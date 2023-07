Ezek lennének a tokaji aszú végnapjai? Fontos hírek érkeztek Hegyaljáról

A klímaváltozás és a piaci verseny új kihívásokat és lehetőségeket teremt a tokaji aszútermelők számára. A világ egyik legkülönlegesebb természetes édesborának közel 500 éves története van, de hogyan tud megújulni, és megtartani a minőségét? Felkerestük dr. Molnár Pétert, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanács elnökét, hogy megtudjuk, hogyan készítik el ezt a csodálatos bort, hogyan értékesítik a világ minden táján, és milyen innovációkat alkalmaznak az aszútermelésben és -értékesítésben.

HelloVidek: Milyen kihívásokkal és lehetőségekkel szembesülnek az aszútermelők a klímaváltozás és a piaci verseny miatt?

Dr. Molnár Péter: Sok kérdést kapunk a tokaji aszúról itthon és külföldről is. Ez a különleges bor a tokaji borvidék ősi történelmi hírnevét alapozta meg. Az első írásos említése 1571-ben a Garai családi hagyatéki leltárában található. Két évvel ezelőtt ünnepeltük ennek az első ismert említésnek a 450 éves évfordulóját. A Garai család már akkor aszú bort hagyományozott tovább, ami azt jelenti, hogy legalább 500 éve bizonyítottan készül Tokaj hegyalján ez a bor. Ez egy nagyon kifinomult borkészítési mód eredménye, amelyet még ma is alkalmazunk. Azt állíthatom, hogy a világ legkülönlegesebb és legmagasabb minőségű természetes édes borai Tokaj-Hegyalján készülnek. A borvidék rendkívüli adottságai, az egyedi klimatikus és geológiai tényezők mellett fontos szerepe van az emberi tudásnak és a felhalmozott tradicionális tapasztalatnak is. Ezek mind együtt alkotják ezt a csodálatos bort.

Természetesen az elmúlt 500 év során sok kihívással kellett szembenéznünk, és most is van egy ilyen, de nagyon jók az esélyeink. A borvidék fekvése fantasztikus, mert itt találkozik a hegyvidék az Alfölddel.

Ez azt jelenti, hogy fagy problémáink nincsenek, mert a hideg levegő le tud folyni az ártér irányába. Emellett a Zemplén hegyei megvédenek minket az északról betörő hideg szelektől és biztosítják azt a párás mikroklímát, amelyet a Bodrog és a Tisza folyók adnak. Ez nagyon fontos a nemespenész túléléséhez és fejlődéséhez. A makroklímánk száraz, de ezen belül van egy párás mikroklíma, ami reggelente segíti az aszúsodás folyamatát. Szintén nagyon fontos: a talajaink nagy része magas agyagtartalmú és jó víztartó képességű. Ebből adódik, hogy egy olyan száraz évben is jó minőségű termést tudtunk szüretelni, mint amilyen a 2022-es volt. A fő fajtánk, a Furmint egy rendkívül ellenálló, szikár fajta. Nincs problémánk Tokaj-Hegyalján a globális felmelegedés kapcsán, de természetesen folyamatos alkalmazkodásban vagyunk a szőlőtermesztésben és a borászatban egyaránt. Nyilván azt érezzük, hogy a szüreti időszak korábbra tolódott egy pár héttel, de ezt jól tudjuk kezelni.

A legjobb termelőink már bekerültek a világ legelismertebb éttermeibe és borkereskedéseibe, a tokaji aszúval a világ minden legfontosabb piacain elérjük az a horeca szektort. Boraikkal sorra nyerik a rangos nemzetközi arany és platina érmeket a világ legnevesebb borversenyein, harminc év alatt sikerült visszahelyeznünk a tokaji minőséget a világ bortérképére, ami nagyon komoly eredménynek számít.

A kereskedelemben való fejlődésünk természetesen nem volt zökkenőmentes, hiszen a szocializmus évtizedei alatt lényegében eltűntünk a világ borpiacáról. Most minden borászatunk azon fáradozik, hogy ezt újra felépítse. A sikerek biztatóak, de ez egy folyamatos munka. Soha nem lehet megállni, hiszen a piacépítés állandó kihívásokkal jár. Azt látom, hogy a piac nyitott erre a minőségre, és a horeca, valamint a top horeca szektor is érdeklődik iránta. Ezen kívül nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne csak magát a bort értékesítsük, hanem bemutassuk partnereinknek és fogyasztóinknak a tokaji aszú gasztronómiai lehetőségeit. Az bor-étel párosításokra nagy hangsúlyt fektetünk. Megmutatjuk azt, hogy a tokaji aszú nem csak desszertborként értelmezhető a gasztronómiában, hanem sokkal több annál. Jó egyensúlyú, gazdag ízvilágú bor, akár húsételekhez is jól illik megfelelő szószokkal és fűszerekkel harmonizálva.

HV: Milyen innovációkat alkalmaznak az aszútermelésben és -értékesítésben a borászatok?

Az innováció folyamatos a borászatban, de mivel ez egy sok évszázados tradíciókon alapuló borkészítési kategória, szigorúan meghatározott szabályok szerint kell dolgoznunk, amelyeket a tokaji termékleírás ír elő és garantál. Emiatt az innováció korlátozott, de a borászok egyedi elképzelése érvényre juthat a termékleírás keretein és a kategórián belül. Az innováció ebben az esetben azt jelenti, hogy az adott termőhely minőségét és saját ízlésvilágát hogyan tudja a borász kifejezni a boron keresztül. A bora tulajdonképpen a névjegykártyája.

Az értékesítés során itthon és külföldön nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne csak magát a bort értékesítsük, hanem bemutassuk partnereinknek és fogyasztóinknak a tokaji aszú gasztronómiai lehetőségeit. Az bor-étel párosításokra nagy hangsúlyt fektetünk. Megmutatjuk azt, hogy a tokaji aszú nem csak desszertborként értelmezhető a gasztronómiában, hanem sokkal több annál. Jó egyensúlyú, gazdag ízvilágú bor, akár húsételekhez is jól illik megfelelő szószokkal és fűszerekkel harmonizálva.

HV: Milyen szerepet játszik az aszú a magyar gasztronómiai kultúrában és turizmusban?

A gasztronómiát már érintettük korábbi válaszaimban. A turizmusban nagyon fontos szerepet játszik a tokaji aszú, mint a Tokaji borvidék vezető terméke. A látogatók itt helyben kóstolhatják meg a borokat és hallhatják a borászoktól az érdekes és értékes információkat. A helyi értékesítés is növekszik, egyre többen vásárolnak tokaji aszút.

HV: Milyen jövőképet fogalmaznak meg az aszúról?

A jövőképünk az, hogy folytatjuk azt, amit az őseink tettek: elkészítjük a világ egyik legkülönlegesebb természetes édesborát. Harminc év munkája után a minőség megalapozott, de természetesen folyamatosan dolgozunk a még magasabb minőség érdekében. A jövőképünkben fontos szerepet játszik a a borászatok prosperitását elősegítő piaci siker. A célunk az, hogy elérjük a világ minden olyan borpiacát, ahol az ilyen típusú borok fogyasztása zajlik. Ebben már jó úton haladunk, de még van lehetőségünk növekedni. Célunk, hogy a tokaji aszú minden meghatározó piacon visszakerüljön a régi trónjára, közösségi borpromócióval és marketing aktivitásokkal igyekszünk minél ismertebbé tenni ezt a fantasztikus bort a világon.

Címlapkép: Getty Images