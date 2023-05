Ilyen használt autót vehetsz most 1,5 millió alatt: erre figyelj, nehogy átvágjanak

A statisztikai adatok szerint ma Magyarországon a lakosság jó része tíz éves vagy annál is öregebb autókkal jár. Az áremelkedés miatt azonban a korábban legnagyobb forgalmat jelentő 1,5 millió forintos sávban egyre nehezebben normális állapotban lévő kocsit találni. De milyen autót vehetünk egyáltalán még, ha nincs számottevő megtakarításunk, vagy csak nem akarunk túlköltekezni? Hány éveset? Mire érdemes leginkább odafigyelnünk? Szakemberek segítségével a HelloVidék most ennek járt utána!

A Datahouse friss adatai szerint az idei év áprilisában 66992 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, ami csupán egy százalékkal marad el a tavaly áprilisban regisztrált 67648-as mennyiségtől.

Noha jelentős visszaesés nem tapasztalható a hazai használtautó-piacon, jelenleg néhány tényező együttes hatása nehezíti, hogy a piac a tavalyi rekordforgalmát elérje. Az egyik ilyen tényezőt a magas finanszírozási költségek jelentik

– magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója, aki hozzátette, hogy fontos katalizátora a piacnak a hitelezés, amelynek kondíciói a magas jegybanki alapkamat miatt jelentősen romlottak. Nem csupán a vásárlók egy bizonyos rétege számára okoz ez problémát, hanem a kereskedők készletfinanszírozási lehetőségeit is beszűkíti. Emellett a használtautó-piacon is érezteti hatását az infláció: áprilisban a JóAutók.hu oldalain meghirdetett személyautók átlagára mintegy 20 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál.

Az áremelkedés miatt a korábban legnagyobb forgalmat jelentő 1,5-2 millió forintos sávban ma már egyre nehezebben lehet normális állapotban lévő autót találni. A jelenlegi helyzetben a használt autót kereső vásárlók számára növekszik annak a kockázata, hogy nem megfelelő minőségű autóra tesznek szert. Ezért a korábbiaknál nagyobb szerep jut az ellenőrzött használtautó-piactereknek, amelyek kínálatában csak a megfelelően dokumentált előélettel rendelkező járművek jelenhetnek meg.

A használtautó-piacon – tudtuk meg - 2023 első négy hónapjában 270 671 személyautó cserélt gazdát, ez a mennyiség 5 százalékkal marad el az előző év hasonló időszakában regisztrált 284 829-es értéktől. Eközben a forgalomba helyezett új autók száma 38 091 darab volt, ami 0,8 százalékkal haladja meg az egy évvel korábban mért 37 778-as értéket.

Több megyében is óriásit csökkent a kereslet

A HelloVidék arra is kíváncsi volt, hogy vidéken hogyan alakult 2023. tavaszán a használtautópiac, csökken vagy növekszik a kereslet, melyik térségekben nőtt leginkább, hol kevésbé? Halász Bertalant, a JóAutók.hu vezérigazgatója lapunknak elárulta, hogy keresleti adataik szerint az eddigi teljes hónapok közül márciusban volt a legnagyobb a vidéki autókeresések száma a JóAutók.hu oldalain. Áprilisban visszaesést tapasztaltak, és májusban sem várnak újabb növekedést a keresleti oldalon. Ahogy megtudtuk, leginkább a Pest megyei és Győr-Moson-Sopron megyei keresések száma növekedett, csökkenést Somogy és Békés megyékben tapasztaltak az előző hónapokban.

Ami a konkrét adásvételeket illeti, az idei első negyedévben országos szinten 5,8 százalékkal kevesebb használt autó cserélt gazdát, mint egy évvel korábban. Területi bontásban vizsgálva az adatokat, 10 százalék feletti visszaesés a következő megyékben következett be: Békés (-16%), Borsod-Abaúj-Zemplén (-14%), Szabolcs-Szatmár-Bereg (-11%). Legkevésbé a következő megyékben volt érzékelhető a csökkenés: Vas (-0,7%), Pest (-1,7%), Zala (-1.7%), Komárom-Esztergom (-1,7%), Fejér (-1,9%)

Hogyan alakultak az árak?

