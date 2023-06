Egyre kevesebb lakáshitelt vesznek fel a magyarok: miből futja akkor lakásra?

Egyre kevesebb lakáshitelt vesznek fel a magyarok, miközben egyre magasabb önerőt használnak fel lakásvásárláskor - derült ki az MNB adataiból. Ahogy a Pénzcentrum írja, a friss Lakáspiaci jelentés szerint ma Budapesten hitelből lakást vásárolni gyakorlatilag mindenkinek nagymértékű, már-már veszélyes anyagi kifeszítéssel járna, ez alól csak a háromgyerekes családok képeznek kivételt.

A portál szerint vidéken támogatás nélkül gyakorlatilag esélytelen kölcsönből ingatlant vennie egy családnak, de a jelentés adataiból kiderült, hogy Budapesten ma 12 évet kell melózni, hogy összejöjjön egy lakásravaló pénz.

Satuféket nyomott a lakáshitelezés

Egyre nagyobb slamasztikába kerül a lakáshitelezés: az MNB friss Lakáspiaci jelentése szerint 2023-ra odáig jutottunk, hogy a megvásárolt ingatlanok kevesebb mint harmadához folyósítottak valamilyen lakáscélú kölcsönt. Ez az arányszám úgy jött ki, hogy a jegybank szakértői elosztották a folyósított lakáscélú hitelek számát az ingatlanpiaci tranzakciókkal. Mint a jelentésből kiderült, legutóbb 2021-ben fordult elő ilyen alacsony arány.

A jegybank összesítése szerint februárban mindösszesen 22,4 milliárd forintot utaltak ki a magyar bankok használt lakás vávárására felvett kölcsönként, ami a legkevesebb a 2017 óta futó adatsorban. Az is látható, hogy 2022 elején igencsak felpörgött az új lakások vásárlása, legalábbis akkoriban volt olyan hónap, amikor 30 milliárd forint feletti összeget is kiutaltak olyan lakáshitelekből, amelyeket új lakás vásárlásásra költötte a felvevő.

Emellett 5 éve nem látott magasságokba emelkedtek a házépítésre felvett kölcsönök is: a jegybanki adatok szerint 2021-ben és 2022-ben ritkán látott összegeket folyósítottak erre a célra a bankok, a legjobb hónapokban 20 milliárd forintnál is nagyobb összeget. Viszonyításképp: használt ingatlan vásárlására idén februárban 22,4 milliárd forintot utaltak ki a bankok. Az is látható, hogy a felújítási támogatás kivezetésével gyakorlatulag földbe álltak a hasonló célra igényelt kölcsönök is, hiszen a kedvezményes hitel helyébe immáron a piaci kamatozású hitelek léptek.

Ahogy a portál írja, részben a banki szigornak is köszönhetően visszaesőben van azok száma, akik kimaxolják a lehetőségeket, és a megvásárolt ingatlan árának 70-80 százalékát is hitelből fedezik. 2019-ben volt olyan negyedév, hogy a hitelfelvevők harmada így tett, viszont 2022 végére ez az arány 17,3 százalékra csökkent le.

A folyamatokból gyakorlatilag az látszik, hogy a kispénzű hitelfelvevők szépen lassan eltűnnek a bankokból, és leginkább azok folyamodnak kölcsönért, akiknek tényleg "csak egy kicsi" hiányzik. Nagyon durván leegyszerűsítve a dolgot: egyre kevesebben vesznek fel egyre kevesebb lakáshitelt a bankokból.

Címlapkép: Getty Images

