A nevetés gyógyító ereje: így segítenek az önkéntesek a kórházban fekvő gyerekeknek

A Nevetnikék Alapítvány egy olyan szervezet, melynek célja a kórházban fekvő kis betegek gyógyulásának támogatása játékos foglalkozásokkal, játékkészítő műhellyel, mesefalfestéssel. Önkénteseik segítségével kórházakba látogatnak, akik a nevetés gyógyító erejét felhasználva csökkentik a gyerkőcök szorongását és feszültségét, erősítve önbizalmukat. Felkerestük Kőműves Glóriát, a Nevetnikék Alapítvány kuratóriumi elnökét, hogy jobban megismerjük a szervezet tevékenységét és célkitűzéseit.

HelloVidék: Mikor és hogyan kezdődött a Nevetnikék Alapítvány tevékenysége?

Kőműves Glóra: 2008-ban fiatal egyetemistaként orvosismerőstől kaptam lehetőséget, hogy tartsak foglalkozást a kórházban fekvő gyerekeknek. Az első pár alkalom rádöbbentett, mennyire fontos sok bent fekvő gyermeknek az a pár óra játék, amit velük töltöttem, mert sokaknak az volt az egyetlen kiragadó élményük a kórházban. Mivel úgy gondoltam, ha én szívesen bejárok hozzájuk szabadidőmben, lesz ezzel más is így, ezért meghirdettem az önkéntes programot. Nagyon hamar már egy maroknyi csapat látogatta a Pécsi Gyermekklinikát, a 15 év alatt pedig több mint 300-an vettek részt csak a kórházlátogató programban.

Milyen szabadidős foglalkozásokat szerveznek a kórházban ápolt gyermekeknek?

Alapvetően a gyermek életkora, állapota határozza meg, hogy aznap az önkéntesek milyen foglalkozást tartanak, így nekik nagyon nagyfokú rugalmassággal kell indítani a napot. Az eszköztárukat ezért folyamatosan bővítjük: bűvésztrükköket tanulnak meg, báboznak, különböző kézműves technikákat sajátítanak el, társasjátékokat ismernek meg, vagy pedig különböző hangszeres zenés foglalkozások módszertanát sajátítják el. Sokszor a különböző technikákat vegyítik is, így a gyerekeknek mindig változatos programokat tartanak.

Hogyan segíti a betegek gyógyulását és lelkiállapotát a nevetés és a játék?

A pszicho-neuro-immunológiai kutatások során folyamatosan azt vizsgálják, hogy a jó közérzet, netán a nevetés, hogyan befolyásolja a betegek betegséggel való megküzdését. Abszolút kimutatható, hogy olyan változások indulnak el a testben, ami fájdalomcsillapítóként is kiválóan hat. Elsősorban erre építünk a foglalkozásokon, de nem elhanyagolható szempont a pszichés megküzdés sem. A gyerekek számára sokszor szorongató a kórházi lét, a játék pedig kiváló terepet ad az ellaborációra, vagyis a feldolgozásra.

Milyen módon teszik barátságosabbá a kórtermi környezetet?

A kórházlátogató program során merült fel, hogy egy színesebb, barátságosabb környezetben könnyebb lenne feloldani a gyerekek hangulatát is, így az önkéntesekkel mesefalfestő projektbe fogtunk. Több százan segítettek már minket a festések során, a lelkesedés viszont nem mindig társul rajzkészséggel vagy festőtudással is, így manapság már az önkéntesek egy órás festőképzéssel kezdik a napot. A képzésen megtanulják azokat az ecsetkezelési és színkeverési technikákat, amiket aznap használni fognak, és körülbelül egy nap alatt 10 önkéntes gyönyörű szépre kitud festeni egy teljes kórtermet. Mivel speciális terepen dolgozunk, ezért fertőtleníthető festékeket használunk mindig, így ez sem jelent veszélyt a gyerekekre nézve.

Milyen nehézségekkel és kihívásokkal szembesülnek a munkájuk során?

Beteg gyermekekkel foglalkozni nem könnyű, hisz sokszor egy nehéz élethelyzetben találkozunk először ezekkel a gyerekekkel. Több ezer foglalkozás után sincs két egyforma, változatos kihívások elé kerülnek az önkéntesek. Talán a legnehezebb a kezdők számára, maga a motiváció, elérni, hogy egy bezárkózó, elutasító gyerek feloldódjon pár perc alatt annyira, hogy kitudják csábítani a játszószobába egy közös játék erejéig. Nagyon sokat tréningezzük erre az önkénteseket, hogy feltudják kelteni a gyerekek figyelmét nagyon rövid idő alatt. Viszont nagyon jó megélni a változást, és vidám gyerekeket magunk mögött hagyni. A kudarcok, nehézségek átbeszélésére pedig az alapítvány pszichológust, pedagógust biztosít az önkénteseknek, akikkel ezeket a helyzeteket áttudják beszélni.

Milyen visszajelzéseket kapnak a gyermekektől, a szülőktől és az orvosoktól?

Pozitív. Így tudnám leginkább kifejezni. Az egészségügyi személyzet a kórházlátogató önkéntesekre kollégákként tekint. A szülők sokszor fellélegeznek, van, hogy ránk bízzák arra a pár órára a gyereket, mert csak annyi énidő jut nekik az egész kórházban tartózkodás alatt. De vannak olyan szülők is, akik bent maradnak a foglalkozásokon, és maguk is becsatlakoznak, vagy csak megnyugodva látják a gyermekükön a változást. Sokszor őket is terheli a bizonytalanság, így ezek a foglalkozások számukra is felüdülést jelentenek.

Milyen eredményeikre a legbüszkébbek?

A szakmaiságunkra. Évek alatt csiszolgattuk a rendszert, és mára elmondhatjuk, hogy minden előképzettség nélküli önkénteseket tudunk pár hónap alatt felkészíteni egy nagyon komoly, felelősségteljes, nehéz, de hálás feladatra. Rengeteg szakember, rengeteg munkája van abban, hogy olyan gyors, de hatékony képzéseket dolgoztak ki, ami minden önkéntesünk számára segítség lehet a gyerekekkel való munkában. A képzési rendszerünk, és így az elért hatás is egyedi, és méltán vagyunk erre büszkék.