A hirdetett használt autók átlagára a JóAutók.hu oldalán jelenleg 6.250.000 forint, ami 18,6 százalékkal haladja meg a tavaly ilyenkor tapasztalt 5.270.000 forintos szintet. Az árak először az előző év közepén kezdtek erőteljes emelkedésbe, a negyedik negyedév során aztán inkább stagnáltak az árak. 2023 elején aztán ismét elérte egy drágulási hullám a piacot.

Most melyek a legkeresettebb márkák?

A JóAutók.hu oldalain jelenleg is a Toyota márkára (7,8%) keresnek a legtöbben, a Ford (7,4%) és a Volkswagen (7,2%) áll a következő helyeken. A piacon ugyanakkor az adásvételek között a leggyakoribb az Opel (10,9%), a Volkswagen (10,1%), a Suzuki (8,5%) és a Ford (8%).

Típusok szerint a legtöbb keresés Suzuki Swiftre, Opel Merivára és Suzuki Ignisre történt, valamennyinél a 11 év feletti benzines példányokat keresték az érdeklődők.

Lássuk akkor, milyen autót lehet ma venni 1,5 millió alatt, melyek a legkeresettebb márkák?

Ahogy Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója a HelloVidéknek közölte, az áremelkedés a potenciális vásárlók keresési paramétereit is befolyásolta: tavaly óta már a használtautó-keresési szűrőn a vételár-maximumot a korábbi 1,5 millió helyett a leggyakrabban immár 2 millió forintra állítják a JóAutók.hu oldalán.

Manapság ez alatt a szint alatt már igen nehéz jó állapotú (megfelelő korú és futásteljesítményű) autót találni. Ezért a legfontosabb talán az, hogy ne kapkodjunk a vásárlásnál, érdemes mindig alaposan megvizsgálni az autó múltját és az autót szakemberrel is átnézetni. Ilyen szempontból nagy segítség lehet a JóAutók.hu oldal felkeresése, ahol a portál működési alapelvei miatt eleve csak a megfelelően dokumentált előélettel rendelkező járművek jelenhetnek meg

- tette hozzá a szakember.

Mire számítanak a piacon, mit hoz a nyár az áremelkedés tekintetében?

A piac szereplői a körülmények ismeretében egy erős stagnálással kiegyeznének.

Ha az infláció enyhülne és az emberek újra elkezdenének vásárolni, akkor talán még kis mértékű növekedésre is volna esély. Ennek egyik fontos támasza az lenne, hogy a jegybanki alapkamat is csökkenő pályára kerülne, ami a finanszírozási kondíciókat is javítaná. Ennek a piacnak ugyanis a hitelezés egy fontos mozgatórugója

-közölte Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója, aki még hozzátette, hogy az átlagár az infláció miatt várhatóan a következő hónapokban is emelkedő tendenciát mutat majd, jelenleg nemigen érdemes árcsökkenés miatt kivárásra játszani.

Akkor lássuk: mit is vehetnénk most 1-1,5 millió forintért?

Jelenleg az online piactérben (2023. május 23-án) 6 904 darab olyan autót találunk, amelyet 1-1,5 millió forintért kínálnak. Ebből 4324 benzines, 2467 db dízeles, 75 db benzin/gáz üzemű, 4 db hibrid, 1 db elektromos. Érvényes műszakija az autók többségnek, 6217-nek van.

Évjárat szerint: elenyészően kevés 10 éves vagy annál fiatalabb autót kaphatunk meg ennyiért (pláne olyat, aminek érvényes műszakija is van).

Mindössze 23 darab olyan autót találunk ebben az árfekvésben, amit 2013 után gyártottak, ebből 19-nek van érvényes műszakija. (Közülük 19 benzines és 6 dízeles autó). Ezek közül a legolcsóbbak mind 400-500 ezer kilométert futottak már.

15 éves korú autó vagy annál fiatalabb is mindössze az autók egyharmada (1938 darab), a gépkocsik nagy része 2005-2008-as évjáratú (3628 db).

