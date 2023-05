Otthonteremtés állami ingyenpénzből? Ezekre a határidőkre kell most nagyon odafigyelned

Kedvezőbb helyzetbe kerültek az otthonteremtési támogatásokkal élő családok, ugyanis nemrégiben többféle változás, enyhítés is életbe lépett a betartandó határidők tekintetében. Az igénylés sikerességéhez és a támogatások feltételeinek teljesüléséhez szükséges legfontosabb tudnivalókat a Credipass pénzügyi szakértői foglalták össze.

A család bővülése – legyen szó az első gyermek érkezéséről vagy testvérek vállalásáról – számos megoldandó feladat elé állítja a házaspárokat. Egy bővülő család igényeinek megfelelő otthon megteremtése nem egyszerű, a jelenleg elérhető otthonteremtési támogatások köre azonban jelentős könnyebbséget jelent sok ezer család számára. Az idei év során többféle változás, enyhítés is bevezetésre került a támogatások igénylésével kapcsolatos határidők tekintetében, ennek köszönhetően számos igénylő került a korábbinál kedvezőbb helyzetbe. A Credipass pénzügyi szakértői sorra vették, hogy mely határidőket érdemes feljegyezni a naptárba, hogy a támogatással élő ügyfelek semmiképp se csússzanak ki a feltételek teljesítésére szabott időkeretből.

A gyermekvárás hónapjai ideális esetben folyamatos odafigyelést és stresszmentes életvitelt követelnének meg a szülőktől, azonban, ha ez az időszak egybeesik az otthonteremtéssel, akkor máris nehezebb tartani a fókuszt. Az ingatlan kiválasztásában és finanszírozásában, az elérhető állami támogatások és az egyéni igényeknek megfelelő lakáshitel-konstrukciók megtalálásában és a teljes ügyintézésben érdemes ingatlan- és pénzügyi szakértő segítségét kérni

– kezdte Fülöp Krisztián, a Credipass magyarországi vezetője. „A banki hitelajánlatok közötti különbségeket és a szerteágazó állami támogatások változó feltételeit nehéz fejben tartani, a pénzügyi szakértők naprakész tudásának köszönhetően azonban az ügyfeleknek ezekkel nem is szükséges bajlódni.” – tette hozzá a vezető.

Babaváró támogatás

Az első és talán legfontosabb dátum, hogy a népszerű Babaváró támogatás igénylési határidejét meghosszabbították: a hitel 2024. december 31-ig igényelhető, az eddigiekhez képest változatlan feltételekkel. Mindenképp érdemes észben tartani, hogy a hitel folyósítását követő első 5 év alatt, ha nem születik meg az első gyermek, akkor az addig igénybe vett támogatás összegét 120 napon belül egy összegben kötelező visszafizetni.

A gyermek születését követő 180 napon belül kell bemutatni a hitelintézetnek a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját és adóigazolványát. Örökbefogadást engedélyező határozat, vagy a magzati halál bejelentése esetén is ez a határidő érvényes. Nem csak a jogosultság bizonyítását, de a törlesztés szüneteltetésére vonatkozó kérelmet is ebben az időszakban lehet beadni, ami jelentős könnyítés a korábbi 60 naphoz képest.

Ha gyermek születik a hitelszerződés aláírását követő első 5 évben, akkor a hitel a futamidő végéig kamatmentes lesz, a havi törlesztés pedig 3 évre felfüggeszthető. A második gyermek 12 hetes magzati korát követően a fennálló tőketartozás 30%-a elengedésre kerül, valamint újabb 3 évre szüneteltethető a törlesztés. Ha még egy, harmadik gyermeket is vállal a család, akkor a fennálló teljes tőketartozás elengedésre kerül, a hitel megszűnik.

CSOK

Idén májusban módosult a CSOK feltételeit szabályozó kormányrendelet is, amely szintén könnyítést jelent az igénylő családok számára. A CSOK esetében az egyik alapvető elvárás, hogy az igénylők és gyerekeik a szóban forgó ingatlanban lakjanak, méghozzá a CSOK folyósításától számítva 10 éven át.

A támogatás folyósítását követően 90 napon belül szükséges lakcímet létesíteni az adott ingatlanban és lakcímkártyával igazolni azt a bank felé. Azonban 2023. július 1-től életbe lép egy jelentős változás: emiatt többé nem kell bemenni a pénzintézethez, ugyanis a Kincstár fogja kötelezően ellenőrizni a beköltözés tényét, az előírások megsértése esetén pedig tájékoztatja erről a kormányhivatalt.

Vannak esetek, amikor mentesül az igénylő a lakcím létesítési határidő betartása alól. A gyermeknek nem kell bejelentkeznie az ingatlanba, ha tanulmányai miatt átmenetileg más lakcímen él. Átmenetileg a szülők és gyermekeik is lakhatnak más lakcímen, ha a szülő munkahelye miatt térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakik, azonban az említett helyzetek megszűnése esetén teljesíteni kell a feltételeket! Akárcsak a Babavárónál, a korábbi 60 nap helyett itt is 90 napra bővítették a gyermek születése után a megfelelő dokumentumok benyújtási határidejét. Ez a módosítás már 2023. május 13-a óta érvényes, a korábbi igénylésekre is.

Falusi CSOK

A preferált kistelepüléseken lévő ingatlanokat érintő Falusi CSOK-nál is változással számolhatunk július 1-től. A korszerűsítési célú Falusi CSOK-nál, a munkák befejezésére rendelkezésre álló határidő 3-ról 4 évre emelkedik. Az új határidő a már folyamatban lévő korszerűsítésekre is érvényes!

A Credipass pénzügyi szakértői szerint arról sem árt tudni, hogy a 337/2017. (XI. 14.) számú kormányrendelet értelmében, a családvédelmi akcióterv részeként az arra jogosult családok számára a gyermekek után a meglévő lakáshitelük és bizonyos szabadfelhasználású jelzáloghitelük tőketartozásának egy részét állami támogatásként elengedhetik vagy csökkenthetik. Így, ha a második vagy a harmadik gyermek is tervben van, akkor érdemes lehet körültekintően felmérni a támogatási lehetőségeket, hiszen jelentős segítséget kapnak a családok. A második gyermek megszületése után 1 millió, a harmadik gyermek megérkezését követően további 4 millió, az összes további gyermek esetén pedig még 1-1 millió forint kerül elengedésre a fennálló lakáscélú jelzáloghitel tőketartozásából az adósok számára. Azonban a határidőket itt is fontos betartani: a gyermekek születését vagy örökbefogadását követő 60 napon belül nyújtható be a kérelem a kormányhivatalhoz.

Címlapkép: Getty Images