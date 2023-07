Itt zsebelik ki a legtöbb nyaralót a Balatonon: ezekben a városokban érdemes vigyázni

A Balatonnál egyértelműen a Siófoki járásban történik a legtöbb lopás. Különösen érdemes résen lenni Siófok belvárosában, a Jókai parknál, de az Aranyparton is. De ugyanígy fontos figyelni Keszthelyen, Balatonlellén, Balatonfüreden is. Ezek ugyanis mind olyan települések, ahol ha összességében nem eget rengetően magas, de azért előfordul, hogy kirámolják az ember cókmókját - írja a Pénzcentrum. A nyári mókázás közben tehát érdemes résen lenni, fürdőzéskor betartani a rendőrségi szakemberek javaslatait, és örökre az eszekbe vésni: a törölköző nem teszi láthatatlanná telepakolt táskáinkat.

Itt kell a legjobban résen lenni

A portál szerintm, ha megnézzük a rendőrség statisztikáit, akkor az elmúlt 60 napra szűrve (2023.04.13-06.12.), amik jellemzően tavaly augusztusi, szeptemberi adatokat tartalmaznak, egyértelműen azt találjuk, hogy magasan Siófok és környéke a legforróbb terület akkor, ha lopásokról van szó. Ez persze nem is csoda, a Balaton legnagyobb és turisztikai szempontból leglátogatottabb városáról van szó.

Az sem lehet túlzottan meglepő, hogy a nyári időszakban leginkább a Jókai park, a Petőfi sétány környéke a haramiák kedvence. De azért az Aranyparton, sőt fentebb Szabadisóstó környékén is érdemes ébernek maradni.

Mint írják, az is feltűnt nekik, hogy a Balaton túloldalán Balatonfüreden is előszeretettel tevékenykednek a rosszfiúk, igaz kisebb mértékben, mint Siófokon. Elég ha azt említjük, hogy a vizsgált időszakban már 4 esettel is be lehetett pirosodni, míg a siófoki jobban elterült vörös folt összesen mintegy 30 esetet számlál. A déli parton ekképpen hasonló módon színeződött be Balatonlelle és Balatonboglár, ahol együttesen összesen 6 adatot regisztrált a vizsgált időszakban.

A nyaralók másik nagy kedvence Keszthely is szép pirosan izzik, itt is több lopást regisztráltak, mint máshol a környéken, de a regionális forró ponthoz itt is elég volt összesen 5 bűneset. A lopásnál súlyosabb rablásokról és kifosztásokról szinte csak egyetlen település kapcsán lehet beszámolni, ez pedig Siófok. Az esetek pedig szintén a lopásokkal terhelt belváros környékén történték, a Jókai park közelében, illetve történt eset az Aranyparthoz közel is. A vizsgált időszakban egyébként összesen 7 ilyen eseményt regisztráltak. Sokatmondó, hogy ebben az időszakban egyetlen egy másik eset került feldolgozásra, ez Csopakon az Öreghegyi utcában.

Mi a helyzet a régiókkal? Hogyan ne válj áldozattá? Miként kerülheted el a bajt? Erről többet olvashatsz a Pénzcentrum teljes cikkében, ide kattintva.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)