származik.

Adott területen a szakmák az életpályamodell sarokkövei. A kesztyűs vállalkozások jelenleg az utolsó pillanatban vannak, amikor még cselekedhetnek és segítséget kérhetnek humánerőforrás problémáik megoldásához. Ha elveszítik a szakképzett, nagyon magas szintű munkát végezni képes, de jóval 50 év feletti életkorú munkavállalóikat, akkor nem lesz, aki megtanítsa a fiataloknak ezt a több évszázados hagyományokkal bíró szakmát, amely az ágazat teljes megsemmisülését vonhatja maga után. Egy új, duális képzés kitűnő lehetőséget biztosíthat a szakma újra felfedezéséhez és megismeréséhez a fiataloknak és idősebbeknek egyaránt, valamint anyagi támogatást a vállalkozások számára, hogy a megfelelő anyag- és költségigényes utánpótlás nevelésüket megteremthessék, munkatársaikat képezhessék és szakmához juttathassák. A kesztyűkészítő, mint szakma és szakmairány egy kézműves életpálya első lépcsőfoka lehet, amelyre mesterképzés, könnyűipari technikusi, valamint kreatív ipari felsőoktatási képzési lehetőségek épülhetnek

– mutatott rá Rabb Szabolcs, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára.

A szakemberek azt szeretnék, hogy ha a nappali tagozatos középfokú szakképzésben a tanulók választhatnák a kesztyűszabász és kesztyűvarrást, mint önálló szakmát, amire aztán fel lehet építeni egy életpályamodellt. Hisznek abban, hogy a pécsi kesztyűkészítés újra felfedezése segíthet abban, hogy ez az ősi kézműves hagyomány továbbra is életben maradjon és megőrizze helyét a magyar kulturális örökség részeként. Úgy tűnik, az iskolarendszer nyitott az elképzelésre és minisztérium is elfogadta a szándékukat, ám a képzési rendszer átalakítására még várni kell.

Címlapkép: Getty Images