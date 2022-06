Ide költöznek az élelmes magyarok: ebben a megyében fillérekért lehet házhoz jutni

Hogy átlássuk a helyzetet, kicsit messzebbről kell indítanunk. Az ingatlan.com legfrissebb adatai szerint stabilizálódni látszik lakáspici kereslet, de még mindig sok a bizonytalanság. Közlésük szerint, az eladásra váró új és használt lakóingatlanok iránti érdeklődések száma márciusban közel 30 százalékkal esett vissza az egy évvel korábbival összevetve. De a februári szinttől már csak 3 százalékkal marad el az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődések száma.

A friss adatok nem jelentenek meglepetést. Folytatódott a februári trend, ami alapján a tavaly év eleji lendülethez képest mérséklődött a lakáspiac keresleti-kínálati oldala, az előző hónapokhoz képest pedig stagnálást mutatnak. Az Ukrajnában zajló háború, a bizonytalanabbá váló gazdasági kilátások és a dráguló lakáshitelek befolyásolják leginkább most a lakásvásárlókat és eladókat

- magyarázta Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője. A szakember szerint ráadásul a terndek is átalakulóban vannak, hiszen folyamatosan változik az is, hogy hol vennének lakást most a magyarok. A protál adatai mutatják azt is, hogy a kínálati oldal vegyes eredményeket produkált az márciusban.

1733 településen hirdettek meg eladó használt lakásokat és házakat a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ami több mint 10 százalékkal több helységet jelent éves szinten. A feladott 38,8 ezer hirdetés viszont 4 százalékkal kevesebb mint 2021 márciusában. A nagyvárosokban és Budapesten 6-8 százalékkal csökkent a friss kínálat, a községekben viszont 5 százalékkal nőtt.

Februárhoz képest viszont 12 százalékos bővülést mutat a lakáspiac kínálati oldala, ami a naptárhatást kiküszöbölve is 1 százalékos növekedést jelent. Budapesten 13 százalékkal több használt lakóingatlant hirdettek meg eladásra, mint egy hónappal ezelőtt. A megyeszékhelyek és városok friss kínálata 11-12 százalékkal, a községeké pedig 8 százalékkal nőtt az előző hónaphoz viszonyítva.

Az országon belül jelentősek a különbségek. Miközben Baranyában, Békésben és Borsod-Abaúj-Zemplénben 13-29 százalékkal bővült a friss választék, Vas megyében, Zalában és Veszprémben 16-27 százalékkal zsugorodott.

Nem csoda, hogy egyre népszerűbb például Baranya és környékén, hiszen ki lehet fogni jó lakásokat, egészen kedvező áron is. Nem mellesleg munkaerőpiaci szempontból is vonzó lehet a családok számára itt letelepedni. A térség természeti adottságairól nem is beszélve. Ha megnézzük, adél-dunántúli régió, lakásárakat tekintve az ország olcsóbb területeihez tartozik, de mint sok más régióban, itt is hatalmasak az egyenlőtlenségek.

Nem csak Baranya, a régió többi része is felkapott lett az utóbbi években A Somogy, Tolna és Baranya megyét magában foglaló térséghez tartozik a Balaton déli partja, ami lakásárak tekintetében kiemelkedően drága része az országnak, különösen amióta nagyobb számban épülnek partközeli új lakások, melyek árcédulája a budapesti új lakásokéval vetekszik. Ezzel szemben a néhány tíz kilométerrel délebbre fekvő községekben már bőven az országos átlag alatt vásárolhatunk magunknak házat. Somogy megye az egyetlen megye az országban, ahol a megyeszékhely lakásárai alacsonyabbak a megyei átlagnál, a már említett Balaton-part kiugróan magas árai miatt.



Nem véletlen, hogy a vidéki térségek közül a Balatonfüredi járás után a Fonyódi és a Siófoki járás lakásárai következnek, ahol már tavaly meghaladta a 600 ezer forintot az átlagos négyzetméterár. Míg tehát a megyei átlag 450-500 ezer forint között van négyzetméterenként, addig Kaposváron a 300 ezer forintot sem érik el az árak. Somogy megyénél olcsóbbak, de Baranyánál drágábbak a Tolna megyei lakások, ahol alulról közelítik a 300 ezer forintot a négyzetméterárak. Tolna megye székhelye, Szekszárd azonban mind Kaposvárnál, mind Pécsnél drágább, ott 350 ezer forintos négyzetméterár felett cserél gazdát a legtöbb lakás.

Lakásépítések tekintetében is nagy ellentétek láthatók a régióban. Somogy megyében elsősorban a Balaton-parti településeknek – különösen Siófoknak – köszönhetően több mint 2000 új lakást kínálnak eladásra. Ezzel szemben Baranyában mintegy 500-at, míg Tolna megyét szinte teljesen elkerülik a nagyobb társasházakban érdekelt lakásfejlesztők

- nyilatkozta a HelloVidéknek Futó Péter, a Portfolio ingatlanpiaci elemzője.

Ez lehet a megye vonzereje: olcsón juthatunk lakáshoz a községekben

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, az országos tendenciával párhuzamosan Baranya megyében is csökkent a lakásépítési kedv 2021-ben: harmadával (országosan 29%-kal) visszaesett az épített lakások száma az előző évi magas bázishoz képest.

Összesen 338 lakást vettek használatba, 60%-uk a megyeszékhelyen, 28%-uk kisebb városokban, fennmaradó részük községekben épült. Elsősorban a megyeszékhelyen csökkenő lakásépítések vetették vissza a megyei lakásépítési piacot. Az új lakások közel 60%-ának vállalkozások, 35%-ának természetes személyek, a fennmaradó 18 lakásnak pedig egyéb szervezetek (pl.: nonprofit szervezet, egyház stb.) voltak az építtetői. A természetes személyeknél regisztrált visszaesésnek volt döntő szerepe a megyei szintű csökkenésben.

Építési forma szerint a lakások 54%-át többszintes, többlakásos épületben, 33%-át családi házas formában adták át. A családiház-építések visszaesésének volt a legnagyobb hatása a megyei szintű folyamatokra. Az új lakások átlagos alapterülete (94 m²) némileg meghaladta az országos átlagot (91 m²), 39%-uk épült 4 vagy annál több szobával.

A régió legolcsóbb megyéje Baranya, ahol még a régióközpont Pécs sem tudja ellensúlyozni a községek alacsony árait. Míg Pécs 300 ezer forintot éppen meghaladó négyzetméterárai az ország régióközpontjai között az utolsó előtti helyre volt elegendő, addig a megye járásainak felében 120 ezer forint alatt marad az átlagár.

Forrás: KSH

57 lakás szűnt meg a megyében 2021-ben, több mint másfélszer annyi, mint egy évvel korábban. Az országos átlagot meghaladó ütemben emelkedett a jövőbeni lakásépítési kedv a megyében.

A 2021-ben kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma (479) közel 80%-kal nőtt az előző évi alacsony bázishoz mérten, de 8,2%-kal elmaradt a két évvel korábbitól.

Címlapkép: Getty Images