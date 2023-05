Letarolnák a Balaton ökológiai ékszerdobozát: horror területeket készülnek beépíteni

Veszélyben a Balaton egyik utolsó természetes vízparti ökológiai folyosója. Wellnessgyógyászati központot építene és építési telkeket parcellázna a tulajdonos egy Örvényes külterületén, a Balaton-parthoz közel fekvő telken több tízezer négyzetméteren. A tervek nem újak, de az 1989-es első ötletet követően most úgy tűnik, valami megmozdult. Csakhogy sokan attól tartanak, a beruházás káros hatással lehet a Balaton utolsó természetes partszakaszán húzódó ökológiai folyosóra - írta meg cikkében a HVG.

A probléma ott kezdődik, hogy nagyon kevés olyan óriási, egybefüggő zöldterület van már a Balaton partján, mint Örvényesen, ahol 79 ezer négyzetméteren burjánzik a természet. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, védett terület. Egyelőre. (Örvényes egyébként a Balaton legkisebb települése, a Tihanyi-félsziget mellett, alig több mint 150 állandó lakossal, és a nyaralótulajdonosok száma is legfeljebb 200 fő.)

Örvényes nem csak kis mérete, de partjának viszonylagos érintetlensége miatt is kilóg a tó körüli települések közül, van, aki a Balaton egyik ökológiai ékszerdobozának tartja.

Háborognak a településen élők

Parázs hangulat alakult ki április végén Örvényesen azon a lakossági tájékoztatón, amin a település délnyugati határában fekvő terület fejlesztési elképzeléseiről tartott a terület tulajdonosa, a beruházást tervező Sport-Üdülőfalu Kft. nevében eljáró Somorjai Imre, valamint a Huszár Zoltán polgármester vezette önkormányzat - írta cikkében a HVG.

Ahogy a lap beszámolt róla, maga az örvényesi fejlesztési terület is fontos a természetvédelem szempontjából, hiszen az Országos Ökológiai Hálózat része: nagyobb részben annak pufferterülete, kisebb részben pedig magterülete, vagyis ily módon a vonatkozó törvények értelmében a beruházást kisebb részben olyan természetes vagy természetközeli élőhelyeken tervezik megvalósítani, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek, és több védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont, nagyobb részben pedig olyan területeket érint, amelyek szerepe, hogy

megakadályozzák vagy mérséklik azon tevékenységek negatív hatását, amelyek a magterületek és az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek.

Arra, hogy a 25 építési telek, és a több ezer négyzetméteres wellnessközponttal, sportpályákkal is felszerelt szálláshely tervezett kialakítása miként veszélyezteti a Sajkodi-öböltől Örvényesen át Balatonudvariig tartó természetes balatoni vízparton húzódó ökológiai folyosót (ami fontos szerepet játszik a tó egészséges környezeti állapotának megőrzésében), a WWF Magyarország is felhívta a figyelmet, mint múlt heti Facebook-posztjukban is írták:

A hvg.hu az ügyben megkereste a térség természetvédelmi kezelőjét, a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkot, amely jelezte, egyelőre sem a beruházó, sem az érintett önkormányzat, sem pedig az illetékes engedélyező hatóságok nem keresték meg őket a beruházási elképzelésekkel kapcsolatban.

Oszlatni igyekszik a természetvédelemmel kapcsolatos félelmeket Huszár Zoltán helyi polgármester is, aki a hvg.hu-nak azt mondta, hogy az érintett terület nem védett, emellett a tulajdonosnak nincs területe a nádban, nincs területe a parton, és bár a vállalkozó kérésére a testület jóváhagyta, hogy kezdeményezze az örvényesi Balaton-part partrendezéséről szóló rendeletet, de ennek tartalmáról, amint ismert lesz, még tájékoztatni fogják a helyieket, mielőtt döntenének róla. „Örvényes törvényes!" – jelentette ki.

A LALIC Long Active Life Club néven futó tervek mindenesetre látványosak.

A település honlapján elérhető egy idén januári dátumozású helyszínrajz, amelyen a középpontban három darab, többszintes, kétszárnyú épületből álló komplexum áll. Az épületek – amelyek közül az egyik funkciója „rekreációs”, a másiké gyógyászat-wellness – földszintjein éttermek, szolgáltatások, tornatermek, bár, közösségi terek, a harmadik épület földszintjén szobák kapnának helyet. A fennmaradó területre ötezer négyzetméteres mélygarázst, sportpályákat és egy „ökotavat” álmodtak a tervezők.

Ezenfelül a terület keleti és nyugati határában összesen 25 darab új építési telket parcelláznának, úgy, hogy nem minősítik át beépítésre szánt területté, és legfeljebb 10 százalékos beépíthetőséget engedélyeznek rajtuk. Ezek közül

négy telket úgy alakítanának ki, hogy határuk közvetlenül a Balaton-partig érne

– olvasható ki a parcellázási tervből. Emellett kiszélesítenék az Orgona utcát, létesülne egy új, a Búzavirág utcával párhuzamos a „közösség számára átadására kerülő magánút” is, a nádasban pedig „sétáló stégek", valamint egy kikötő a jelenlegi, a környezetet taglaló dokumentumban „szabálytalanként” jellemzett csónakkikötő helyén.

Címlapkép: Getty Images