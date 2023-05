Itt a válság, vége a luxusvilágnak: egyre kevesebben vesznek ilyen ingatlant a Balatonnál

HelloVidék 2023.05.26. 12:03 Megosztom

Újra élénkül a kereslet az újépítésű balatoni társasházak iránt, de a forgalom még így is messze alulmúlja a csúcsidőszakot. Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa szerint a tóparti vásárlókat nem sürgeti semmi, hiszen nagy a kínálat, ezért nem is hoznak olyan gyorsan döntést, mint korábban. A szakember beszélt arról is, hogy egyes beruházások átadása jelentősen csúszik a külső tényezők miatt, a kivitelezők pedig már az adásvételi szerződésekben is rögzítik, hogy ilyen esetekben nem kötelesek kötbért fizetni.

Megtorpant az újépítésű balatoni társasházak piaca is az év elején, de az elmúlt hetekben pozitív változásokat lehetett észrevenni ebben a szegmensben is. Míg az ingatlanpiac fénykorában napi szinten volt érdeklődés a Balaton-parti lakások iránt, úgy 2023 januárjára gyakorlatilag teljesen felszívódtak a vásárlók és alig-alig kereste valaki az ilyen ingatlanokat. Visszarendeződésről ugyan korai lenne beszélni, de érezhető, hogy az elmúlt hetekben megélénkült az érdeklődés a Balaton környékén. Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa kérdésre válaszolva elmondta, a trendfordulóban közrejátszhat, hogy közeledik a nyár és ilyenkor jellemzően a nyaralópiac is jobban pörög. Az viszont egyértelműen látszik, hogy a vevők jóval kényelmesebbek, mint voltak és erre minden okuk meg is van. Vannak olyan helyzetek, amikor tényleg komoly vásárlói szándék van egy-egy érdeklődés mögött, de egyre gyakrabban találkozni olyan megkeresésekkel, amikor a vevő úgy érzi, egyáltalán nem sürgeti őt az idő. Az emberek tisztában vannak vele, hogy a nagy kínálat miatt lesznek még hasonló paraméterű, hasonló árfekvésű társasházi lakások, ezért nem is hoznak olyan gyorsan döntést, mint korábban. Jellemzően csak akkor kötnek most szerződést a vásárlók, ha az adott ingatlan mindenben kielégíti az igényeiket – mutatott rá a szakember. Bármi megakaszthat egy-egy beruházást Gadanecz Zoltán kijelentette azt is, idén is indulnak újabb ingatlanprojektek, ugyanakkor a beruházásokat sok tényező hátráltathatja. Ha például egy ingatlannak nagyobb áramellátásra van szüksége, mint amit a mellette lévő transzformátorház képes előállítani, az jócskán kitolhatja az átadás idejét, mert akár másfél év is lehet az új transzformátor üzembe helyezése. Rengeteg olyan külső tényező van hatással az építkezésekre, amelyek negatívan befolyásolhatják a folyamatot. Az elmúlt pár évben elég csak a járványra gondolni, ami zavarokat okozott a globális ellátási láncban, vagy a háborúra, amely a vas és a faanyag árát is az egekbe emelte. Elég, ha csak egy apró fogaskerék hiányzik a gépezetből, az egy beruházást máris meg tud akasztani, és lehetetlen előre felkészülni ezekre a forgatókönyvekre – mondta. Felhívta rá a figyelmet, mivel a beruházók se nagyon tudnak így tervezni, az adásvételi szerződésekben már kikötik, hogy ha rajtuk kívülálló, rendkívüli okok miatt nem tudnak időben végezni, akkor nem fizetnek kötbért. Sőt, esetenként arra is meghagyják maguknak a lehetőséget, hogy visszaállíthassák az eredeti állapotot. A GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa szerint ez kockázatot jelent most a vásárlóknak is, hiszen lehet, hogy másfél évig benne áll a pénzük egy projektben. A befektetett összeget visszakérni ilyen inflációs környezetben nem éri meg, így ilyen esetekben csak az a megoldás maradhat, hogy a beruházóval együtt próbálják meg átvészelni a kellemetlen időszakot. Címlapkép: Getty Images Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!