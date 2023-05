Durva, ami rengeteg emberre leselkedik: váratlanul üthet be a baj, nincs menekvés?

Agrárszektor 2023.05.26. 10:01 Megosztom

Az utóbbi években a klímaváltozás miatt a szárazság és az erdőtüzek kéz a kézben járnak. Ez pedig nemcsak a lakosságra jelent veszélyt, hanem a mezőgazdaságot, vagyis a világ élelmezését is egyre jobban fenyegeti. Idén tavasszal aszályok és hatalmas kiterjedésű tüzek pusztítottak a világ több pontján is, a nyár pedig még csak most következik. De Magyarországon is gyakoriak az erdőtüzek, írja az Agrárszektor.

Az aszály, a forróság és az erdőtüzek évről évre megnehezítik a gazdák dolgát Magyarországon és más helyeken is a világban. Tavaly csak az Európai Unióban 750 ezer hektárnyi terület lett erdő- és bozóttüzek áldozata. Az évről évre fokozódva jelentkező aszályok csak súlyosbítják a klímaváltozás következtében gyakoribb erdőtüzeket, számol be cikkében az Agrárszektor. A Meteorológiai világszervezet előrejelzései szerint pedig a klímaváltozás és változó termelési módszerek miatt 2030-ra az extrém méretű erdőtüzek száma globálisan 14 százalékkal, 2050-re 30 százalékkal, és 2100-ra pedig 50 százalékkal fog emelkedni. 2023 tavaszán több országban, például Kanadában és Spanyolországban is katasztrofális tüzek tomboltak. Az AP hírügynökség áprilisban számolt be róla, hogy Franciaországban az év első nagy erdőtüzében több, mint ezer hektárnyi terület gyulladt ki a Földközi-tenger partján. Magyarországon is gondot okoznak a tüzek A tavalyi év a 2022-es aszály miatt különösen sok erdőtüzet okozott Európában, és Magyarország azon országok közé tartozott, ahol a legnagyobb volt a növekedés a tüzek által érintett területek kiterjedésében 2021 és 2022 között. Hazánkban tavaly az összesített eu-s jelentés alapján 1154 esetben jelentettek be erdő- vagy bozóttüzet, és 2413 hektárnyi terület égett le. Az Európai Bizottság előrejelzései a Copernicus program műholdas földmegfigyelési adatai alapján idén is fokozott fűzveszélyre hívják fel a figyelmet. A NÉBIH tájékoztatása alapján Magyarországon a tüzek nagyrésze gondatlanság vagy szándékos tűzgyújtás következménye. A hazai erdő- és bozóttüzek harminc százaléka egy hektárnál kisebb területet érint, a legnagyobb problémát pedig az „átlagos méretű” tüzek okozzák, amiknek a kiterjedése 5,9 hektár. Ezek a tűzesetek 60-65%-át teszik ki. Márciusban egyébként már egyszer Győr-Moson-Sopron megyében riasztották a tűzoltókat, miután kigyulladt a nádas a Fertő tónál. Körülbelül kétszázötven hektáron égett a nádas, és a tűzoltóknak tizenkét órába telt a lángok megfékezése, amit csónakjaikkal két civil önkéntes is segített. A teljes cikk itt olvasható. Címlapkép: Getty Images JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 45 318 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 13,6 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 45 639 forintos törlesztőt (THM 13,95%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!