Az autótípusokat, ha nézzük (a Használtautón szereplő összes adata alapján, 1-1,5 milliós kategóriában), a leggyakrabban árult kocsik ezek:

Opel: 916 db (7278 db az összes) Ford: 701 db (7653 db az összes) Volkswagen: 625 db (8520 db az összes) Toyota: 335 db (4662 db az összes) Suzuki: 334 db (3065 db az összes) Mercedes-Benz: 280 db (6988 db az összes) Fiat 279 db (2038 db az összes) Skoda: 261 db (4129 db az összes) Citroen: 241 db (2070 db az összes) Hyundai: 110 db (2949 db az összes)

Erre figyeljünk, ha használt autót veszünk– itt a pontos feladatlista!

Az általunk megkérdezett nyugat-dunántúli autószerelővel első körben összegyűjtöttük a használt autó vásárlással kapcsolatos lépéseket, és fontos információkat:

1. Tisztázzuk azokat a szempontokat, amelyek fontosak számunkra az autó megvásárlása előtt (pl. megbízható autótípus, alacsony üzemanyag-fogyasztás, nagy csomagtér, szállítható személyek száma, automata sebességváltó stb.).

2. Tájékozódjunk az interneten a lehetséges jelöltekről. Szűrjük ki azokat a használt autókat, amelyek érdekesek számunkra, és ha van 2-3 jelölt, amelyik tetszik nekünk, hívjuk fel a hirdetőt, és kérjünk bővebb információkat (az autó esetleges sérülései, rendszeres szervizelést igazoló papírok, megvan-e az összes kulcs, gumik állapota). Ezzel fölösleges utat spórolhatunk meg magunknak, mert kiderülhetnek olyan dolgok, ami miatt az autó számunkra nem lesz megfelelő.

3. Konkrét autó esetén járjunk utána az autó előéletének rendszám vagy alvázszám alapján! Ezt megtehetjük a jármű szolgáltatási platformon (JSZP) amelyet az Ügyfélkapun keresztül érünk el.

4. Ha itt mindent rendben találtunk, akkor olvassunk utána az adott modell típushibáinak, esetleges visszahívásainak. Aki tud angolul, annak érdemes úgy is keresni, mert lényegesen több információt találhat az interneten.

5. Ha még mindig érdekes a kinézett autó, akkor ideje megnézni személyesen is. Az autó állapotfelméréséhez kérjük szakértő segítségét, hogy a lehető legtöbbet tudjon meg a megvásárolni kívánt autóról.

6. Ha műszaki szempontból rendben találja az autót, még egyszer ellenőrizze az autó papírjait! A garancia szempontjából lényeges tudni, hogy kivel szerződik. Autókereskedő esetén nem biztos, hogy minden esetben az autókereskedő cég az eladó, azaz a jármű tulajdonosa! Magánszemélynek 1 évig, kereskedő cégnek 2 évig nyújthat be kellékszavatossági igényt az esetlegesen, utólag kiderült hibákkal kapcsolatban!

7. Ezután következik az eredetiségvizsgálat: ekkor történik annak ellenőrzése, hogy a jármű megegyezik-e a papírjain szereplő adatokkal, illetve nem módosították, manipulálták-e. Az eredetiségvizsgálat költségét állhatja az eladó vagy a vásárló, erről érdemes előzetesen megállapodni.

8. Az autó adásvételi szerződésben feltétlenül szerepeljenek: az eladó és vevő adatai, az eladási ár, a jármű típusa/modellje/évjárata és alvázszáma/rendszáma.

Jó tudni: mikor és meddig köteles az eladó visszavenni az autót? Lehet, hogy meglepő de a vevőnek joga lehet visszaadni az autót az eladónak, és igényelni a kifizetett vételárat. Joga van elállni a szerződéstől, a kellékszavatosság vonatkozik az autóra is.

A hibás jármű visszaadására, ha magánszemély az eladó, 1 év áll rendelkezésre. Ha autókereskedőtől vásároltuk, ez az idő 2 év, a jótállási törvény alapján.

A használt autó adásvételi szerződés „megtekintett és kipróbált állapot” záradék nem jelenti azt, hogy az eladónak nem kell garanciális felelősséget vállalnia az értékesített járműre. A kellékszavatosság azokra az esetekre vonatkozik, amikor az eladás pillanatában megvolt már a hiba. Ennek az igazolása, eldöntése persze nem mindig egyszerű, bizonyítási kötelezettsége hat hónapig az eladónak van, utána a vevőnek. (Az nem lehet mentség, hogy létezett, de az eladó nem tudott róla.)

Címlapkép: Getty Images