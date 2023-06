Igazi szenzáció: vadonatúj hajók és kompok érkeznek a Balatonra, ez bennük az extra

A BAHART közleménye szerint a rendszerváltás óta nem érkezett új személyszállító komp és katamarán a Balatonra. A két új komp a Szántód és Tihany nevet kapja, a két új katamarán pedig Balaton és Tomaj néven fog forgalomba állni. A járművek nemcsak a balatoni turizmust, hanem a helyi vízi tömegközlekedést is szolgálják majd.

A Közép-Európában egyedülálló két új komp és két katamarán motorjai a legmodernebb környezetvédelmi normáknak is megfelelnek. Emellett az új kompok az eddigi legnagyobb utas- és járműbefogadó képességgel rendelkeznek, építésük során pedig nemcsak a korszerű utasszállításra, hanem a nagyszámú kerékpárszállításra is nagy hangsúlyt fektettek

- emelte ki a vállalat.

A tájékoztatás szerint a korszerű és kényelmes hajók nemcsak turisztikai szempontból jelentősek, hanem a helyi közlekedésben is fontos szerepet játszanak majd, segítségükkel a balatoni lakosok is könnyebben közlekedhetnek a két part között.

A BAHART hangsúlyozta: 40 éve nem történt ilyen mértékű műszaki fejlesztés a balatoni hajózásban. A négy új hajó mind mennyiségüket, mind az általuk képviselt modern technológiát tekintve hatalmas mérföldkövet jelent.

A hajók érkezése kifejezetten nagy innovációs mérföldkövet jelent a balatoni hajózásban. Negyven éve, a rendszerváltás óta nem történt ilyen léptékű fejlesztés, hiszen 1978-81 között szerezte be a BAHART a jelenleg is használt 3 katamaránját és a kompok átlagos életkora is 50-60 év közé tehető - írták a közleményben.

A modern technológiával felszerelt négy új hajó mind a turizmusban, mind a helyi közlekedésben fontos szerepet kap: a turisták számára minőségibb vendégélményt, a helyi lakosoknak pedig sűrűbb átkelést biztosítanak majd a révek között. A 45 méter hosszú és 11 méter széles új kompok mintegy 24 gépjárművet, 30 kerékpárt és 120 utast képesek egyszerre szállítani. Az eddigi legnagyobb utas- és járműbefogadó képességgel rendelkező hajók így hozzájárulnak ahhoz is, hogy csökkenjen a Balaton körül a gépjárműforgalom és a károsanyag-kibocsátás.

A szintén 11 méter széles, de 35 méter hosszú katamaránok 350 utast vihetnek egy időben a partok között. Emellett további 35 kerékpár szállítására is alkalmasak, ami lényegesen meghaladja a jelenlegi hajók kapacitását. Megrendelésükkor ez fontos szempont volt, hiszen évről-évre nő a biciklis átkelések száma. A katamaránok a kiemelt útvonalakon közlekednek majd, ahol így sűrűbb menetrend alakítható ki a 2024-es hajózási szezontól kezdődően.

Az új hajókat szállító konvoj a komáromi hajógyárból indult el a Dunán, Komárom és a Sió torkolata között 272 kilométert tett meg, csütörtök nap végén érkezett meg a keselyűsi zsiliphez, majd pénteken történik átzsilipelésük a Sió csatornára. A további 121 kilométeres útvonalra a kezdeti 7 hajóból álló flotta kibővült, a Balatonról és a Dunáról további munkahajók érkeztek a szállítás segítése érdekében. A szállításban közreműködő közel 20 hajó koordinációja rendkívül komoly logisztikai feladatot jelent a szakemberek számára.

A flottához időközben csatlakoznak a Sió csatornán történő szállításban közreműködő dunai hajók. A konvoj megbontása után a hajók átzsilipelnek a Sió csatornára és onnan folytatják 121 kilométeres útjukat a Balaton felé. A csatornán az új hajók már egyesével, vontató és tolóhajók segítségével fognak tovább haladni, ami összességében közel 20 hajóból álló flottát jelent.

Mivel a hajókat a szállítás miatt részlegesen szét kellett szerelni, a forgalomba állás előtt még több hónapos szerelési munkák várhatók a Balatonra érkezésük után

- ismertette a BAHART.

A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) a Magyarország kormányának közreműködésével építtetett két új személyhajója és két kompja a komáromi hajógyárban készült el 2022-ben. Az új hajók vízre bocsátása és üzempróbája a hajógyárban megtörtént és szállításra előkészített állapotban várták, hogy a Balaton vízállása, valamint az időjárás lehetővé tegye a vízi szállítást. Idén a Balaton elérte a 120 centiméteres szabályozási szintet, sőt meg is haladta azt, így a szállító hajók elindulhattak. Az összetett logisztikai feladatban a komáromi hajógyár, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és Kirendeltségei, valamint a BAHART munkatársai vesznek részt - áll a közleményben.

