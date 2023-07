Így kereshetsz sok pénzt egy minigarzonnal vidéken is: ez most a legjobb befektetés?

Pénzcentrum 2023.07.10. 08:33 Megosztom

A jelenlegi infláció mellett mindenki olyan biztos befektetést keres, ami, ha nem is azonnal, de hosszútávon mindenképpen megtérül. Az egyik ilyen, mindenki által ismert befektetési forma az, ha ingatlanba fektetjük a pénzünket, amit egy felújítás után ki is tudunk adni. Azonban sokszor nem a hosszútávú kiadás a megfelelő, hanem jobban járunk, lakásunkat rövidtávon, turisztikai céllal kiadva hasznosítjuk a frekventált vidéki városokban, de a falusi turizmus is egyre népszerűbb. A Pénzcentrum annak járt utána szakértők segítségével, hogy mivel is jár pontosan, ha Airbnb-n adnánk ki a lakásunkat, hol érdemes nézelődni, illetve megéri-e egyáltalán ebbe fektetnünk a spórolt pénzünket.

Az egyik legjobb és legértékállóbb megoldás, ha ingatlanba fektetjük a pénzünket. Az ingatlanbefektetéseken belül a rövidtávú lakáskiadásra hasznosított lakások területén jelentős változások voltak az elmúlt 5-6 évben. A magasabb hozam miatt a kezdeti időkben nagyon sokan választották ezt a formát, aztán a kezdeti „őrület” után az ingatlanbefektetők egy része visszatért a nyugodtabb, kevesebb munkával járó hosszútávú lakáskiadásra és kialakult egy normális egyensúlyi helyzet. Ezt borította fel a 2020-as koronavírus járvány, amikor a korlátozások okozta turistastop miatt szinte teljesen megállt a piac, így a legtöbben átváltottak a rövidtávról hosszútávú lakáskiadásra, esetlegesen értékesítették addigi befektetésüket. A koronavírus után a turisták megjelenésével újra visszaállt az egyensúlyi helyzet és sokan újra visszatértek a rövidtávra - mondta el Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője, aki szerint fontos megjegyezni, hogy bár a rövidtávú lakáskiadással befektetési szempontból valóban magasabb azonnali hozam érhető el, azonban jóval több teendő is van minden téren az üzemeltetéssel. Ráadásul rengeteg olyan plusz költséggel, papírmunkával jár, amire elsőre nem is gondolnánk. Erre figyelj, ha kiadnád a lakásod A lakásunk rövidtávú kiadása első ránézésre egy nagyon jó befektetésnek tűnhet, amivel gyorsan, sok pénzt tudunk keresni. Azonban sokak nem tudják, hogy a háttérben rengeteg papírmunka áll. Először is, még mindenek előtt a lakásnak át kell esnie egy bizonyos szálláshely minősítésen, amikor is a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testületnek a munkatársai auditálják a szálláshelyet. Ilyenkor a szakemberek besorolják a szálláshelyet, ugyanúgy, mint a hotelek esetében, itt is történik egy értékelés 1-től 5 csillagig. Ezeknek a kritériumoknak kell megfelelnie minden szálláshelynek. Nyilvánvalóan az 1-csillag megszerzéséért kevesebb dolognak kell megfelelni, mint az 5 csillag esetében, azonban vannak olyan kritériumok, amit minden szálláshelynek tudnia kell. Ez az első lépés. – mondta Schumicky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke. Az elmúlt évtizedre visszatekintve a turisztika célú bérbeadás hozama 10% felett volt, az ingatlanok áremelkedése pedig 200-300%, ami alapján ingatlanba fektetni kedvező volt. A lakás célú bérbeadás hozamai is 5-6% körül alakultak, nem véletlen, hogy főleg a belső városrészekben (nemcsak Budapesten) erős volt a befektetői kereslet – mondta el a Pénzcentrum megkeresésére az Otthon Centrum szakértője, hozzátéve, hogy a járványhelyzet ezt a tendenciát is megfordította. A járványhelyzet ezt az üzleti modellt erősen kikezdte, nagyon sokan kerestek hosszú távú bérlőt a lakásukba, vagy értékesítették azt (különösen, akik hitelből finanszírozták a befektetésüket). Ugyanakkor az elszabaduló infláció újabb lendületet adott a befektető kedvnek (ezt 2021-ben és 2022 első felében érzékeltük a piacon) – tette hozzá az OC szakértője, aki azt is megjegyezte, hogy a kamatszint megemelkedése, valamint az inflációkövető állampapír bevezetése nagyon megdrágította ezeknek az ingatlanoknak a finanszírozását. Másrészről azonban egy sokkal rugalmasabb, és jóval magasabb hozamot kínáló alternatívává vált a befektetők számára. A teljes cikk itt olvasható. Címlapkép: Getty Images Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!