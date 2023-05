Hihetetlen pénzt kereshetnek a hazai influenszerek: egyre több fiatal vágna bele a szakmába

Hogy áll most a magyar influenszer-kultúra? Tényleg ennyire rossz a helyzet? Forgács Mariann közösségimédia-szakértő szerint mára eléggé elszabadultak az indulatok a hazai interneten. Pénzcentrumnak adott interjújában szóba került a mesterséges intelligencia is: a szakértő úgy véli, hogy AI nagy segítségére lehet az emberiségnek.

Ha a szülők, nagyszülők maguk sem tartják be a tiszteletteljes kommunikáció alapelveit és agresszív, megalázó kommenteket írnak, akkor a gyerekeknek nehéz megérteniük, miért is akkora probléma a kommentelési kultúra leépülése - mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Forgács Mariann közösségimédia-szakértő, aki szerint mára eléggé elszabadultak az indulatok a magyar interneten. A Be Social ügyvezetőjével többek között kifejtette: a cégeknek és az ügynökségek is feladata edukálni a piacot, inkább azokat a tartalomgyártókat támogatni, akik minőségi contentet állítanak elő, nem alpárisággal, botránnyal építették fel a közönségüket.

Egyre több fiataltól lehet hallani, hogy ők nem akarnak dolgozni, influenszerek akarnak lenni.

Ahogy Forgács Mariann elmondta, egy közelmúltban végzett felmérésből is kiderült, hogy a válaszadó 14-25 év közöttiek 36,3 százaléka szeretne híres lenni az interneten.

Fontos arra figyelnünk, hogy mi lesz azokkal a fiatalokkal, akik bár szeretnének influenszerek lenni, mégsem jön nekik össze valamilyen okból. Ezt mindenképpen kezelni kell, mert elképzelhető, hogy ez lesz az első fal, amibe beleütközhet 14-15 évesen, miközben azt látja, hogy fény, pompa csillogás az ismert emberek élete, és ő hiába szeretné ezt, mégsem tudja elérni. Arról nem is beszélve, hogy esetleg elkezdik zaklatni, olyan negatív kommenteket kap, amelyekkel nagyon sok esetben még az érett felnőttek sem tudnak mit kezdeni.

- tette hozzá.

Az interjúban szóba került a mesterséges intelligencia is: Forgács Mariann szerint lassan teljesen új szabályokat kell alkotni miatta az élet számos területén - de okosan használva az AI nagy segítségére lehet az emberiségnek.

A cikk folytatása a Pénzcentrumon olvasható!

Címlapkép: Getty Images